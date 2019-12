Diputada Camila Flores desmiente dichos de su ex conductor y anuncia acciones legales: "No lo voy a tolerar"

Parlamentaria aseguró que Víctor Valdés, ex carabinero que trabajó tres días con ella, actuó de manera violenta con ella y que él fue quien la dejó "botada" en una actividad.

Amplia repercusión tuvo una nota publicada por Puranoticia.cl, la cual daba cuenta de una denuncia efectuada por Víctor Valdés Lagos, ex conductor personal de la diputada Camila Flores (RN), quien molesto por los malos tratos propinados por la parlamentaria, decidió terminar -al tercer día- el período a prueba en el que se encontraba.

Órdenes como trasladarle las carteras, tenerle bebidas en su automóvil, prohibirle conversar con sus compañeros conductores y conducir a altas velocidades, entre otras, fueron el detonante para que el Suboficial Mayor de Carabineros en retiro (r) cortara el vínculo profesional con la representante de la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6).

Pero esta denuncia fue refutada por la diputada Flores, quien mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, aseguró que lo informado es "absolutamente falso" y que junto a su abogado está estudiando las acciones legales que emprenderá contra su ex chofer, de quien dijo que "ha mentido descaradamente".

DESMIENTE INFORMACIÓN

En primer lugar, la legisladora oficialista indicó que "quiero desmentir de manera categórica una nota de prensa que circuló, donde se señalaba que a la fecha, en mi trabajo parlamentario, yo he contado con 14 conductores, lo cual es absolutamente falso", para luego mostrar un papel en el que asegura que sólo ha tenido cinco, "y no 14 como de manera mentirosa y engañosa se dijo en esa nota de prensa".

Cabe recordar que Víctor Valdés contó a este medio que cuando fue a conocer el automóvil de la Diputada se encontró con conductores de otros parlamentarios, quienes le dijeron: "No me diga que es el conductor de Camila Flores. Pucha qué mala. Todos me agarraron para el hueveo (sic) porque me dijeron que era el número 14. Me dijeron que 'le damos una semana'". Ante esto, Puranoticia.cl le consultó si lo del número 14 fue verdad o en tono de broma, ante lo que respondió que "no, si fue verdad. Si no soy el 14, soy el 12, pero la verdad es que me dijeron los conductores que era el 14", tal como se puede comprobar a partir del minuto 6 de entrevista.

SU VERSIÓN DE LOS HECHOS

Luego, Camila Flores comentó que "efectivamente viví una situación muy incómoda, y les debo reconocer que sentí miedo. Sentí miedo porque a una persona que tenía a prueba, que estuvo dos días a prueba para el trabajo de conductor, un ex Suboficial Mayor de Carabineros, que lo entrevisté muy brevemente, porque es un suboficial mayor, que llegó al máximo de la posibilidad de su escalafón y que para haber llegado a esa posición tiene que haber tenido una hoja de vida intachable".

"Y además, defendiendo como defiendo a Carabineros, queriendo como quiero a la institución, jamás pensé que me iba a tocar vivir una situación como ésta. Pero quiero dejar muy claro, que mi esfuerzo, mi defensa y valoración por Carabineros va a seguir intacta, a pesar de este episodio que es aislado", agregó.

Volviendo a la versión de la Diputada RN, dijo que Víctor Valdés "de manera muy violenta reaccionó cuando me encontraba en terreno junto al encargado de mi seguridad y un asesor, en terreno, haciendo mi trabajo parlamentario, reaccionó de manera muy violenta cuando yo le pedí que reduzca la velocidad en la que estaba conduciendo porque estaba haciéndolo a más de 180 kilómetros por hora".

EL PROBLEMA CON SUS CARTERAS

Flores dijo que "le molestó que le diga que no conduzca a tanta velocidad, me dijo que eso no me correspondía, que esas órdenes yo no se las tenía que dar y que llegaba hasta acá, 'yo no trabajo más con usted, llego hasta acá', porque le había molestado que le llame la atención por la alta velocidad en la que iba y además porque le había molestado que le pidiera que transporte mis cosas".

En ese sentido, puntualizó que "cuando se transportan las cosas de una mujer, en esas cosas van elementos como las carteras, y a él le molestó que le pida que transporte mis carteras, porque probablemente un hombre no hubiera hecho ningún problema ni escándalo, porque en las cosas de los hombres no van las carteras, pero en las mujeres sí. Comenzó a insultarme, a gritar, a golpear el volante del vehículo y sentí mucho miedo, y no solamente yo, sino que también el asesor que iba conmigo, porque honestamente fue una situación que nunca me había tocado vivir".

UN MISMO HECHO, DOS HISTORIAS

En otro punto de la entrevista con Víctor Valdés, él confiesa que tras una actividad donde la parlamentaria fue funada por un grupo de escolares, debió conducir sin destino fijo, situación que le generó una discusión con Flores, quien le insistió en que debía "seguir el Google Maps" y que al finalizar la actividad, en Maitencillo, le entregara las llaves y que la dejara ahí.

No obstante, la versión de la diputada Camila Flores indica que "me dice que llega hasta acá, que llegaría hasta el siguiente punto, que era la comuna de Puchuncaví y que no seguiría conmigo. Llegamos a una actividad de Bomberos, paró el auto, me entregó las llaves y se fue".

"Insisto, de una manera violentísima, con mucha mucha violencia. A lo cual, y que es humano, sentí miedo, llamé a mi esposo y le dije que efectivamente lo que había ocurrido, que estaba muy atemorizada y que lo único que quería era irme a mi casa, no quería seguir ahí en terreno, y mi marido me entregó la valentía y la fuerza para que siga, que no me deje abatir por esta situación, porque ustedes saben, yo no soy feminista, pero la violencia con que algunas personas reaccionan contra las mujeres es tremenda, y la política no está exento de ello, para nada", añadió.

Luego, según la parlamentaria de Chile Vamos, "tomé el valor, salí, me bajé del vehículo, seguí en la actividad y esta persona estaba ahí. Cuando vio que no me fui, como esperaba, entró al vehículo de otro colega diputado (Andrés Longton, según el ex carabinero) que también estaba en esa actividad y desgraciadamente ahora me encuentro con esta situación, donde a través de las redes sociales se ha contado una versión donde desgraciadamente se difunde una cantidad de mentiras enormes y lo peor es que la gente así lo cree".

ACCIONES LEGALES

Camila Flores cerró sus palabras manifestando que "ya basta de enlodar a las personas, basta de creer que las mujeres somos débiles, que no tenemos que ni siquiera dar instrucciones, basta del chantaje de algunas personas que lo único que quieren es enlodarme, perjudicarme y que ojalá no aparezca ni hable para poder sacarme de la escena política".

"Les quiero decir que no lo van a lograr, que no voy a permitir que me callen, el amedrentamiento de algunoso y que no voy a permitir que se siga enlodando mi imagen, y es por eso que junto a mi abogado estamos estudiando todas las acciones legales contra esta persona que ha mentido descaradamente y no lo voy a tolerar", dijo.

Por último, concluyó diciendo que "ya basta de los medios que mienten. Ya basta que sea fácil y gratuito que una persona, en este caso una mujer parlamentaria, se vea enlodada su honra y su imagen pública".

