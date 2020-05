Consejeros Regionales cuestionan rol del Superintendente de Educación en Región de Valparaíso a la hora de fiscalizar "clases on-line"

Mario Gomez, Superintendente de Educación de la Región de Valparaíso dejó de manifiesto que "ejercer una presión fiscalizadora en este momento es bastante complicado " en relación a la contingencia del Coronavirus.

Tras conocerse una reunión lobby entre parlamentarios, políticos, funcionarios del Ministerio de Educación y el Presidente de la Agrupación de Colegios Particulares Subvencionados de Chile quedó al descubierto una compleja realidad que están viviendo padres y apoderados de estos establecimientos que se han visto pasados a llevar a la hora de resguardar sus derechos al momento de exigir que se sigan cumpliendo los acuerdos de entrega de contenidos educacionales que están reflejados en un contrato que firman con estos colegios en donde realizan un co-pago que junto a la subvención entregada por el Ministerio de Educación les permite operar mes a mes.

LEE TAMBIÉN: Educación en Chile en tiempos de Pandemia: El "Co-Pago" de Colegios particulares subvencionados que ahoga a la clase media y genera "lobby" de sostenedores

La voz de alerta la encendió la Presidenta de los Padres y Apoderados de la Región de Valparaíso de los Colegios Particulares Subvencionados, Fabiola Echeverría, quien dio a conocer que ante la precaria situación económica se han visto obligados en dejar de pagar las mensualidades a estos establecimientos, pero junto con ello quedó al descubierto la cuestionada forma de entrega de clases on-line y entrega de contenidos que algunos establecimientos estarían realizando y que no están siendo fiscalizados.

Ante esto, Mario Gomez, Superintendente de Educación de la Región de Valparaíso y cuyo rol es justamente fiscalizar a este tipo de establecimientos, tal como queda estipulado en la página web del organismo, reconoció a Puranoticia.cl que "ejercer una presión fiscalizadora en este momento es bastante complicado".

Mario Gomez dijo además a nuestro medio en nota anterior sobre la realidad que están viviendo los Colegios Particulares Subvencionados que ellos como Superintendencia "no vemos nada técnico pedagógico, eso es resorte del Ministerio de Educación".

LEE TAMBIÉN: Colegios Particulares Subvencionados en la mira: ¿Son fiscalizados realmente las clases On-Line, deben pagar los apoderados las mensualidades sin clases presenciales?

Los Consejeros Regionales Manuel Millones, independiente ex UDI, y Tania Valenzuela, independiente por cupo del Frente Amplio entregaron sus opiniones al respecto ante las consultas de Puranoticia.cl y ambos coincidieron en la importancia del rol de la Superintendencia de Educación y que ese rol no se está cumpliendo, al menos, en la Región de Valparaíso.

MANUEL MILLONES DICE QUE SUPERINTENDENTE DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO PARECIERA QUE OLVIDÓ SUS EJES ESTRATEGICOS

Para Manuel Millones el rol de la Superintendencia de Educación es muy importante, sobre todo porque es un órgano con amplias facultades fiscalizadoras, "sin embargo en esta crisis sanitaria esta entidad ha pasado desapercibida y pareciera que olvidó sus ejes estratégico, como ella misma lo define "poner a los niños primero" y "poner foco en la calidad".

Para el Consejero Manuel Millones "la pregunta es quien vela por los contenidos y calidad en esta situación de excepción. Esta entidad debe ser más proactiva, teniendo presente que la ley le da un mandato muy claro sobre lo que debe y no debe hacer"

"Ahora tenemos que asegurar que ningún niño va a repetir el año y que se buscará una fórmula sobre la regulación de contratos y la implementación de educación online".

TANIA VALENZUELA PIDE INDAGAR EVENTUAL ABANDONO DE DEBERES DE SUPERINTENDENTE DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Para Tania Valenzuela quien además de ser Consejera Regional, es profesora, "el principal responsable de velar porque hoy el sistema educativo prevalezca en condiciones que permitan un acceso oportuno y equitativo en nuestra población es el Ministerio de Educación. No obstante, llama profundamente la atención como hoy la institución que tiene como único objetivo fiscalizar a los establecimientos, "NO" esté realizando su trabajo y ahí hago referencia a la Superintendencia de Educación. De no llevar a cabo sus labores, debiesen ser las autoridades con competencias fiscalizadoras las que debiesen intervenir para indagar eventuales irregularidades o abandono de deberes por parte los cargos directivos".

PURANOTICIA