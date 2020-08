Consejeros Regionales rechazan llamado del Intendente de Valparaíso a regresar al trabajo presencial de funcionarios públicos

Autoridades emitieron una declaración pública, en la que se muestran contrarios a la medida, recordando que las cifras de contagios por Covid-19 han aumentado los últimos días, tal como lo afirmó el propio Jorge Martínez.

"Debido al aumento de contagios en la región de Valparaíso, hago un llamado a toda la comunidad regional: la pandemia no está controlada. A tomar conciencia, no salgan. Las fiscalizaciones se extremarán y quien no debe estar en la calle, se expondrá a sanciones y multas". Con estas palabras, el intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, hacía un enérgico llamado a los habitantes de la zona a que mantuvieran los resguardos debido a un recrudecimiento en los casos de Covid-19.

Bajo este contexto, llamó poderosamente la atención la solicitud realizada a los funcionarios públicos del Gobierno Regional que laboran en el edificio de la Intendencia, ubicado en la denominada plaza Cívica de Valparaíso, para que, salvo algunas personas excepcionadas normativamente, regresaran a sus funciones presenciales a contar de este lunes 17 de agosto, y en jornada completa.

Por ello, los consejeros regionales (cores) presentes en la sesión de este 13 de agosto, de la Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional de Valparaíso, en consideración a este llamado, emitieron una declaración pública en la que expresan su "total rechazo a la decisión de la autoridad regional", solicitando de paso que "se pueda reconsiderar la medida, con el objetivo de resguardar la salud de los funcionarios y sus familias, más aún en un momento en que se mantienen las cuarentenas y la región no ha logrado controlar la pandemia".

Además, sacaron a colación que durante los últimos días, los indicadores que permiten evaluar la situación sanitaria de la región de Valparaíso, "no dan cuenta de un mejoramiento". Por el contrario, aseguran que "se ha registrado un aumento del número de contagios, por lo que claramente la pandemia no está controlada".

"Es preocupante el riesgo de contagio para los funcionarios, no sólo en el lugar de trabajo, sino también en los traslados entre hogar y Gobierno Regional y viceversa, considerando que la mayoría de ellos utiliza transporte público", añadieron las autoridades regionales.

En base a todos estos antecedentes, los cores solicitan "un pronunciamiento formal de la Seremi de Salud, respecto de las condiciones sanitarias del edificio de la Intendencia, que den garantías a todos quienes laboran en sus dependencias". Además, solicitaron que se defina un protocolo sanitario desde el Gobierno Regional para este eventual retorno.

Por último, los consejeros regionales propusieron en relación a las funciones esenciales que deben llevarse a cabo de manera presencial, que "éstas pueden abordarse a través de un sistema de turnos y hay otras que pueden perfectamente mantenerse en el formato remoto", recordando en ese sentido que hasta el momento se ha llevado adelante sin problemas. "En particular el trabajo del Consejo Regional y su relación con las diferentes divisiones no se ha visto mermado en lo absoluto", concluyeron.

