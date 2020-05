Coronavirus en el Senado: Parlamentarios de la Región de Valparaíso Francisco Chahuán y Kenneth Pugh resultaron negativo

Se suman al resultado recibido por Ximena Rincón también negativo y al de Jorge Pizarro que fue positivo y se transformó en el segundo parlamentario con Covid-19.

El Coronavirus llegó al parlamento y en especifico al Senado, tras la confirmación de este viernes del examen positivo de Rabindranath Quinteros quien se transformó en el primer parlamentario con este virus, una serie de Senadores y Parlamentarios se hicieron el test entre el pasado miércoles y este viernes entregándose varios resultados.

El senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana fue el segundo caso positivo dado a conocer la noche de este sábado al que se suma el resultado negativo dado a conocer este sábado por la también senadora de la falange, Ximena Rincón.

SENADORES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Por su parte en la Región de Valparaíso el Senador Francisco Chahuán quien estuvo con Quinteros en una reunión en La Moneda como parte integrante de la comisión salud confirmó a Puranoticia.cl que su examen dio negativo, pero que de igual forma hará una cuarentena preventiva y seguirá realizando sus labores desde su hogar.

Por otro lado el también parlamentario por la Región de Valparaíso Kenneth Pugh también dio negativo en su resultado según nos confirmó su equipo de comunicaciones. Cabe consignar que el Senador Pugh estuvo presentes en las dependencias del canal local Quintavisión durante la semana lo que provocó bastante inquietud en quienes laboran en esa señal televisiva.

No obstante y tal como ha sido mencionado por el propio Ministro Jaime Mañalich, se sugiere que al no tener síntomas lo más probable es que los exámenes salgan negativo, lo que no quiere decir que los síntomas aparezcan en días posteriores y puedan dar positivo en una segunda prueba de PCR.

