Día clave y de "cuchillos" en el Consejo Regional: Intensas "negociaciones" a horas de elegir un nuevo "Presidente del Core" en Valparaíso

Un fin de semana de intensas llamadas se produjo entre los Consejeros Regionales de Valparaíso que incluyeron "ofertazos de comisiones, promesas de asignaciones y amnesia a la hora de reconocer pactos".

Este lunes 18 de mayo en horas de la mañana se vivirá una intensa jornada en el Consejo Regional de Valparaíso en donde se procederá a la votación de un nuevo Presidente de la entidad tras conocerse la renuncia este pasado viernes del DC Juan Arriagada.

LA HISTORIA DE UNA "NEGOCIADA" PRESIDENCIA

El denominado "Core" (Consejo Regional) está compuesto por 28 consejeros que son elegidos por votación popular de cada uno de las 7 provincias de la región. 9 representan a la provincia Valparaíso, 4 a la provincia de Marga Marga. 3 a San Felipe, 3 a San Antonio, 2 a Quillota, 2 a Los Andes, 2 a la provincia de Petorca y 2 a Isla de Pascua.

De ese universo 14 representantes fueron elegidos en cupo de Renovación y la UDI, es decir Chile Vamos posee el 50%, no obstante desde que asumió este último consejo las "negociaciones" en el Consejo Regional no pasan por una afinidad política a diferencia de otras entidades, todo parece indicar que en el Core se manejan las "conveniencias políticas".

ACCIDENTADA ELECCIÓN DE PERCY MARÍN PRIMER PRESIDENTE DE ULTIMO PERIODO

En este último periodo que asumió el año 2018 junto al Intendente Martinez se vivió una accidentada primera elección que es el inicio de una compleja red de influencias que será esencial entender para comprender lo que pasará este lunes 18 en forma virtual en el denominado pleno del Consejo Regional.

Para la elección del primer presidente de la entidad Renovación Nacional y la UDI no lograron un primer acuerdo lo que generó que la bancada con mayor números de consejeros en ese momento (RN) buscará nuevos aliados.

Así nace la dupla RN-DC, mientras Renovación era dirigida por Percy Marín no extraño el acuerdo con su "compañero de mil batallas" el Demócrata Cristiano Roy Crichton para sumar los votos de la falange en su afán de conquistar la máxima testera.

Pero aquellos votos no eran suficiente y en un hecho inédito que incluso llegó a ser vergonzoso pasaron 4 plenos en donde no había elección de Presidente.

NUEVO PACTO A DOS VIAS

Pasado dos años de aquel periodo fuentes del propio Consejo Regional cuentan cómo logró la dupla Percy Marín-Roy Crichton alzarse con la Presidencia y repartirla entre RN y la DC durante los dos primeros años tal como ha sucedido, además de repartir también las comisiones, entre ellas la más "buscada", la denominda "Comisión de Inversiones".

Un primer acuerdo fue firmado por Percy Marín y Mauricio Araneda de la UDI, ambos comprometieron por un lado desde los gremialistas el voto a este acuerdo, respetando que el segundo periodo fuera un DC, pero que el tercer periodo, es decir este que se debe votar este lunes 18 de mayo, sería para la UDI.

Tal acuerdo incluso se firmó en un papel y al menos Percy Marín firmante de aquella señal en honor a su compromiso debería cumplirlo este lunes, toda una incógnita.

Puranoticia.cl tuvo acceso a este singular acuerdo, que más que simbólico, puede demostrar que validez tienen la palabra empeñada entre los mismos "compañeros" ó políticos ó si la memoria es frágil para acuñar la frase "cada día tu afán" y simplemente hacer caso omiso de aquella nota.

EL OTRO ACUERDO CON EL PPD

Pero paralelamente a aquel acuerdo entre RN y la UDI, hubo otro acuerdo bajo cuerda, el que firmó un integrante de ese momento en la bancada de RN y que no fue su Presidente Percy Marín, con un miembro del PPD, Manuel Murillo, en el cuál se acordaba que se entregaría a su persona la anhelada "comisión de inversiones" además de garantizarle que el tercer periodo sería para ese conglomerado y no para la UDI.

Aquel acuerdo parece es el que esta perdurando, porque según todos los sondeos sería Manuel Murillo el presidente elegido este lunes 18 con los votos de algunos RN, pese al acuerdo firmado con la UDI, con los votos de la DC, que a todas luces sirve de verdadera "comparsa" sumando además a un dividido Frente Amplio.

EL PLAN DE MARÍN-CRICHTON Y CIA PARA PONER A MURILLO EN LA TESTERA Y QUEDARSE CON LA COMISIÓN DE INVERSIONES

El plan para este lunes es en primera instancia "desconocer el acuerdo con la UDI", pese a los llamados realizados por el propio Senador Francisco Chahuán y los parlamentarios Luis Pardo y Andrés Longton quienes hicieron un llamado a RN justamente a no desconocer lo firmado con sus pares de la UDI.

Pero la relación de Percy Marín quien es esposo de la también parlamentaria Camila Flores con los otros dos diputados que salen flanqueando al Senador Chahuán en aquel registro audiovisual que es de al menos dos meses, no es de los mejores, solo basta conocer como se han "gritado en el Core" Roberto Chahuán y el mismo Marín.

Pero siguiendo con el plan, luego que RN vaya a desconocer el acuerdo con la UDI este lunes aparecerá Manuel Murillo del PPD como la opción a ser presidente, coincidiendo así que el segundo acuerdo firmado es el que pareciera tener validez.

Manuel Murillo del PPD quien tendría 19 votos asegurados (Los de RN, más el Humanista, el de Convergencia Social, más la DC, más el PPD, el Partido Comunista y un independiente) le garantizaría a Percy Marín continuar en la comisión de inversiones como Presidente y además le entregaría a ese Consejero que firmó el acuerdo con él hace dos años una nueva comisión.

Pero eso no es todo, porque Manuel Murillo perteneciente al PPD quien asumiría de Presidente tiene serias aspiraciones para competir como parlamentario en el Distrito que agrupa Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y Concón, el mismo que hoy representa Rodrigo Gonzalez, pero para eso tiene que renunciar en octubre al Consejo Regional, es decir solo estaría unos 4 meses en el cargo de Presidente del Core.

Esto también es parte de la negociación que lo transformaría en Presidente este lunes 18 de mayo, ya que al renunciar ya inclusive está pactado por este grupo de Consejeros Regionales quien lo reemplazaría, sería un RN y nada menos que Iván Reyes, el Consejero de San Felipe cuya hija trabaja directamente con la diputada Camila Flores quien es esposa de Percy Marín y que había estado bastante distantes entre ellos y que justamente este ofrecimiento habría sellado que se sumara un voto más en función del acuerdo final y evitar más quiebres en RN.

LA APUESTA DE LOS OTROS CONSEJEROS

Por otro lado el otro grupo de consejeros, sobre todo de la UDI que sienten una verdadera traición por parte de sus pares de RN, han levantado en las últimas horas la opción de Elizabeth Arévalo Pakarati representante de Isla de Pascua quien de asumir la testera del Consejo Regional haría historia como la primera mujer en ocupar aquel cargo y como primera representante de la Isla en llegar a la testera, todo un símbolo por ejemplo para el discurso que ha mantenido desde sus inicios consejeras como Nataly Campusano y otros del Frente Amplio por ejemplo, que pese a que tendría su voto prometido para la trenza "Marín- Crichton -Murillo", la consejera de ser consecuente con aquel predicamento debería votar por la representante de la Isla y su compañera de género y justamente castigar la alianza política que tanto dejo de criticar de un minuto a otro.

Pakarati tendría los votos a firmes de los Consejeros Manuel Millones, Maria Fernanda Gonzalez, Emmanuel Olfos, Mauricio Araneda, Fernando Urrutia, Mauricio Perez, además de los Frente Amplio Tania Valenzuela y Jorge Mora además de la misma Elizabeth Arévalo Pakarati.

Quienes estarían indecisos y podrían hacer tambalear la testera de Manuel Muriillo sería el voto de Iovani Teave, que pese a ser de RN no se entendería que no votará por su compañera de la Isla, Roberto Chahuán, Martín Ristempart, Miguel Pérez y el de Nataly Campusano que podría definir al nuevo Presidente, una teleserie que se podrá seguir On-Line y en donde las traiciones, los acuerdos no cumplidos, las conveniencias y los cuchillos son un ingrediente adicional a estas verdaderas teleseries que nos tienen acostumbrados los integrantes del "honorable" Consejo Regional de Valparaíso.

