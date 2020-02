Democracia Cristiana designa a ex gobernador Christian Cárdenas como su candidato a la Alcaldía de Quilpué

El partido de la falange descartó realizar primarias internas para participar del proceso que espera llevar a cabo la centro-izquierda en la previa a la Elección Municipal de octubre.

Pese a que existían tres precandidatos, la Democracia Cristiana (DC) decidió no realizar primarias internas con miras a la elecciones a Alcalde de Quilpué, decidiendo finalmente llevar como candidato a una eventual primaria de la centro-izquierda al ex concejal y ex gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas.

De esta manera, y según consigna el diario El Mercurio de Valparaíso, se descarta la participación, al menos para postular por la Alcaldía, del abogado Matías Mundaca y de la ex candidata a concejala, María José Castañeda.

Pese a lamentar la decisión de la DC, Mundaca señaló al matutino que "Christian (Cárdenas) tiene más trabajo territorial que yo en lo público, así que por eso reconocí su derecho de ir a la primaria de la centro-izquierda, que entiendo que por eso el partido también decidió no hacer primarias y derechamente privilegiarlo a él en su candidatura".

Alex Avsolomovich, presidente regional del partido de la falange, explicó que "desgastar a dos personalidades en Quilpué, en una interna, nos parecía una pérdida de esfuerzo" y agregó que "pensamos que había que asignar a uno sólo de ellos y en ese fue que Matías decidió dejar su pretensión de ser candidato".

Finalmente, Cárdenas sostuvo que "es un gran honor, un reconocimiento y un tremendo desafío que asumo con mucha humildad", y añadió que "este es un gran desafío porque los qu estamos actualmente en el ámbito público debemos saber conjugar las legítimas demandas sociales con el desarrollo, el cuidado de la ciudad y su patrimonio".

PURANOTICIA