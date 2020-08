Desesperada búsqueda de menor de 16 años en Villa Alemana devela drama familiar e incierto paradero de la joven

La menor salió del hogar que comparte con una tutora hacía la casa de su madre, luego de aquello no se ha logrado saber cuál es su paradero.

Una desesperada búsqueda está realizando Maritza Ramirez, tutora de una joven de 16 años con residencia en el sector norte de Peñablanca en la comuna de Villa Alemana.

Maritza vive con Ambar, una joven de 16 años quien no quiso seguir viviendo con su madre luego que esta se emparejara con un sujeto que en su minuto estuvo privado de libertad y salió de la cárcel luego de un "perdonazo" judicial realizado por la ex Presidenta Bachelet.

Según el relato de Maritza Ramirez a Puranoticia.cl este personaje estaría ligado al caso denominado "el tarro" cuando en un hogar de Villa Alemana en el año 2005 fue encontrado el cuerpo de una mujer y su hija al interior de un tarro con cal.

Luego que este hombre comenzara una relación con la madre de Ambar, esta última no quiso seguir viviendo con su madre y se trasladó hasta la casa de Maritza ubicada a unas 7 cuadras del primer domicilio.

Por otra parte, el padre de Ambar, quien se separó hace un buen tiempo de la madre de la joven que hoy tiene 16 años reside en el norte del país, y según el relato de Maritza él siempre se ha ocupado de su hija y le envía mes a mes su pensión de alimentos a su madre quien le entrega aquel dinero a esta joven.

DESAPARECIDA DESDE EL 29 DE JULIO

Este miércoles 29 de julio a eso de las nueve de la mañana Ambar recibe un llamado telefónico de su madre para que acuda a su domicilio a buscar el dinero enviado por su padre, según el relato de Maritza Ramirez, la distancia entre su hogar y el de la madre de la menor se recorre en no más de 10 a 15 minutos y de hecho la menor salió de su hogar sin sus artículos personales de identificación, solo se fue con el teléfono.

"La última llamada en su teléfono fue 5 para las 9 de la mañana de parte de la mamá diciéndole que se apurara en ir a buscar la plata porque ella tenía que ir a trabajar", indicó Ramirez.

Desde ese momento no ha vuelto a saber de la pequeña Ambar de 16 años a quien describe como una niña tranquila y que por nada del mundo se podría haber ido por dos días sin avisar.

De acuerdo a lo señalado por quien residía con la menor, al momento de su desaparición la joven vestía con pantalón, chaqueta, botas negras y salió sin ningún documento.

DENUNCIA A LA JUSTICIA

Tras no tener novedades de la menor, Maritza Ramirez habría concurrido a Carabineros a realizar la denuncia por "presunta desgracia", no obstante le fue complejo el procedimiento debido a que no era familiar directa de la menor.

En conversación con Carabineros de Villa Alemana confirmaron a Puranoticia.cl el hecho denunciado y se comentó además que se desconoce el paradero de la menor y se encuentran investigando antecedentes para dar con su paradero.

