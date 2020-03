Consejeros Regionales ofician al Servicio de Salud para conocer sus gestiones para enfrentar el avance del Covid-19 en la región

Esta acción se realiza luego de denuncias realizadas por trabajadores y usuarios de recintos hospitalarios, debido a que los únicos dos diagnósticos con Coronavirus en la provincia debieron ser trasladados a Valparaíso por falta de camas UCI.

Tras las denuncias realizadas por pacientes y profesionales de la salud en la comuna de San Antonio, los consejeros regionales Nataly Campusano, Jorge Mora y Roy Crichton oficiaron al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio para obtener una respuesta certera acerca de las condiciones actuales del hospital Claudio Vicuña y otros recintos hospitalarios bajo su jurisdicción.

En este oficio, dirigido al director del servicio Eugenio de la Cerda, los consejeros señalan que es vital que existan los implementos y equipamientos para enfrentar el avance del coronavirus en la región, condiciones que hoy no son parte de la realidad y, de hecho, han obligado al hospital sanantonino a trasladar a los únicos dos pacientes con Covid-19 al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, por no tener dos camas UCI disponibles para ellos.

Es por esta razón que los cores enfatizaron en la necesidad de conocer de manera transparente los recursos invertidos en los recintos hospitalarios para combatir el avance de la pandemia en la región, pero en especial en aquellos ubicados en la provincia de San Antonio.

Es en este sentido que la consejera Nataly Campusano exigió mediante esta medida conocer las gestiones que el SSVSA ha realizado en este contexto, desde compras para la red de centros de atención de salud, como acciones propias de su cargo.

"Como Cores de Valparaíso y San Antonio hemos mandado una carta y oficio al director del servicio de salud, el señor Eugenio de la Cerda con el propósito de saber cada una de las gestiones que ha realizado en su jurisdicción, ya que hemos recibido denuncias del hospital Gustavo Fricke, hospital Carlos Van Buren, y lo más grave es del hospital Claudio Vicuña donde no cuentan con el equipamiento para el personal ni la atención de aquellos infectados con Covid-19, y es por eso que estamos pidiendo las explicaciones pertinentes para que nos diga cada una de las acciones y también las compras que ha realizado para poder contener la crisis que hoy tenemos en la región de Valparaíso y principalmente en estas dos zonas", indicó.

En este mismo sentido es que el consejero por San Antonio, Jorge Mora, apuntó a la mala gestión y falta de voluntad del director del servicio por querer mejorar las condiciones de los centros hospitalarios, lo que conllevarían a una directa vulneración de los derechos de los habitantes de la zona.

"Es lamentable lo que pasa en San Antonio a nivel de salud, es una falta de respeto gigante que el hospital provincial no cuente con las medidas básicas de funcionamiento ni con los insumos básicos. Es lamentable también que no cuente con especialistas para cubrir la necesidad real de la comunidad, y lo peor es que no es por falta de presupuesto, sino por falta de voluntad y de gestión, y eso habla de una vulneración de derechos constantes de sanantoninos y sanantoninas", señaló.

Quien también se pronunció al respecto fue el consejero Roy Crichton, quien sostuvo que el déficit en los hospitales regionales es histórico y hoy más que nunca evidencian esta realidad, razón por la que solicitarán una reunión con el Intendente de Valparaíso para abarcar este tema en particular.

"Hemos solicitado una reunión con el seremi de Salud para dar a conocer una serie de propuestas que apuntan a suplir la deficiencias que hace mucho tiempo se han visto en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio y que se han acrecentado en el último tiempo con la pandemia que estamos viviendo. Esto tiene que ver con la falta de protección de los funcionarios de salud para enfrentar esta pandemia, tenemos un déficit estructural de los elementos más básicos tanto del hospital Claudio Vicuña de San Antonio como el Van Buren de Valparaíso. Además creemos que estas diferencias odiosas entre los hospitales de campaña no apuntan en la dirección correcta y es por eso que nosotros vamos a solicitar reunión con el intendente para ver de qué forma desde el Consejo Regional podemos apoyar en la compra urgente de nuevos catres clínicos, y no catres de campaña para atender las necesidades que va a tener nuestra población", informó.

Dentro de las denuncias realizadas por personal hospitalario y pacientes, también destaca la falta de mascarillas, guantes y otros insumos básicos, los cuales se esperan sean prontamente gestionados por las autoridades sanitarias.

PURANOTICIA