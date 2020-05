Denuncian brote de Covid-19 y falta de información en la Dideco de Viña del Mar

Funcionarios de esta unidad municipal han manifestado su preocupación ante esta situación, y no tan sólo por su salud, sino que también por la gran cantidad de público que diariamente reciben en sus dependencias.

A través de redes internas, como grupos de WhatsApp, funcionarios municipales de Viña del Mar comenzaron a manifestar su preocupación ante la posibilidad de que exista un brote de coronavirus Covid-19 al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), unidad en la que ya habrían casos confirmados de contagio de la pandemia.

La preocupación de los trabajadores radica en que no ha existido una información oficial por parte de Paulina Vidal, directora de Dideco, ni de las autoridades de la Municipalidad, y todo se estaría manejando en forma secreta, con los peligros que una situación de este tipo reviste, y más aún tomando en consideración que muchos de los trabajadores tienen contacto con público.

CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO

El rol de la Dideco es trabajar en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Jardín, especialmente de los sectores más vulnerables. Asimismo, potencia y promueve la organización de las comunidades, como una forma de impulsar su desarrollo. Por ello, esta unidad municipal es una de las que más afluencia de público recibe en el marco de la contingencia sanitaria, puesto que los viñamarinos se han volcado en masa a sus oficinas de calle 11 Norte buscando solución a sus problemas.

Por estas razones es que las denuncias se tornan preocupantes, debido a que trabajadores aseguran que existe "precariedad" y "displicencia" por parte de la Municipalidad de Viña del Mar a la hora de enfrentar la pandemia. Y es que de acuerdo a los antecedentes expuestos, habrían funcionarios con Covid-19 positivo, pero sin una notificación formal al resto de los trabajadores y sin los protocolos respectivos de cuarentena preventiva para el resto del personal que tuvo contacto estrecho con ellos, tal como lo indican los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria.

De este modo, los trabajadores se mantendrían en sus funciones, trabajando "en normalidad", de acuerdo a los relatos.

LOS CINCO PUNTOS DENUNCIADOS

Entre los mismos trabajadores municipales se habla de cinco puntos centrales: primero, aseguran que se ha ocultado información respecto a las cuarentenas preventivas que estarían cumpliendo algunos funcionarios; que compañeros de trabajo han dado positivo al Covid-19 y no se han tomado los protocolos preventivos; que no se han efectuado las sanitizaciones en dependencias de la Dideco; que hay aglomeración de personas y sin las medidas sanitarias respectivas; y que no se están respetando los turnos éticos, incluso con unidades trabajando a plenitud de funcionarios.

Consultado por esta situación, el concejal de Viña del Mar, Víctor Andaur (PC), indicó que "esta es una situación que está hace bastante tiempo. La Dideco es uno de los lugares con mayor afluencia de público porque tiene que ver con temas sociales. Se ha producido una especie de desborde, lo cual ha motivado al personal a estar con gran preocupación por las posibilidades de contagios. Hay casos de contagio".

Por su parte, la concejala Marcela Varas (PPD) indicó al respecto que "yo lamento muchísimo lo que está sucediendo porque esto mantiene el velo en el cual no logramos tener información abierta por parte del municipio. No logramos conocer de primera fuente lo que está sucediendo y lo que es peor, en el caso personal, vengo hace dos meses requiriendo saber a cuántos vecinos el municipio ha entregado ayuda con recursos propios, a cuántos se les ha entregado, por ejemplo, ayuda social (cajas de mercadería), a cuántas personas se les ha atendido, cuáles han sido los criterios que se habrían utilizado. Lamentablemente a la fecha no he podido conocer esa información. Información que -por transparencia- es vital conocer".

"La información que aparece hoy día a las luz pública en la Dideco es gravísima, por lo que esperaría conocer una respuesta formal por parte de la Alcaldía y no seguir con estas formas en las cuales no hay comunicación y, lo que es peor, no hay información", lamentó Varas.

ADVERTENCIA EN CONCEJO

"El punto como tal, la dificultad, viene de un tiempo a esta parte, en gran medida, porque no se tomaron algunas acciones, como por ejemplo de testeo ante la gran concentración de gente. Cuando se abordó hace semanas, la dirección de Dideco no lo tomó muy en consideración y se produjeron estas aglomeraciones", añadió el edil comunista.

Y en efecto. Este tema se discutió en sesión del Concejo Municipal, planteándose incluso que la Dideco debía ser cerrada para reorganizarla y enfrentar así de mejor manera la pandemia, redistribuyendo -por ejemplo- las funciones por razones de un mejor servicio. Pese a las propuestas, afirman que no hubo respuestas.

La edil del PPD explicó al respecto que "efectivamente, en la última sesión de comisiones, cuando se presentó la directora de la Dideco, se conversó la posibilidad de que esta unidad fuera reorganizada de acuerdo a la coyuntura y la situación que estamos viviendo en la comuna. Lamentablemente no hubo respuesta por parte de la dirección, más bien se conversó de que se nos va a venir a hacer una presentación en la próxima sesión de Concejo".

MEDIDAS

Por su parte, fuentes al interior de la Municipalidad y afines politicamente a la administración de la alcaldesa Virginia Reginato (UDI), aseguran que a pesar de que es probable que existan funcionarios contagiados, lo cierto es que la Dirección de Desarrollo Comunitario ha tomado una serie de medidas para proteger la salud de los funcionarios, tales como horarios diferenciados, entrega constante de kits sanitarios y cuarentenas preventivas.

En lo inmediato, se anunció que se solicitará un pronunciamiento a la Seremi de Salud, con el objetivo que realice test rápidos a los funcionarios de la Dideco y que fiscalice que se hayan cumplido todos los protocolos establecidos ante eventuales contagios, tal como lo indica el Ministerio de Salud.

Una vez informado de esta situación, Puranoticia.cl conversó con Javier Gómez, abogado y presidente de la agrupación Viña Transparente, quien indicó que "hago un llamado a las autoridades municipales, en particular a la directora de Dideco (Paulina Vidal), para que se transparente la información y para que se haga un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto en el municipio porque no se puede dejar de informar a la gente que estuvo en Dideco la última semana, para saber que posiblemente están contagiados. Eso es tremendamente delicado. Hay que cuidar la salud de los viñamarinos y especialmente en la gente que tuvo contacto, para no transmitir el coronavirus".

PURANOTICIA