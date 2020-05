Coronavirus: Ministro de Salud reconoce que situación de la Región de Valparaíso inquieta al Gobierno

“Nos preocupa Valparaíso. No podemos aceptar un aumento de los casos en Valparaíso. Hay que tener cuidado, hay que respetar".

Este viernes 22 de los 38 alcaldes de la Región de Valparaíso firmaron una carta dirigida al ministro de Salud, Jaime Mañalich, solicitándole decretar cuarentena regional de forma urgente.

"A la luz de los últimos datos, el aumento explosivo de los contagios y de fallecidos en el país y también en la Región de Valparaíso, el libreto que tenía el Gobierno tiene que cambiar, es evidente", argumentó el alcalde porteño Jorge Sharp, quien agregó que la ciudad patrimonio de la humanidad va camino a repetir la situación que vive la Región Metropolitana. "Vamos derecho para allá", aseveró.

Y este sábado, mientras realizaba el balance de las primeras horas de la cuarentena total en el Gran Santiago, el ministro Mañalich admitió que la Quinta Región es un área que tiene inquieto al Gobierno, aunque no se refirió a la opción de una pronta medida de cuarentena.

"Nos preocupa Valparaíso. No podemos aceptar un aumento de los casos en Valparaíso. Hay que tener cuidado, hay que respetar. El hecho de que no estén en cuarentena, ni Valparaíso ni Viña del Mar, no significa que las personas puedan hacer cualquier cosa y poner en riesgo a las dos más grandes ciudades del litoral, lo que tendría consecuencias muy graves para todos los chilenos y las chilenas".

Mañalich descartó, eso sí, que este fin de semana haya viajado un alto número de personas de la Región Metropolitana a la costa.

"Lo que vemos es que este flujo de personas es mínimo. Hay una fiscalización adicional, hay personas que se movieron de la Región Metropolitana a una segunda vivienda, estando absolutamente prohibido, y las autoridades están fiscalizando eso. La evidencia que tenemos en las vías de acceso a la Región de Valparaíso es que hay un flujo muy pequeño de camiones y vehículos de carga, fundamentalmente".

PARLAMENTARIOS PIDEN CUARENTENA

Por otra parte, al pedido de cuarentena realizado por los alcaldes también se sumaron parlamentarios de la zona.

El senador Francisco Chahuán (RN) manifestó que "lo peor que pudiera ocurrir es que tuviéramos dos regiones contiguas y altamente pobladas en las que tengamos brotes de contagio. Por eso es tan relevante el establecimiento de cuarentena en la zona".

Chahuán añadió que "también le hemos pedido al ministro de Salud y al propio Presidente Sebastián Piñera que se clarifiquen las condiciones en virtud de las cuales se decretan estas cuarentenas".

A su vez, la diputada PPD Carolina Marzán señaló que "el sistema de Salud de la región no dará abasto si no se toman las medidas a tiempo; además, debemos proteger de forma preventiva a la zona, evitando un cuadro sanitario como el que se presenta en la Región Metropolitana, y hemos visto que la cuarentena es una de las formas más relevantes para evitar contagio".

