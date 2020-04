Covid-19: Subdirectora médica del Hospital Clínico de Magallanes lucha por su vida en la UCI

Según las últimas cifras entregadas por la autoridad sanitaria, en la región de Magallanes hay un centenar de funcionarios de salud contagiados.

La subdirectora médica del Hospital Clínico de Magallanes, María Isabel Iduya, permanece conectada a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del establecimiento, producto de una neumonía asociada a la infección por coronavirus.

A través de las redes sociales, su hijo, el también médico Francisco Vergara Iduya, reconoció que tanto él como su padre también están contagiados con Covid-19

"Hoy tengo a mis padres enfermos, trabajadores de la salud de toda una vida. Uno en casa, recuperándose, y otra en la UCI, jugándose la vida. Como suele pasar, no te toca hasta que te toca. Desde hoy me toca a mí ser un número más en esa lista de enfermos por coronavirus que sigue creciendo. Un número más que no puede ser acompañado por sus seres queridos. Un número más que necesita un abrazo y no lo puede recibir", publicó Vergara Iduya en su cuenta de Facebook.

Según las últimas cifras entregadas por la autoridad sanitaria, en la región de Magallanes hay un centenar de funcionarios de salud contagiados, otros 57 en cuarentena preventiva y 23 dados de alta.

Durante esta jornada, la región de Magallanes informó de 11 nuevos casos con síntomas y PCR positivo en Punta Arenas. La tasa acumulada de casos es de 406,5 por cada 100 mil habitantes de la región y se realizaron 3.759 exámenes.

El Servicio de Salud Magallanes reportó, además, que se han trasladado un total de trece pacientes desde el Hospital Clínico a diferentes centros asistenciales de la región Metropolitana, efectuándose los dos últimos el pasado lunes 27 de abril.

