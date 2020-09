Diputada Camila Flores solicita trabajar en protocolo para la reapertura paulatina de gimnasios golpeados por la pandemia

La parlamentaria de Renovación Nacional transmitió su preocupación al ministro de Salud, tras lo cual ambos sugirieron a la ministra del Deporte avanzar en el tema para evitar su quiebra.

Mientras siete comunas entre ellas Los Andes y San Felipe pasarán a tercera fase permitiendo la apertura de restaurantes y el relajamiento de las restricciones sanitarias, toma más fuerza la idea de evaluar la apertura de la actividad comercial.

Es por ello y considerando que muchos gimnasios, por el riesgo que representan ante eventuales contagios por Covid-19, permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia casi al borde de la quiebra la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, se reunió con autoridades sanitarias y del deporte con el fin de expresarles su preocupación y analizar la forma de diseñar un protocolo especial para este tipo de establecimientos.

Según Flores, "me he reunido con múltiples dueños de estos recintos de la región destinados a la actividad física los que me han pedido interceder ante el gobierno para ir buscando de qué manera volver a funcionar obviamente con las medidas sanitarias correspondientes y así ir retomando de forma gradual".

"Por lo tanto, le he solicitado tanto al ministro de Salud, Enrique Paris como a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, en ir trabajando la fórmula para poder buscar una reapertura paulatina y que no provoque riesgos para la salud por parte de los gimnasios", indicó la parlamentaria.

"Es una medida que beneficiará no solo a establecimientos de la quinta región sino a nivel nacional y por lo mismo, la ministra del Deporte se ha comprometido con su equipo a encontrar los mecanismos a través de los cuales se pueda avanzar en una serie de instrucciones de cómo actuar dentro de ellos de manera segura", comentó la legisladora.

La idea, según la diputada, es proteger la salud y la vida tanto de quienes trabajan en gimnasios como de sus usuarios, respetando una capacidad adecuada de personas, con la sanitización permanente de todas las instalaciones, sobre todo, en aquellas comunas que se encuentran en fase 3.

"Prácticamente, en la zona que represento, la gran mayoría de las comunas está en fase 3, por ejemplo, Los Andes y San Felipe, que esta semana pasarán a etapa de preparación", resaltó Flores.

Destacados los números de San Felipe que desde el 28 de julio está en la fase 2, registrando en ese entonces una tasa de incidencia de casos activos de 158,1. Ahora, solo tiene 45,5, lo que significa un descenso de 112,6, según datos oficiales.

"Es urgente contar a la brevedad con este protocolo y su fiscalización correspondiente, porque de lo contrario la mayoría de ellos quebrará y es lo que queremos evitar a toda costa. Es insostenible que continúen cerrados y pagando gastos fijos por más de seis meses", enfatizó.

Esto, de acuerdo a la parlamentaria, también aplica en el caso de las cadenas de hoteles que han debido cerrar enfrentando serios problemas económicos sin ya poder sostener otro mes sin ingresos.

