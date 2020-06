Cuatro gendarmes fueron dados de baja temporal por operativo donde reo fue "rescatado" a balazos en Limache

Cinco sujetos que se movilizaban en dos automóviles atacaron a los gendarmes y huyeron con el privado de libertad desde el hospital Santo Tomás de la comuna.

Cuatro gendarmes que participaron en un frustrado traslado de un interno al hospital Santo Tomás de Limache, fueron llamados a retiro temporal por la Dirección Nacional de Gendarmería.

El reo fue "rescatado" el pasado 3 de junio y mediante balazos por cinco sujetos que se movilizaban en dos automóviles, dándose luego a la fuga. Todos los involucrados no han sido encontrados, pero sí los vehículos utilizados.

En los documentos de notificación se describen una serie de errores y mal proceder que habrían cometido los uniformados, según indica radio Biobío.

Entre estos se encuentra el no haber alertado a los funcionarios sobre la presencia de los responsables del "rescate", no haber verificado el entrono seguro y no haber realizado acciones para repeler el ataque de los delincuentes.

Pero la decisión adoptada fue cuestionada por dirigentes, quienes anuncian que a través de instancias jurídicas intentarán que se revierta la medida.

Ellos acusan que algunos de los uniformados tenían corta trayectoria, algunos con sólo seis meses de ejercicio, por lo que indican que las jefaturas estaban al tanto de la falta de expertiz para este tipo de procedimientos que son de alta complejidad.

Rafael Almarza, abogado que representará a los funcionarios, manifestó que le parece apresurada y desproporcional la medida, ya que está en curso un sumario administrativo.

Por su parte, Manuel Palacios, director regional de Gendarmería, precisó que la determinación está dentro de las facultades que le competen al director nacional.

