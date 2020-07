Core Millones exige exámenes PCR a adultos mayores y funcionarios de los hogares para evitar aumento de muertes

Tras confirmación del deceso de nueve personas en una residencia de Cabildo, la autoridad pidió apurar la creación residencias sanitarias exclusivas y un nuevo protocolo de licencias médicas para funcionarios en contacto directo con casos positivos.

El dramático caso registrado en el Hogar San José de Cabildo, donde nueve adultos mayores fallecieron producto del Covid-19, motivó a varias autoridades a reiterar las peticiones y urgencia que hace semanas se vienen exigiendo en los residencias de larga estadía, para evitar brotes masivos con fatales consecuencias. Ese caso se suma a los casos positivos detectados en Villa Alemana, Viña del Mar y Los Andes a principios de mes, dejando de manifiesto las escasas herramientas con las cuales cuenta Senama en medio de la crisis sanitaria.

A esto se agrega otras dificultades, pues una vez detectados los casos positivos, la autoridad sanitaria ordena cuarentena para todos los funcionarios y trabajadores del recinto, lo que es una medida de prevención, pero que deja al resto de los 'abuelitos' sin las personas que los cuidan y brindan protección. Además, dicho personal no recibe una licencia médica.

"Lamentablemente la pandemia ha revelado la pobreza y debilidad del Servicio Nacional del Adulto Mayor. La situación es dramática y la institucionalidad no da el ancho, porque no es capaz de apoyar a los hogares debido a que no cuenta ni con el personal ni con los recursos. La prioridad es evitar que sigan falleciendo nuestros adultos mayores y por eso es tan urgente que se practiquen exámenes de PRC a todos los adultos mayores, para mantener un control y evitar brotes masivos, pero además los mismos testeos deben ser practicados a los trabajadores que son enviados a cuarentena para comprobar si están contagiados o no", sostuvo Millones.

El problema es que las medidas obligan a contratar personal externo, los cuales muchas veces no tienen la misma capacitación ni experiencia para ayudar en el cuidado de los abuelitos. "Esta es un enorme carencia que no está siendo abordada por los actuales protocolos del Senama, por ende se hace urgente modernizar los reglamentos de los hogares y sobretodo apoyarlos en medio de la pandemia, así como tener un mayor control, pero también acompañamiento por parte del resto de las autoridades. Una de las alternativas que permitirá minimizar los riesgos es contar con Residencias Sanitarias exclusivas para adultos mayores, pero esa medida tampoco avanza", agregó el consejero.

Millones reiteró que es clave evitar contagios y fallecidos entre los adultos mayores, por esa razón envió a las autoridades correspondientes un petitorio con 5 medidas concretas para ponerlas en marcha a la brevedad, comenzando por los exámenes PCR a los adultos mayores y trabajadores de hogares en la región; segundo, creación de un hotel sanitario exclusivo a cargo de la Seremía de Salud; tercero, kits sanitarios en cada hogar para dar respuesta rápida ante la presencia del covid; cuarto, establecer un protocolo para el otorgamiento de licencias y reemplazo de los trabajadores de Eleam; y quinto, un plan especial de vigilancia y control epidemiológico de adultos mayores desde la atención primaria, que además entregue elementos de protección y cuidado personal, como pañales, sabanillas, etc.

Por último la autoridad regional, expresó que a largo plazo se hace necesario crear un Subsecretaría del Adulto Mayor, que tenga muchas más facultades y herramientas para ayudar a los hogares, que lo que actualmente puede hacer Senama.

PURANOTICIA