Denuncian que médico cirujano del hospital de Los Andes fue desvinculado por "camarilla" al interior del recinto

Jaime Barrientos, abogado del Dr. Mauricio Cortés, aseguró que esta agrupación está "vinculada a un grupo de médicos", quienes "gobiernan el hospital de Los Andes y el Servicio de Salud de Aconcagua".

Un balde de agua fría recibieron el pasado 29 de noviembre de 2019 en el hospital San Juan de Dios, ubicado en la comuna de Los Andes, luego que por medio de una Resolución Exenta del Servicio de Salud de Los Andes (SSA) se comunicara que el contrato con el doctor Mauricio Cortés, médico cirujano del establecimiento andino, se prolongaría sólo hasta este 30 de junio de 2020.

Con más de 19 años de carrera profesional, y 15 en el recinto asistencial de Los Andes, el facultativo recibió la resolución que argumentaba su decisión en que se había negado a apoyar al Servicio de Cirugía para realizar cirugías de urgencia; que se había negado a asistir a capacitaciones oblgatorias; que había maltratado a la funcionaria encargada de las capacitaciones; y que tiene un sumario pendiente en su contra.

ACCIONES LEGALES

En base a estas acusaciones, y con la comunicación de que su contrato finalizaba este martes 30 de junio, el abogado defensor del médico, Jaime Barrientos, emprendió dos acciones legales: una demanda de tutela de derechos fundamentales, que está en trámite en el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes; y la presentación de una solicitud a Contraloría, para que instruya al director del hospital San Juan de Dios a renovar la contrata del Dr. Mauricio Cortés.

"Nos ha sorprendido la posición, no solamente de la Dirección del hospital de Los Andes, sino también de la directora del Servicio de Salud de Aconcagua (Susan Porras), por cuanto ha puesto, de manera completamente arbitraria, injustificada e inconstitucional, término a la relación con un destacadísimo facultativo que se ha desempeñado por más de 15 años en el hospital de Los Andes, con una trayectoria intachable", señaló Barrientos.

"CAMARILLA" EN EL HOSPITAL DE LOS ANDES

En conversación con Puranoticia.cl, el jurista explicó que esto se debe a "una verdadera camarilla" que operaría al interior del Servicio de Salud de Los Andes, "vinculada a un grupo de médicos, que hacen y deshacen a su sola voluntad". Por ello, indicó que "lamento profundamente que el Gobierno del presidente Piñera se preste para tomar partido en este tipo de situaciones y, de una manera desapegada a la ley, esté perjudicando los derechos de un médico que ha dedicado su vida al servicio público".

Ahondando en estos dichos, el abogado del Dr. Cortés manifestó que "aquí hay un grupo de médicos que toman decisiones, que imponen decisiones a otros, que amedrentan a funcionarios, a otros colegas y que finalmente gobiernan el hospital de Los Andes y el Servicio de Salud de Aconcagua", agregando en su explicación que se trata de médicos que formaron una sociedad con fines de lucro y que desde esa tribuna deciden quién sigue o quién no.



"Ellos son parte de una sociedad, que percibe fines de lucro como toda sociedad, y aparentemente, todos quienes no hacen casos de sus peticiones o que entran en diferendo, caen en una verdadera lista negra y son literalmente expulsados de sus cargos. Lo peor es que aquí la ley es muy clara en orden a que un funcionario a contrata sólo puede ser desvinculado previo sumario administrativo que concluya en la destitución, y aquí ese sumario no existe", prosiguió el jurista.

Por último, sacó a colación el hecho que Contraloría instruye que cuando a un funcionario no se le renueva su contrata, existe en el derecho administrativo lo que se llama «principio de confianza legítima», que a juicio de Barrientos "ha sido vulnerado, toda vez que no se le puso en conocimiento con 30 días de anticipación que su vínculo no sería renovado. Esto es de una arbitrariedad supina, inaceptable, teniendo además presente que estamos pasando la peor crisis de salud en la historia de Chile".

MÉDICO QUERIDO POR SUS COMPAÑEROS

Cabe señalar que un grupo de unos 15 médicos y funcionarios de la salud del hospital San Juan de Dios de Los Andes, redactaron una carta en la que manifestaban todas las aptitudes, tanto profesionales como personales del desvinculado médico cirujano, del que indicaron que el profesional "se destaca por su profesionalismo y extraordinaria solvencia técnica, lo que se ve claramente reflejado en sus calificaciones, ubicándole en lista 1 de distinción desde su incorporación a la fecha".

Por ello, señalaron que "nos desconcierta enterarnos de forma tan irregular de la Resolución Exenta (...), donde se prorroga el contrato de nuestro colega y amigo, Dr. Mauricio Cortés V., desde el 1 de enero al 30 de junio del 2020, siendo inexplicable e injustificada, tanto por los argumentos (...) como en el déficit de médicos especialistas en el sector público de salud, más en medio de la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país".

En lo inmediato, el profesional médico ya tiene a su reemplazo al interior del hospital San Juan de Dios y, por lo tanto, se anunció que su ingreso no sería aceptado a contar de este miércoles 1 de julio.

PURANOTICIA