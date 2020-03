Conservador de Bienes Raíces de Limache dio positivo a examen de Coronavirus: Familiares cuentan que se enteraron de resultados por "redes sociales"

Hijo del afectado cuenta que información la recibió 48 horas después que le hicieran examen a su padre y que antes resultado fue filtrado por redes sociales.

La tarde de este viernes pasadas las 16 horas un fuerte rumor se hizo presente en redes sociales de la Región de Valparaíso y específicamente en la ciudad de Limache perteneciente a la Provincia de Marga Marga.

La información que circulaba era que el actual Conservador de Bienes Raices de esa localidad, el señor Patricio Olate estaba contagiado con Coronavirus y se encontraba grave en una clínica de Viña del Mar.

En primera instancia fuentes periodísticas ligadas a la familia del señor Olate afirmaban que la información era falsa, no obstante pasadas las 19 horas Puranoticia.cl pudo confirmar con fuentes del propio Ministerio de Salud que efectivamente había un paciente oriundo de Limache internado en una clínica de la ciudad de Viña del Mar que había dado positivo al examen.

FAMILIARES CONFIRMAN INFORMACIÓN Y CUENTAN QUE SE ENTERARON POR REDES SOCIALES

Francisco Olate, hijo del actual Conservador de Bienes raíces confirmó la información a Puranoticia.cl y además entrego detalles que manifiestan un nuevo error en el manejo de la información y del proceder a la hora de detectar el virus en un paciente.

Francisco Olate primero confirma que su padre no atendió público y no fue a su lugar de trabajo en los últimos 7 días, justamente por precaución debido a que el tuvo un cáncer y es una persona que por su edad, 74 años, está entre la población de riesgo. De hecho, Olate afirma que el Conservador de Bienes Raíces funcionó en los últimos días con un suplente.

Cuenta además que el miércoles se internó en una clínica de Viña del Mar con fines preventivos debido a su condición y en el lugar deciden hacer el test de Covid-19, demorándose, según el hijo del afectado, 48 horas en conocer los resultados.

"No puede ser que se demoren tanto tiempo en el diagnostico y además no tengan la sutileza de informarlo de buena manera, yo me enteré antes por redes sociales que mi padre estaba con diagnostico positivo antes que por un llamado oficial, claramente el resultado se filtró".

Francisco Olate deja de manifiesto que la manera de comunicación y el tiempo de demora en el conocimiento del resultado del examen generó un stress fuerte en la familia, sobre todo por la edad de su padre y por el revuelo que esto ha causado en Limache. "No hay manejo privado de la información, no se resguarda de la manera que debe ser" finalizó.

