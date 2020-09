Denuncias de estafa por proyecto habitacional en Cabildo salpican a la Alcaldesa de Nogales: Margarita Osorio acusa "operación política" detrás

400 familias, agrupadas en tres comités, señalan haber entregado en promedio $500.000 para cumplir el sueño de la casa propia. Sin embargo, el proyecto nunca vio la luz, razón por la que presentaron querella contra los presuntos implicados.

Desazón, impotencia y rabia. Estas tres palabras son las que mejor definen el sentir de 400 familias de la comuna de Cabildo quienes, agrupados en tres comités de vivienda, desde el año 2015 vienen luchando para contar con su casa propia y salir de la vulnerabilidad en la que muchos de ellos se encuentran viviendo. No obstante, este camino se ha tornado tortuoso, ya que aseguran haber sido estafados por tres personas: el arquitecto a cargo del proyecto habitacional, Mauricio Torres; la ex concejala Isabel Zamora; y la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, contra quienes presentaron una querella en el Juzgado de Garantía de La Ligua, dentro de los próximos 10 días.

Para comprender lo ocurrido hay que remontarse al año 2015, cuando en búsqueda del denominado "sueño de la casa propia", cientos de familias se reunieron en torno a un proyecto habitacional que les brindaba la oportunidad de oro para hacerse con su domicilio. Para ello, sostuvieron una serie de reuniones con el representante de la empresa constructora San Cristián Ltda., quien les dio detalles de la iniciativa, para la cual deberían pagar una cuota de inscripción, además de otras mensuales por diferentes montos, según aseguran los denunciantes.

Así, los vecinos ya se imaginaban cómo sería la población Villa Aurora, nombre con que denominarían a este terreno ubicado en el sector de El Quemado, zona rural de la comuna de Cabildo. En resumidas cuentas, todo marchaba sobre ruedas al principio. O al menos eso era lo que creían...

EL SUEÑO SE VOLVIÓ PESADILLA

Mientras algunos miembros de los comités pagaron medio millón de pesos -otros más, otros menos-, la sensación de felicidad y optimismo pasó paulatinamente a transformarse en incertidumbre y temor; esto, al ver que pasaban los años y el proyecto de la constructora San Cristián, representada por Mauricio Torres, no se materializaba. Y más grande eran las dudas, al ver que el dinero que la gran mayoría de las familias pagó, no se traducía en obras concretas, sino que sólo era para algunos estudios, de los cuales no existen mayores detalles. Así fue como comenzaron a pensar lo peor: la estafa.

Allí es donde ingresa la participación del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso, organismo al que se le consultó respecto a la factibilidad de este proyecto habitacional. Con su respuesta, la desazón se apoderó de las 400 familias agrupadas en los comités «Casa Soñada», «Los Solteros» y «Clase Media», que pusieron -muchos de ellos- el dinero de toda su vida para poder contar con su propia vivienda.

"Todo proyecto habitacional, para postular a subsidio habitacional, debe ser elaborado y desarrollado por una entidad patrocinante, que se encuentre con Convenio Marco vigente con la Seremi de Vivienda y Urbanismo", señalaron desde el Serviu, a lo que precisaron que "es el Ministerio de Vivienda el que debe pagar por los servicios de asistencia técnica legal y social y, por ende, no debiese existir ninguna transacción económica entre las familias y las entidades patrocinantes, resguardando así que los recursos de las familias vayan directo al ahorro para la vivienda".

Teniendo en cuenta que los tres comités en cuestión no cuentan con una entidad patrocinante que cumpla con lo establecido en la normativa vigente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Serviu Valparaíso aseguró que "mediante la vía regular y según normativa vigente antes señalada, no existe ningún proyecto ingresado a este Servicio que involucre a estos tres comités. Sin embargo, a inicios del 2019, se pre-evaluó con los antecedentes a la vista, proporcionado por los dirigentes, la factibilidad del desarrollo habitacional de un terreno presentado por los comités, el cuál en ese momento no cumplía con las características técnicas para generar un proyecto de viviendas sociales".

A raíz de toda esta situación, el director regional de Serviu en Valparaíso, Tomás Ochoa, hizo un llamado a las familias de toda la región a que "se informen a través de los canales oficiales del Servicio para conocer los requisitos y procedimientos de postulación, con el fin de puedan acceder bajo norma a nuestra oferta habitacional".

ALCALDESA DE NOGALES DENUNCIA "OPERACIÓN POLÍTICA"

Como la denuncia de estafa, efectuada por algunos miembros de los tres comités, mencionaba con nombre y apellido a la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, Puranoticia.cl conversó con la autoridad comunal, para conocer de primera fuente su opinión frente a lo ocurrido, instancia en la que desmintió de manera tajante todas y cada una de las afirmaciones realizadas por algunos vecinos, situación que se viralizó luego de un reportaje televisivo de un canal nacional.

En primer lugar, la jefa comunal indicó que "no voy a dar ninguna cuña más porque hicimos una contrademanda contra el canal Mega y me respondieron que me la recibieron. Esto lo presentamos en Santiago, el abogado lo está viendo y me acaba de llamar diciendo que acogieron la denuncia contra Mega". Luego, y ante la insistencia de este medio, Osorio señaló de los denunciantes que "vinieron a hacer escándalo acá a la Municipalidad. Esa señora que salió hablando, nunca se le ha quedado debiendo ningún peso. Cuando cobró la plata se le devolvió".

No obstante, la acusación más grave vino después: "También a otro niño, el que anda revolviendo el gallinero, me llamó diciéndome que le habían pagado $2 millones, porque como me ven con carácter fuerte, para que yo le pegara a él y me demandaran y formalizaran, y no fuera candidata nuevamente, porque están a punto de nombrar a candidatos a la Alcaldía. Esto es una máquina política, porque cuando vino Mega yo mostré todo el proyecto de Cabildo, hasta donde llegó, lo que pasa es que los estudios de impacto ambiental son carísimos".

Consultada acerca de qué habría detrás de esta supuesta operación política denunciada, Margarita Osorio, independiente pero cercana a Chile Vamos, dijo que "es un hermano de nosotros mismos. Hay dos primos hermanos de nosotros mismos, de la misma familia de la derecha y otros que tienen al Partido Socialista detrás. Tiene que haberles dolido porque tantos años que nosotros le hemos quitado una Alcaldía, porque yo no tengo partido político, pero igual tengo mi corazón".

Acerca de lo expresado por el Serviu de Valparaíso, la Alcaldesa de Nogales explicó que tuvo que mandar al encargado de vivienda de la Municipalidad para que le solicitara una entrevista al director Tomás Ochoa, de quien lanzó fuertes críticas: "Tengo hartas yayitas de Tomás Ochoa, a pesar de que soy parte del Gobierno, pero a mí me importa un comino, aquí caiga quien caiga. Además, lo que él dijo, no sabe ni dónde va la micro, no sabe ni qué es un palo de dos por dos".

¿Y LOS DINEROS PAGADOS?

Mientras los miembros de los tres comités en cuestión reclamaban por el reintegro de sus dineros, la ex concejala de la comuna de Cabildo, Isabel Zamora, reconoció que el dinero no lo tenía ella y que todo fue pasado a Mauricio Torres, el arquitecto a cargo del proyecto, de quien nunca más se supo por parte de los vecinos.

Mientras la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, asegura que el proyecto sigue en marcha y que se está a la espera del Estudio de Impacto Ambiental para poder continuar con su tramitación, lo cierto es que el Serviu de Valparaíso decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Y aquí viene otra parte importante de la trama que rodea a este proyecto que presuntamente se emplazaría en una zona rural de Cabildo, en la provincia de Petorca...

Según registros de la prensa que datan de mayo del 2018, el Serviu de La Araucanía ya había presentado una denuncia ante Fiscalía por otra presunta estafa, esta vez a 500 familias de Traiguén, que pagaron $185 millones a la empresa representada por Mauricio Torres; esto, a pesar de que se trataba de un trámite gratuito.

Exactamente la misma acción llevó a cabo el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Valparaíso que, a través de su equipo jurídico, presentó en septiembre del 2019 una denuncia ante la Fiscalía de La Ligua, dando a conocer todos los antecedentes expuestos por los dirigentes y socios de los comités «Casa Soñada», «Los Solteros» y «Clase Media», con el objetivo de que sea el Ministerio Público el que lleve a cabo la investigación del caso.

PIDEN PROFUNDA INVESTIGACIÓN

Es justamente en el marco de esta investigación que lleva a cabo Fiscalía donde apunta la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende (PS), quien entró de lleno al debate por estas denuncias de estafa que afectarían a 400 familias. En ese sentido, la legisladora socialista manifestó que "esperamos que el Ministerio Público dedique especial atención a las denuncias que han presentado tanto el Serviu como pobladores de la comuna, pues no es aceptable que se juegue con la ilusión de cientos de familias que lo que único que esperan es contar con una vivienda digna y abandonar la situación precaria en la que actualmente viven".

"Hemos conocido de este caso, en el que aparecen elementos para considerar que, eventualmente, se haya engañado a más de 400 familias de Cabildo con el sueño de la vivienda propia. Tal como lo ha señalado el Serviu, no es pertinente ni legal el cobro de dineros de manera anticipada, bajo ningún concepto -salvo el del ahorro previo- a los postulantes, para proyectos y beneficios que el Estado entrega a familias que desean adquirir una vivienda social", añadió.

La parlamentaria por la zona también sostuvo que "en esta investigación deben ser averiguadas y consideradas todas las aristas, incluyendo la eventual participación de ex y actuales autoridades de ésta y otras comunas de la región, como el rol de la actual Alcaldesa de Nogales. Tal como los propios afectados lo han denunciado y, de ser efectivas, la gravedad, el reproche legal y moral deben tener consecuencias judiciales para los involucrados".

Finalmente, Allende confirmó el envío de oficios al Ministerio de Vivienda, con el objetivo de conocer mayores antecedentes del caso, así como también para que se considere la posibilidad de abordar un trabajo especial con estas familias, "para que puedan acceder a un proyecto real y que en definitiva les haga conseguir su tan anhelada vivienda".

