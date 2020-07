Derecho a Réplica de Notaría Gabriel Ferrand

Dando cumplimiento al Artículo 18 de la Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, este medio de comunicación difunde declaración pública enviada a nuestra redacción por el notario Gabriel Ferrand, de Valparaíso.

En relación a nota publicada por Puranoticia.cl este martes 14 de Julio del 2020 titulada Notarías en la Mira: Querella contra gestor inmobiliario pone en tela de juicio actuar de dos notarios en Valparaíso, la redacción de nuestro medio ha recibido una declaración pública del notario Gabriel Ferrand, aludido en la nota, solicitando que se publique.

Dando cumplimiento al Artículo 18 de La Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, la publicamos en forma íntegra.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Valparaíso a quince de julio del año 2020

Debido a la publicación realizada en el diario electrónico "PURANOTICIA" en su portal electrónico de fecha 14 de julio del año 2020 me veo en el deber de aclarar y precisar los dichos indicados en tal publicación. En efecto, se pretende de modo expreso dejar la idea de que la Notaría de la cual sirvo actualmente el cargo se encontraría siendo objeto de una investigación penal, señalando una suerte de concierto con el querellado para engañar y causar perjuicio al querellante. Sin embargo, esos hechos son categóricamente falsos, dado que en la causa penal que se ha iniciado bajo el RIT N° 6468 2020 presentada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso y remitida al Ministerio Público de la misma cuidad se indica expresamente que los hechos que se someten a la investigación penal y que pueden ser posibles de la comisión de un delito se dirigen contra un tercero. Se debe precisar que en tal escrito se ha pedido como diligencia la citación del suscrito en calidad de testigo y no como imputado. Lo anterior, debido a mi intervención en calidad de ministro de fe en la celebración de una escritura de modificación de sociedad.

Hago presente que se han respetado todos los procedimientos y protocolos propios que deben tenerse a la vista al momento de la suscripción de tal documento público. Es de mi interés indicar que la publicación causa un severo daño a mi imagen y trabajo, dado que formula afirmaciones infundadas e imprecisas. No fuimos contactados por el periodista para realizar nuestras observaciones sobre el punto y de esa manera realizar una publicación seria y punto y de esa manera realizar una publicación seria responsable, en la cual se informe debidamente a la responsable, en la cual se informe debidamente a la ciudadanía.

En los ministros de fe reposa la necesaria confianza que deposita la sociedad en los diversos actos que se celebran ante los Notarios, quienes debemos cumplir con rigor con todas las solemnidades que exige la ley. Todos esos actos son de tremenda significación y valor para las personas que intervienen y de allí que siempre hemos sido cuidadosos en cumplir con todos los procedimientos que regulan nuestro proceder.

Desde que he servido el cargo lo hecho con la debida fidelidad, cuidado y compromiso propio de un servicio de la administración de justicia de tanta significación para la sociedad y la seguridad jurídica. En el ejercicio del cargo estamos disponibles para recibir todas las inquietudes que la comunidad requiera y que sean propios de nuestro que hacer, aclarando cualquier tipo de dudas que pudiesen existir, siempre y cuando ésta se realicen de manera formal, responsable y en los canales destinados para esto, con medios de verificación contundentes para no caer en acusaciones a través de publicaciones en redes sociales que instalan dudas infundas en el proceder de mi trabajo, el cual con dedicación y esfuerzo he realizado desde siempre.

GABRIEL FERRAND MIRANDA

PURANOTICIA