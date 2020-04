Coronavirus en San Antonio: La precaria situación de su Hospital y la falta de rigurosidad de Seremi de Salud ponen en alerta a toda la provincia

Hace al menos 15 días la autoridad regional manejaba datos certeros de lo que podía suceder en San Antonio y sus alrededores.

Los casos de Covid-19 en la provincia de San Antonio han aumentado en forma considerable y su hospital se transforma en la principal fuente de contagio de la zona ante una pasividad que al menos sorprende de las principales autoridades de salud de la región de Valparaíso.

De acuerdo a la información oficial entregada por el Seremi de Salud este sábado se conocen de 51 casos en San Antonio, 15 en Santo Domingo, 11 en El Quisco, 9 en El Tabo, 8 en Algarrobo y 3 en Cartagena, no obstante fuentes de Puranoticia.cl del propio Hospital Claudio Vicuña cuentan que se informó de al menos 4 casos adicionales que no están en el informe dado a conocer por el Seremi Francisco Alvarez y de los cuáles se le informó antes de la hora de cierre de las 20:30 horas de este viernes vía correo electrónico, de ser real aquella situación pondría una vez más en duda las cifras entregadas por la autoridad local.

Sumado a estos casos, de los 9 fallecidos que se han conocido en la región, 3 son personas de la provincia de San Antonio.

CIFRAS DEMOSTRABAN QUE IBA A VER UN ALZA HACE 3 SEMANAS

Al menos hace 15 días las autoridades de la región, que podrían haber tomado medidas para revertir la situación actual de alza de contagios, tenían antecedentes para haber visualizado este incremento.

Tanto las comunas de Algarrobo como Santo Domingo el día 10 de Abril ya presentaban una alta tasa de incidencia de contagios de Coronavirus, de hecho comunas de otros lugares de Chile con un índice menor de incidencia estaban en cuarentena, pero no así las comunas de la Provincia de San Antonio.

Cuando falleció el primer contagiado de Coronavirus en la Provincia la alcaldesa de El Quisco hizo un llamado a la autoridad "no es posible que el único hospital de la provincia no posea las capacidades para atender a los pacientes que presenten esta enfermedad".

HACE UNA SEMANA ALCALDES Y SENADOR LAGOS PIDEN CUARENTENA

El oído sordo de la autoridad volvió a hacer caso omiso cuando los alcaldes de las comunas de la Provincia solicitaron cuarentena, específicamente el 18 de abril en donde solicitaron a la autoridad establecer cordones sanitarios y decretar cuarentena.

El Senador Ricardo Lagos Weber por su parte al conocer el reporte de contagios en la provincia de hace 7 días decía "el reporte que nos ha entregado la autoridad de salud regional es tremendamente preocupante y refleja un número altísimo de nuevos casos" solicitando que Hay comunas que requieren urgente de una intervención profunda en materia de protección sanitaria, como es el caso de San Antonio y Santo Domingo, respectivamente".

CRITICA SITUACIÓN DEL HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA

Otro antecedente que manejaba la autoridad regional y el propio Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio es la precaria situación del Hospital Claudio Vicuña.

Hasta el 22 de abril se conocía el caso de 31 funcionarios que se mantienen en cuarentena preventiva por contacto estrecho.

Se cuenta además con la información, también hace 15 días, desde el 10 de abril pasado, que hubo un aumento de un 44% de funcionarios contagiados que significa un total de 25 de ellos en esta condición.

Sin embargo la noche de este sábado se conoció información actualizada en donde 29 funcionarios del Hospital se encuentran con resultado positivo de Covid-19, uno de ellos en la Región Metropolitana y que actualmente se encontraría hospitalizado.

Además de aquello 26 funcionarios se mantienen con cuarentena preventiva y otros 48 que ya habían cumplido esta medida están de vuelta al trabajo, pero sin las medidas necesarias que les permita no contraer el virus, de hecho en redes sociales se han filtrado relatos de personal médico del Hospital Van Buren que relatan el pésimo estado en que llegan los pacientes desde el Hospital Claudio Vicuña.

Además se sabe que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio no cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no obstante ante la contingencia de Coronavirus se determinó que continuará prestando los servicios de atención mediante la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), y se ha considerado generar traslados en fases tempranas de la enfermedad, para impedir que los casos se agraven, puesto no cuentan con ventiladores mecánicos, estos casos llegan a Valparaíso ó a Viña del Mar donde se han producido traslados desde San Antonio.

Cabe consignar que cuando se le preguntó al Seremi de Salud por las camas críticas ó con ventilador en la región, nunca pudo entregar el detalle por provincia, quedando ahora de manifiesto que efectivamente en toda la provincia de San Antonio no hay capacidad ni disponibilidad para su instalación.

FALTA DE EQUIPAMIENTO

Otra falencia conocida del Hospital de San Antonio, que también es conocido por el mismo entorno médico como "el matadero" es que desde mediados del año pasado, se ha venido insistiendo en la necesidad de dotar al Hospital de equipamiento para enfrentar enfermedades respiratorias, situación que no se ha dado.

El no contar con estos elementos significara enfrentar el peak de la curva de contagiados por Covid-19, y si sumamos las enfermedades respiratorias propias del invierno, el Hospital Claudio Vicuña se encontrará desprovisto para atender de buena forma a todos los pacientes de la provincia y deberán ser todos trasladados a Valparaíso.

OFICIO DEL DIPUTADO ANDRES CELIS

El diputado Andrés Celis quien ha realizado múltiples visitas en terreno al propio Hospital Claudio Vicuña y a una serie de Cesfam de las otras comunas de la provincia presentará un oficio para que se conozca el real estado del Hospital Claudio Vicuña.

Par el diputado "lo más preocupante es el alto número de contagios que se está produciendo en el Hospital Claudio Vicuña. Así, el personal se encuentra expuesto a contagio por el estrecho contacto entre ellos y por cierto, con sus familiares. A mayor abundamiento, el 57% de los contagiados se encuentran relacionados con funcionarios del mencionado hospital, lo que demuestra una evidente falta de protocolos, de autocuidado y probablemente de elementos de protección para los funcionarios".

El parlamentario de Renovación Nacional solicitó se le entregue información de distinto tipo a través de un oficio, entre ellas el número de denuncias recibidas por mal funcionamiento, faltas de implementos de protección, protocolos, directrices y/o políticas para pacientes COVID19 y personal contagiado o en riesgo en el recinto hospitalario en asunto.

DIRECTORA DEL HOSPITAL CON TELETRABAJO Y CON DOMICILIO EN SANTIAGO

Otro aspecto no menor es que la Directora del Hospital Claudio Vicuña viajaría diariamente desde Santiago hasta el Hospital de San Antonio y que no sería la única funcionaria, también otro alto directivo se desplaza más de 90 kilómetros diarios, esto los obligó a funcionar hace una semanas incluso en la modalidad de Teletrabajo, es por eso que el diputado Celis pretende solicitar designar a un delegado que intervenga en el referido hospital, para conocer los problemas que allí están ocurriendo y que se de una tranquilidad a los habitantes de la provincia que claramente hoy no la tienen.

HERMETISMO: CIFRAS DE EXAMENES SEREMI DE SALUD NOS LA DA A CONOCER

Por otro lado se desconoce por completo cuanto es efectivamente la cantidad de exámenes que se están tomando en la Provincia de San Antonio, Puranoticia.cl solicitó la información al equipo de prensa de la Seremi de Salud quien no tuvo respuesta a nuestro requerimiento realizado hace 5 días antes de publicar esta nota, la autoridad regional solo se basa en números totales y no realiza desgloses en sus punto de prensa.

Se sabe que en la Provincia de San Antonio no se cuenta con un laboratorio para procesar exámenes de detección del Coronavirus, solo se conoce que se está trabajando en la construcción del laboratorio de biología molecular para detectar coronavirus covid-19, es decir, procesar el examen denominado reacción de polimerasa en cadena PCR-RT. Las obras se están ejecutando gracias a los recursos gestionados por la Delegación Provincial de Salud ante la Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) que dispuso los fondos para su implementación.

PIDEN QUE SEREMI DE SALUD DE VALPARAÍSO: "SEA MAS RIGUROSO"

La crítica situación que se vive en la Provincia de San Antonio en donde sus habitantes y posibles contagiados se encuentran en una situación de total desamparo al no contar ni con un Hospital acorde ni tampoco con un laboratorio para agilizar los resultados de exámenes pueden generar un colapso en las dependencias del Hospital Van Buren de Valparaíso hasta donde son trasladados los pacientes de litoral costa.

Cabe consignar que la responsabilidad en el manejo de los Hospitales en la Región no depende del Seremi de Salud, sino que estos tienen su primera jefatura en los Directores de Servicios y estos dependen directamente del Subsecretario de Redes Asistenciales, no obstante aquello el Seremi sí tiene los elementos y atribuciones para tomar medidas y minimizar el riesgo de contagios en la población y es quien maneja la información oficial en la Región de Valparaíso, como número de exámenes por provincia, datos que simplemente no entrega, así lo hizo saber el Senador Lagos Weber.

"La verdad es que me cuesta entender la versión que entregó el seremi de Salud de Valparaíso respecto a los antecedentes y datos que se tienen sobre los efectos de la pandemia en la provincia de San Antonio. Creo que la autoridad regional debe ser más riguroso y respaldar con mayores datos sus aseveraciones, por ejemplo, informando la cantidad de test que se aplican diariamente por comuna o por provincia, y que ese dato sea público para una mayor transparencia en el manejo de información relevante en esta crisis" dijo Lagos Weber.

"Yo lamento que desde la autoridad regional de salud no se den las certezas requeridas, y sobre todo, que no se mencione cuál es el criterio técnico para dejar a comunas con una alta tasa de incidencia de casos, en la más plena incertidumbre, como es el caso de la provincia de San Antonio", sentenció el senador PPD.

Por ahora y mientras dure el secretismo y hermetismo comunicacional del Seremi de Salud Francisco Alvarez no es posible dimensionar cuál es verdaderamente el escenario que le espera a la Provincia de San Antonio en los próximos días, sobre todo teniendo en cuenta con claridad que su Hospital no está preparado para una contingencia de este tipo.

