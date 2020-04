Core Nataly Campusano pidió medidas adicionales para enfrentar la pandemia en la provincia de Petorca

La autoridad regional enfatizó en que hoy más que nunca es urgente que los habitantes de estas comunas tengan acceso al agua potable.

En una carta dirigida al intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y al jefe de la Defensa Nacional para la región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, la consejera regional (core) Nataly Campusano emplazó a las autoridades a pronunciarse en torno a la realidad de la provincia de Petorca y la grave falta de agua para sus habitantes, de cara a enfrentar la propagación del coronavirus Covid-19.

La autoridad regional enfatizó en que hoy más que nunca es urgente que los habitantes de estas comunas tengan acceso al agua potable, para cumplir con la norma sanitaria básica que es el constante lavado de manos. En esta línea, es que le propuso a las autoridades diversas medidas que puedan impedir la propagación de la pandemia en la zona, junto con aminorar su impacto.

En primer lugar, apuntó a la necesidad de elaborar e implementar un protocolo y un plan de acción específico para la provincia y para todas las zonas afectadas por la mega sequía, contemplando medidas sanitarias, económicas y sociales diferenciadas para resguardar a la población.

Dentro de esas medidas, sugirió la instalación de un cordón sanitario permanente para la zona y, de esta manera, fortalecer las fiscalizaciones a quienes llegan a la provincia a viviendas de veraneo, situación que se prevé pueda aumentar durante Semana Santa. Con esto, se disminuirá de manera directa la propagación del virus en la provincia y, con ello, el consumo de agua que ya es limitado.

En esta línea, Campusano recomendó que se aumenten las raciones otorgadas actualmente a través de camiones aljibe a la población, de manera de cumplir con la cuota recomendada por la ONU para alcanzar los 50 litros diarios por persona como mínimo, que en la actualidad no se cumple.

Asimismo, la Core solicitó que se fortalezcan las redes de atención de salud con el aumento en compras de insumos básicos para los funcionarios y trabajadores de estos recintos, así como el posible traslado de profesionales desde otras comunas de la región a hospitales y red de atención primaria de la provincia de Petorca, que hoy se ve muy debilitada.

LLAMADO A AUTORIDADES

Es por esta razón que Campusano manifestó su preocupación y realizó un llamado a las autoridades a buscar una pronta respuesta para los problemas que hoy enfrenta la provincia de Petorca.

"Hacemos un llamado, por esta vía y la vía formal, a todas las autoridades regionales y nacionales que puedan escuchar a la comunidad de Petorca, que han dicho fuerte y claro que no tienen acceso al agua y la cantidad de agua que hoy están recibiendo no es la necesaria para combatir al covid-19, cuestión que se replica en otros lugares de la región como campamentos o lugares urbanos que no tienen acceso al servicio sanitario. Creemos que hoy la autoridad debe tener una visión preventiva y que tiene que ver con la temática del agua, y velar por los intereses de la comunidad y la vida y salud de las personas, en vez de otros intereses que parecieran ser los que están primando en la región de Valparaíso", sostuvo.

En esta misma línea es que la activista ecofeminista de la provincia, Bárbara Astudillo, contó que la comunidad ha debido realizar distintas maniobras para sortear las dificultades de habitar la provincia de Petorca en medio de una crisis sanitaria, agudizando la problemática y sus consecuencias.

"La vida en la Provincia de Petorca es difícil. No hay para condiciones básicas de higiene para almacenar agua en contenedores, ni distribuir un poco para la cocina y otro para el cuidado personal, incluso debemos bañarnos con tarros de agua por parte. Estamos acostumbrados a esperar camiones aljibes, y más ahora que la presión de la llave del agua disminuyó y sabemos que dentro de poco tendremos que adaptarnos a los únicos 50 litros diarios que nos entrega el Estado. Ellos la llaman una solución de emergencia, pero sabemos que durará mucho más que eso. Esto nos afecta hasta en nuestra salud mental, porque nos encontramos con un escenario injusto, donde si miramos al frente está lleno de predios verdes y que evidentemente tienen más derechos al acceso al agua que nosotros", señaló.

Fue durante la mañana de este martes que Campusano envió la carta a las autoridades, por lo que se encuentra a la espera de una respuesta concreta frente a las solicitudes.

