DC confirma opción de que Aldo Cornejo sea nuevamente candidato a la Alcaldía de Valparaíso

Pese a que el presidente comunal de la DC confirmó la inscripción del ex Diputado entre los precandidatos del partido, el propio Cornejo descartó ir a las elecciones.

Con una gran sorpresa culminó el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana (DC), ya que a los tres nombres que tienen aspiraciones a pelear por la Alcaldía de Valparaíso, tras el encuentro se sumó un cuarto: Aldo Cornejo.

Esta situación fue confirmada por Manuel Robledo, presidente comunal de la DC en Valparaíso, quien señaló a El Mercurio de Valparaíso que "me sorprendió la inscripción de Aldo Cornejo".

"Es la información oficial que tenemos y que efectivamente surgió en el Consejo. Tenerlo a él y a Marcelo Barraza inscritos como posibles cartas a la Alcaldía es extraordinario", agregó el dirigente demócrata-cristiano.

De esta manera, al ex alcalde Aldo Cornejo y al actual concejal Marcelo Barraza, se suman Esteban Vega, ex director regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence); y Gabriela Jofré, ex delegada provincial del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), como cartas para tomar el puesto de Jorge Sharp.

Pese a esta información, el propio Cornejo fue quien aseguró que no está en sus planes ir nuevamente a las elecciones.

"No estoy inscrito. Al menos yo no lo he hecho. No me he inscrito para Alcalde ni para Concejal. Ni siquiera nadie del partido ha hablado conmigo para preguntarme si estoy disponible o no. La nueva directiva regional tampoco lo ha hecho", dijo al matutino el ex jefe comunal porteño entre 2004 y 2008.

