Desaparición en Villa Alemana: versión de supuesto testigo genera dudas en familia de Ámbar

Un presunto vecino de la adolescente de 16 años dijo haberla visto llorando el día de su desaparición, situación que causó extrañeza y dudas en su tía.

El pasado 29 de julio, la adolescente Ámbar desapareció en el sector de Peñablanca, comuna de Villa Alemana.

Durante las últimas jornadas, personal de Carabineros y la PDI han realizado intensas búsquedas en el sector. De hecho, las pericias realizadas permitieron hallar muestras de material biológico, correspondiente a sangre, en la casa de la madre de la menor.

El día de su desaparición, Ámbar se dirigía a la casa de su progenitora en busca del dinero de la pensión de alimentos que su padre, mensualmente le envía desde el norte del país.

Cristián Fuenzalida, vecino del sector, en conversación con Chilevisión Noticias, afirmó que el miércoles 29 de julio vio a Ámbar en calle Covadonga.

"La niña venía subiendo, venía llorando, venía con un jeans azul, con unos cortecitos adelante, con algo negro aquí arriba. Me llamó la atención porque la niña venía llorando, miraba hacia atrás, como que la estuvieran siguiendo. Algo le pasaba a la niña", afirmó.

Tras conocer estas declaraciones, la tía de la menor, Maritza García, afirmó no conocer a este vecino: "Yo a él no lo conozco, nunca lo había visto (...), no sé quién es. Él lo que relata es que, en el fondo, cuando ella (Ámbar) venía saliendo de mi casa, ella venía como llorando y como angustiada, y es raro".

"Es muy raro... llorando, no sé por qué, no había motivos para que estuviera llorando. Caminando rápido, sí, porque su madre le pidió que se apurara", continuó.

"Ella no salió de la casa llorando. Salió apurada porque su mamá le dijo que ella se iba a trabajar", recalcó.

