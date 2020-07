Cordón sanitario de 15 días en La Tirana para impedir desplazamiento de fieles

Al hacer el anuncio, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daz, señaló que a pesar de estar suspendida, "hemos visto en la región desplazamiento de personas hacia La Tirana".

El Gobierno anunció cordón sanitario parta el poblado de La Tirana, comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, entre el 7 y 21 de julio, con el fin de impedir el desplazamiento de los fieles que aún pretenden celebrar la Fiesta de la Virgen del Carmen del próximo 16 de julio, a pesar de que se encuentra suspendida.

Al hacer el anuncio, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daz, señaló que a pesar de estar suspendida, "hemos visto en la región desplazamiento de personas hacia La Tirana, lo que es peligroso porque podríamos presentar un brote en una comuna que no cuenta con las instalaciones sanitarias en caso de presentar una situación critica por el coronavirus".

"Es por eso que se instalará un cordón sanitario en el sector bypass Pozo Almonte, también acceso a La Tirana Ruta 5 Norte y en ruta Pintados-La Tirana", detalló la subsecretaria.

"En estos tres puntos se instalará cordón sanitario que significa que las personas no pueden entrar ni salir, a no ser por situaciones muy especiales como el abastecimiento", advirtió.

El 9 de mayo pasado, el Obispado de Iquique confirmó la suspensión de la tradicional fiesta. "No subiremos a La Tirana como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos la fiesta, sino, que lo haremos de una manera distinta", dijo el obispo Guillermo Vera, en esa oportunidad, quien adoptó la medida en acuerdo con el intendente Miguel Ángel Quezada.

PURANOTICIA