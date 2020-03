Corporación Municipal de Valparaíso descarta despidos de profesores en escuelas y liceos

Silvana Sáez, directora de Educación de la Cormuval, explicó que "lo que estamos realizando es el proceso de recontratación de personas que tienen contrato a plazo fijo".

La directora del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), Silvana Sáez, aseguró que no se han registrado despidos ni desvinculaciones de profesores o asistentes de la educación en las escuelas y liceos de la comuna.

Según lo explicado por la autoridad, los procesos de ajustes de las dotaciones en educación todos los años tienen esta complejidad. Por ello, aclaró que "no existe desvinculación, lo que estamos realizando es el proceso de recontratación de personas que tienen contrato a plazo fijo, lo que no implica para nosotros que ese trabajador no vaya a tener posibilidades de trabajo y esa posibilidad de trabajo es el ajuste que se da ahora".

En tanto, en el caso de los docentes de subvención regular, que son los que tienen que cumplir los planes curriculares, Sáez dijo que "están todas las dotaciones moviéndose un poco, pero tenemos alrededor de 27 docentes que todavía hay que dotarles horas, hecho que en la medida en que se vaya resolviendo la matrícula y crezcan los cursos eso se va a subsanar. Insisto, esto siempre ha sido así, de hecho, abril es el mes más estable del servicio".

La directora de Educación explicó que "en el caso del Programa de Integración Escolar (PIE), tiene una baja de estudiantes, porque la contratación está asociada al servicio del estudiante, pues nuestro foco es ese, ya que este no es un lugar donde generamos contratación de funcionarios sólo por contratar, sino que para atender a estudiantes con determinados diagnósticos".

COLEGIO DE PROFESORES

Al respecto, el presidente comunal del Colegio de Profesores, Mario Díaz, señaló que "lo que estamos promoviendo es la continuidad de esos profesores a contrata según la cantidad de horas que hay en el sistema, pues la realidad que ocurrió ahora es algo que se dio el año pasado, en realidad desde el año 1990 en adelante, y está relacionado directamente con lo que nosotros estamos reclamando en la calle, que es un financiamiento diferente a la educación pública de nuestro país, ya que cada estudiante es un número que ingresa, por tanto, si ese estudiante no está adscrito o matriculado en el sistema escolar, hay menos cantidad de estudiantes, hay menos horas para hacer, menos profesores y profesoras".

Mario Díaz agregó que "nosotros desde inicio de febrero hemos estado trabajando de manera responsable, como todos los años, con la directiva comunal del colegio de profesores con la idea de reincorporar la mayor cantidad de profesores en la medida que aumente la matrícula y se vayan abriendo cursos, y ahora ya nos vamos con un listado de sólo 27 docentes que no se les ha renovado su contrato. No es que hayan sido despedidos o desvinculados, por ello esos profesores van ir bajando de aquí al viernes porque mañana se inician las clases y la idea es que el apoderado confíe en el sistema escolar público de la comuna e ingrese y matricule a sus hijos dentro de nuestro sistema porque de esa manera se regulariza y estabiliza la labor del docente en cada escuela y liceo", aseguró el dirigente.

Por último, Silvana Sáez señaló que "no hay que perderse que el foco son los estudiantes y el servicio que tenemos que prestarle, eso siempre va a ser una lógica y enfoque de derechos que nosotros hemos mantenido como administración y eso siempre lo hemos garantizado. Por supuesto, que el derecho al trabajo también es un elemento importante, en tanto, que para nosotros los trabajadores, son trabajadores del sistema público de educación que nos interesa mantener, pero efectivamente está asociado a la necesidad de nuestros estudiantes".

