Contraloría inició auditoría contra Superintendencia del Medio Ambiente por denuncias no tramitadas

Las denuncias, presentadas el año 2015, decían razón principalmente a varamientos de carbón en la playa de Ventanas, comuna de Puchuncaví, las cuales no fueron investigadas.

Por denuncias que no fueron tramitadas en su rol fiscalizador en el parque industrial de Quintero y Puchuncaví, la Contraloría General de la República confirmó que en julio inició una auditoría al interior de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), según consigna el diario El Mercurio de Valparaíso.

La investigación se dio por iniciada luego de recibir una denuncia de parte de la organización "Dunas de Ritoque", la cual daba cuenta que tras cuatro años, la SMA desestimó fiscalizar siete denuncias efectuadas por diversos hechos, lo que generó que las eventuales infracciones prescribieran.

Según indicó el denunciante al matutino, las denuncias del año 2015 decían razón principalmente a varamientos de carbón en la playa de Ventanas, comuna de Puchuncaví, situación que hasta el día de hoy aún persiste y por lo cual la Fiscalía Marítima de la Armada tiene en curso dos sumarios.

Andrés León, representante de "Dunas de Ritoque", indicó al medio que "acá no nos han tomado en cuenta y el tema preocupa porque no se ha hecho nada. La SMA no ha hecho nada y su función, precisamente, tiene que ver con fiscalizar a las industrias para ver si cumplen con la legalidad y no han hecho nada al respecto".

"No se entiende que, teniendo todos los mandatos para hacerlo, cómo no se observa la situación de los varamientos de carbón, que son tan evidentes y pasa todos los meses", afirmó León.

Desde la Superintendencia del Medio Ambiente señalaron al respecto que se han "entregado toda la información solicitada en el marco de la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República, la cual se inició en julio de 2019, respecto al sistema de gestión y atención de denuncias de la SMA".

