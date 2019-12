Desvinculan a dos altos funcionarios municipales de Villa Alemana por faltas a la probidad administrativa

Se trata del director de Deportes, Javier Castro, y de la directora de Parques y Jardines, Cynthia Hellwig, quienes fueron investigados en un sumario, los cuales concluyeron que hubo irregularidades en su actuar.

Por faltas a la probidad administrativa, la Municipalidad de Villa Alemana inició sendos sumarios contra el ex director de Deportes, Javier Castro, y la directora de Parques y Jardines, Cynthia Hellwig, los cuales concluyeron que hubo irregularidades en su actuar, razón por la que fueron destituidos de sus cargos.

Pese a que aún no se conocen las causas de lo realizado por los dos altos funcionarios municipales, se informó que el fiscal municipal propuso la medida, la cual fue compartida por el alcalde José Sabat.

"Respecto a la conducta imputada al funcionario Sr. Javier Castro Kahs, en virtud de los antecedentes que constan en autos, se pudo establecer cabalmente su responsabilidad administrativa en los hechos investigados y que estos implicaron faltas graves al principio de probidad administrativa", según indica el decreto de destitución, dado a conocer por El Mercurio de Valparaíso.

En cuanto a Cynthia Hellwig, quien también fuera jefa de gabinete del alcalde Sabat, "es posible determinar su plena responsabilidad administrativa en los hechos investigados, que dan cuenta de diversas conductas impropias y que han sido calificadas como faltas graves al principio de probidad administrativa".

"Se pudo demostrar en el procedimiento disciplinario, como en la Vista Fiscal, que dicha funcionaria tuvo responsabilidad en los hechos investigados, ejerciendo influencias respecto a determinados funcionarios respecto a sus eventuales declaraciones en el presente sumario administrativo", agrega el documento.

Además, el texto indica que los hechos "se calificaron como faltas graves al principio de probidad administrativa, razón por la cual este Alcalde se encuentra en la obligación de aplicar la medida disciplinaria de destitución, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República".

Junto a los dos directores desvinculados, se sancionó con la suspensión del empleo por un mes a la funcionaria Catherine Urrejola, a quien además se le rebajó su sueldo en un 50%. Por su parte, la trabajadora Astrid Aravena quedó absuelta de los cargos formulados.

Cabe señalar que ambos funcionarios pueden apelar a esta sanción.

"DECISIÓN DOLOROSA"

Al respecto, el alcalde José Sabat indicó al matutino que "este proceso disciplinario concluyó con pruebas y un dictamen del fiscal, donde se me expuso en forma minuciosa y extensa diversos antecedentes, graves y reiterados, que constituyen en sí graves faltas a la probidad administrativa. Para mí, en lo particular, es una decisión dolorosa la destitución de ellos, porque se trata de funcionarios con historia en este municipio, pero como primera autoridad comunal no puedo avalar hechos de esta magnitud".

"La falta de confianza de la ciudadanía pasa justamente porque a veces se hace vista gorda en situaciones delicadas. Cuando recién se abrieron estos procesos yo dije que sería implacable con la decisión si los antecedentes lo avalaban, y así fue", agregó.

Finalmente, el jefe comunal dijo que "en todo caso, la ley les confiere diversos recursos administrativos, que tienen derecho a interponer si estiman que existió una ponderación errónea de los antecedentes del sumario".

