Detienen a turista que realizó dibujo en piedra al interior del Parque Torres del Paine

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Natales detuvieron a la mujer en un hostel céntrico de la ciudad.

La ciudadana italiana acusada de hacer un dibujo en una piedra en el Parque Nacional Torres del Paine, fue detenida durante la tarde de este viernes.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puerto Natales detuvieron a la mujer en un hostel céntrico de la ciudad, y ya habría confesado ser la autora del rayado, aseguró José Soto, subcomisario de la PDI.

Este sábado Elisa, como fue identificada, pasará a control de detención por el delito de Daños al interior del Parque Nacional, hecho ocurrido en el sector Mirador Base, según indica BioBioChile.

La turista, a través de redes sociales ofreció sus disculpas por el "horrendo gesto hecho en el parque", asegurando que no pensó en las consencuencias que traería su acto.

"Me disculpo oficialmente con todo Chile(...)No hace falta decir que no se hizo con malas intenciones, sino como un realmente estúpido dibujo votivo en la montaña" agregó la italiana.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Puerto Natales, detuvieron esta tarde a una cuidadana italiana, por ser la presunta autora del delito de Daños al interior del Parque Nacional Torres del #Paine. El rayado fue viralizado por redes sociales. pic.twitter.com/IhddAL7szl — PDI_Magallanes (@PDI_Magallanes) January 17, 2020

