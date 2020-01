Diputada Marzán oficia a Obras Públicas ante nuevo aumento en peaje Las Vegas de Llay Llay

"Rechazamos completamente este aumento, ya que alcanza a casi el 30% de su valor original", sostuvo la parlamentaria PPD por la región de Valparaíso.

La noticia del alza en el valor del peaje Las Vegas anunciada por la concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. ha sido una dura noticia para quienes usan a diario esta vía.

La tarifa tendrá un incremento de $600, llegando a un valor de $2.700 a partir de febrero.

Para la diputada Carolina Marzán (PPD), este nuevo cobro es "injusto y abusivo, lo que afecta fuertemente a los bolsillos de los vecinos de Llay LLay".

"Rechazamos completamente este aumento, ya que alcanza a casi el 30% de su valor original. Claramente afecta al desarrollo local de la comuna. Hay muchos comerciantes y agrícolas que deben viajar diariamente a La Calera, a comprar o vender sus productos. El alza de peaje hace que aumenten los costos, afectando a toda la comunidad", indicó.

Así también, sostuvo que "hay agricultores que comercializan sus productos en comunas vecinas, esto es muy injusto para ellos, tomando en cuenta los problemas en la economía que esta viviendo el país sumando la grave crisis de sequía que estamos viviendo".

Por este motivo, la diputada Marzán oficio al subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, para solicitarle que informe los criterios de la concesionaria para aumentar la tarifa en este monto y la posibilidad de revaluar la cantidad aumentada.

"Encontramos que esta alza no se justifica y menos en un monto tan elevado. Agotaremos hasta las ultimas instancia para que este cobro excesivo no se realice. Las condiciones en nuestro país no están para darle más carga a quienes más han sufrido este último año en el distrito", concluyó Marzán.

PURANOTICIA