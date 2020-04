Core de Valparaíso aprueba $1.200 millones para combatir el coronavirus y analiza inyectar $600 millones más

Se trata de $1.000 millones para requerimientos de los Servicios de Salud; de $200 millones para centros de adultos mayores; y de $600 millones para apoyar a la salud municipal.

Tal como lo consignó Puranoticia.cl el lunes 30, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, propuso al Consejo Regional (Core) inyectar nuevos recursos para combatir la propagación del coronavirus Covid-19, que ya registra 136 personas contagiadas en la zona.

Esto se traduce en tres grandes iniciativas: $1.000 millones para requerimientos de los Servicios de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), Viña del Mar - Quillota (SSVQ) y Aconcagua (SSA); $200 millones para centros de adultos mayores; y $600 millones para apoyar a los Servicios de Atención Primaria de Salud.

De estas cifras, las dos primeras ya fueron aprobadas por el Consejo Regional de Valparaíso, mientras que el segundo será votado este jueves, ya que se decidió postergar la votación debido a que buscan incluir a más reparticiones públicas entre las beneficiadas, tales como el Servicio Nacional de Menores (Sename), Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y Carabineros, entre otras.

DOS PAQUETES APROBADOS

Junto a manifestar que "quiero agradecer a los consejos regionales por aprobar dos grandes paquetes de medidas", el intendente Jorge Martínez explicó que se trata de una segunda iniciativa de $1.000 millones "para nuestros servicios de salud, los que han presentado sus requerimientos de infraestructura para enfrentar esta crisis".

Cabe indicar que este nuevo aporte -que se suma a otros $1.000 millones aprobados el 19 de marzo- es sin perjuicio al que efectúa el Ministerio de Salud. De esta manera, el Gobierno Regional ha comprometido $2.000 millones para que los servicios de salud puedan disponer de insumos que busquen combatir esta pandemia mundial.

La máxima autoridad regional también señaló que "he presentado un nuevo oficio, por $600 millones, para insumos. Todos sabemos que los insumos siempre son más lo que se necesitan que los que tenemos a disposición (...). He pedido al Core otro esfuerzo de $600 mllones para insumos. La voluntad de todos los cores ha sido ponerse a disposición de esta cruzada y redestinar todos los fondos para enfrentar mejor esta crisis sanitaria. Un agradeciminto muy particular a los cores de Valparaíso".

PROTECCIÓN A NIÑOS DEL SENAME

Consultada por este tema, la consejera regional Tania Valenzuela (FA) explicó que "hoy se presentaron dos iniciativas al Consejo Regional: la primera, de $600 millones, para la compra de insumos básicos a toda la red de salud primaria, es decir a los consultorios de la región; como también otro de $200 millones adicionales a los centros de adulto mayor, que sabemos son dos temas urgentes en medio de la crisis sanitaria que atravesamos".

"Además, estamos buscando liberar nuevos recursos a otros servicios, como el Sename, entendiendo que las niñas, niños y jóvenes también son nuestra prioridad, donde buscamos apoyo transversal de los consejeros para apoyar esta iniciativa", añadió la representante del Frente Amplio.

Respecto a los fondos por $600 millons que se discutirán este jueves en el Core de Valparaíso, la autoridad indicó que "mañana debiésemos aprobar varios millones de pesos para enfrentar de mejor forma la pandemia y estamos viendo, además, todas las herramientas que nos permitan liberar nuevos recursos, ya sea de iniciativas que no puedan llevarse a cabo o de proyectos que nunca iniciaron su ejecución. Esto, para poder destinarlos, según la necesidad que se vaya presentando en nuestra región".

SUMAR A OTRAS REPARTICIONES

Por su parte, el consejero regional Manuel Millones (UDI) sostuvo que "para el Core, una preocupación especial son los trabajadores de todo el sistema público que están expuestos, por los roles que ejercen, a adquirir el contagio de coronavirus. En particular, los funcionarios de los hospitales, de la salud municipalizada y otras reparticiones que, por sus labores diarias, están expuestos: Sename, Carabineros, Onemi, entre otros".

En concordancia con lo expuesto por la core Valenzuela, Millones señaló que "estamos pidiendo que se amplíe este monto que solicitó, de $600 millones a $1.000 millones, para distribuir insumos en todas las reparticiones expuestas por sus funciones críticas de mantener la normalidad de apoyarlos con los insumos y tengan protección personal".

Por último, el representante del gremialismo cerró destacando que "el Consejo Regional sancionó $1.000 millones para equipamiento, adicional a los $1.000 millones ya aprobados, y $220 millones para la protección de trabajadores de hogares de adultos mayores".

