Corte Suprema ordena pagar millonaria indemnización a familia de víctima del accidente del avión Casa 212

La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad de la Fuerza Aérea (FACh) por falta de servicio en la planificación del vuelo que despegó con menor reserva de combustible debido a sobrepeso.

La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $1.286.660.160 a los familiares de una de las 21 víctimas del accidente de un avión Casa 212 de la Fuerza Aérea, registrado en el archipiélago Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco, Jorge Zepeda y el abogado (i) Jorge Lagos– acogió recurso de casación y ordenó pagar $536.600.160 por lucro cesante; y $150.000.000 por daño moral, a la cónyuge y cada uno de los 4 hijos de Joaquín Arnolds Reyes.

Asimismo, el fallo consigna que el plan de vuelo "(...) registró una serie de falencias, a modo ejemplar, indicaba que la altura sería de 10.000 pies, de los cuales se autorizaron únicamente 9.000 pies, estableciéndose luego que el Casa – 212 alcanzó una altura de vuelo sobre los 15.000 pies. Relacionado con lo anterior, existen testimonios que dan cuenta que la Teniente Carolina Fernández rechazó la información meteorológica por sobre los 10.000 pies, afirmando que no se desplazaría a esa altitud".

Para la Corte Suprema: "tal como viene resuelto, las actuaciones causantes del accidente no se limitan a la tripulación del Casa - 212, puesto que otros funcionarios de la Fach también omitieron ejercer su deber de fiscalización en el cumplimiento de la normativa obligatoria para estos efectos. De este modo se establece en la Resolución N°062 de fecha 23 de mayo de 2012 de la Dirección de Operaciones de la Fach, que el Centro de Operaciones Aéreas de la II° Brigada Aérea, no mantuvo contacto con la tripulación, recibió el plan de vuelo vía fax, siendo revisado y tramitado pese a que no mantenían un procedimiento escrito para ese tipo de operaciones hacia el aeródromo Robinson Crusoe. Tampoco se realizaron coordinaciones respecto del punto de no retorno y, así, no se ejerció control positivo sobre la misión y los medios con que ella se desarrolló".

Cabe recordar que el viernes 2 de septiembre de 2011 ese avión despegó desde el grupo 10 de la FACh junto con un equipo de representantes de Televisión Nacional de Chile, miembros de la fundación Desafío Levantemos Chile, profesionales del Consejo Nacionales de las Culturas y las Artes e integrantes de la Fuerza Aérea.

La nave volaba con destino al aeródromo de la Isla Robinson Crusoe, para ayudar a los damnificados del terremoto del 2010, sin embargo, tras dos fallidos intentos de aterrizaje -debido a las malas condiciones climáticas- las autoridades aeronáuticas perdieron el rastro del Casa 212, que finalmente se estrelló contra las aguas del Océano Pacífico.

Al días siguiente, tras diversas labores de búsqueda la nave fue encontrada destruida y fueron hallados dos cuerpos. Finalmente el 3 de septiembre, el entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand junto al vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, confirmaron que no habían sobrevivientes.

A bordo del avión estaba un equipo de Televisión Nacional entre ellos el animador Felipe Camiroaga, Roberto Bruce, Sylvia Slier, Rodrigo Cabezón y Carolina Gatica.

