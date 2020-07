De enfrentar "la muerte" a "combatir" la pandemia: Francisco Álvarez ya tendría fecha de regreso a la Seremi de Salud de Valparaíso

Autoridad sanitaria local, de 34 años, regresará a sus funciones luego que el pasado 25 de mayo debiera ser internado en una clínica por coronavirus, lo que se complicó debido al asma que padece.

Fuentes de Puranoticia.cl al interior del Ministerio de Salud confirmaron que durante este fin de semana debería retornar a sus funciones el secretario regional ministerial (seremi) de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez Román, luego que superara definitivamente el Covid-19, virus que incluso lo tuvo internado cerca de un mes en la clinica Ciudad del Mar.

Cabe recordar que la autoridad sanitaria vio agravado su estado de salud debido al asma que padece y que incluso lo tuvo conectado a ventilación artificial por algunas semanas, temiendo en momentos por su vida, tal como lo reconocieron desde su círculo cercano a autoridades regionales, que durante los primeros días entregaron detalles de su evolución.

De esta manera, no fue hasta el jueves 25 de junio, y tras superar todas las complicaciones que se le presentaron, que Francisco Álvarez, de 34 años, abandonó el recinto médico privado, mediante una silla de ruedas y ayudado por su novia y un familiar cercano, quienes lo trasladaron hasta su domicilio para continuar con su recuperación, instancia donde concedió una entrevista en la que manifestó su deseo de volver cuanto antes al trabajo.

"Durante la hospitalización me he centrado especialmente en recuperarme y estar lo más pronto posible para poder seguir trabajando por el Gobierno y por la salud de la región", reconoció hace más de un mes a El Mercurio de Valparaíso, evidenciando sus deseos por volver a asumir el mando de la Seremi de Salud de Valparaíso, que desde mayo está en manos, de forma subrogante, de Jaime Jamett, quien ahora deberá volver a sus labores académicas en la U. de Valparaíso.

Además, Francisco Álvarez sostuvo en aquella oportunidad tenía que ir evaluando "paso a paso" su mejoría, asegurando que se sometería a "todos los protocolos" para recuperarse y "estar lo más pronto posible de vuelta".

"Me he recuperado bastante rápido y tengo la convicción de que estaré lo más pronto posible nuevamente, pero lo primero ahora es mi familia, mis seres queridos y mi salud", añadió el Seremi de Salud de Valparaíso, quien desde este fin de semana retomaría la conducción sanitaria de la pandemia en la región, que hasta este viernes 31 de julio registra un total de 17.580 personas contagiadas con Covid-19, de las cuales 1.347 se mantienen como casos activos.

Entre las misiones que deberá afrontar ahora la autoridad sanitaria local está el más seguro paso a la transición, en una fecha que deberá ser confirmada por el panel nacional de expertos, dejando atrás la cuarentena decretada en Valparaíso y Viña del Mar el pasado 10 de junio. En ese sentido, Álvarez deberá luchar para evitar que esta situación se transforme en un rebrote del coronavirus, tal como ha acontecido en grandes urbes del mundo.

Finalmente, respecto a sus días en la clínica, Álvarez dijo que "lo que pasó fue muy repentino, muy abrupto y en menos de 24 horas. Partí con un dolor de cabeza y terminé con un ahogo que me terminó llevando a la UCI y que casi me cuesta la vida. Es bastante complejo porque yo creo que nadie está preparado para algo así. Ahora, el que sea joven y tenga la costumbre de hacer deporte ha ayudado a que me pueda recuperar rápidamente para estar hoy de alta en mi hogar. Se esperaba que me dieran de alta en muchos días más. Afortunadamente los resultados fueron rápidos".

