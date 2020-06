Diputada Camila Flores solicita al Gobierno Regional de Valparaíso que ayude a las pymes

Legisladora RN indicó que una de las alternativas es solicitar $5.000 millones al Gobierno Regional, a fin de que sea destinados a las mipymes.

Ante los serios problemas que han tenido las Pymes de la región de Valparaíso para acceder al crédito Fogape, la diputada Camila Flores (RN) llamó al Gobierno Regional a ir en ayuda de los pequeños y medianos empresarios de la zona, afectadas por los graves efectos económicos de la pandemia por Covid-19 que sufre el país y el mundo.

La legisladora ha sostenido una serie de reuniones con representantes del pequeño y mediano empresariado, como por ejemplo con el presidente regional de la Confederación Regional del Comercio y Turismo, José Enrique Padró, así como también con el director regional de la Corfo, Juan Fernando Acuña, y con la presidenta de la comisión de Turismo del Consejo Regional, Edith Quiroz, en la búsqueda de mecanismos para ir en apoyo de los sectores más golpeados como el pequeño comercio y el turismo.

"A la mayoría de ellos no les dieron el crédito Fogape, a otros no les convenía la tasa de interés que les ofrecían los bancos, mientras que a otros la banca ni siquiera les ha respondido, lo que les mantiene en angustia y muy apremiados porque no tienen liquidez", señaló la parlamentaria.

En ese sentido, la legisladora RN indicó que una de las alternativas es solicitar $5.000 millones al Gobierno Regional, a fin de que sea destinados a las mipymes, comercio detallista y el turismo regional.

Asimismo, la diputada Flores dijo esperar que el Gobierno Regional pueda aprobar el citado monto, ya que los créditos bancarios son escasos para las pymes regionales, a fin de que éstas puedan salvarse de la desaparición.

"Ellos son quienes dinamizan la economía y concentran la mayor cantidad de empleabilidad a nivel nacional y que son absolutamente los que más perjudicados se han visto, y muchos de los cuales arrastran deudas derivadas en particular desde el estallido de violencia desatada en octubre pasado y que con esta pandemia se agudiza su merma", finalizó.

