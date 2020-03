Consejera Regional de Valparaíso está en cuarentena preventiva por contacto indirecto con contagiado de Covid-19

María Fernanda González ha debido extremar las precauciones, permaneciendo gran parte del día en su habitación, ya que a la posibilidad de tener el coronavirus se suma el hecho que comparte departamento con su abuelita de 96 años.

Con tan sólo 26 años, la administradora de empresas María Fernanda González Silva prestaba juramento el pasado jueves 5 de febrero de marzo como nueva Consejera Regional (Core) de Valparaíso, ocupando el cargo vacante que dejaba el fallecido Eugenio "Tiqui" González.

10 días después -y contraponiéndose al buen ánimo con el cual esta militante UDI llegaba a asumir nuevos desafíos- el contacto indirecto con una persona que dio positivo al coronavirus Covid-19, la mantiene de capa caída en su departamento en Valparaíso, cumpliendo una cuarentena preventiva, aunque asegura no tener síntomas del virus.

NO PRESENTA SÍNTOMAS

"Es preventivo, no he tenido ningún síntoma. Me hago el examen el lunes. Fue una cadena, de un amigo que tuvo contacto con una persona, y un pariente salió positivo, así que es más que nada preventivo. Nos quedamos haciendo cuarentena los amigos, pero ninguno tiene síntomas", confesó la core González a Puranoticia.cl.

Y es que a pesar de que esta medida la adoptó sólo por precaución, el problema principal radica en que la autoridad regional comparte su casa con su madre, la pareja de ésta y su abuela, de 96 años, razón por la que ha debido extremar las medidas de cuidado para tener cero acercamiento con la adulta mayor. Esto, considerando que es justamente este grupo etario de la población el que más riesgo tiene ante esta enfermedad calificada como "pandemia" por la Organización Mundial de la Salud.

PREOCUPACIÓN EN EL CORE

Pero las alarmas no sólo se prendieron al interior del grupo familiar de Fernanda González, sino que también existió preocupación en el Gobierno Regional ante la posibilidad que haya tenido contacto con funcionarios. No obstante, asegura tajante que no es así, ya que está con licencia desde el lunes.

"Ya no siento nada, no tengo ningún síntoma, pero me haré el examen para dejar a todos tranquilos. Estoy en mi casa, haciendo caso a lo que han dicho por todas partes. No he asistido al Consejo Regional, tengo licencia", dijo.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

En cuanto a las medidas de precaución que ha tomado, indicó que "lavarme las manos constantemente, no tener contacto con nadie, tratar de estar en mi pieza, no he salido a la calle, no he tenido contacto con nadie, he sido súper precavida y gracias a Dios no he tenido ningún síntoma".

Respecto al contacto con sus compañeros de hogar, la Consejera Regional ha tratado de estar lo más lejos posible de ellos, pasando gran parte del tiempo en su habitación. Sin embargo, cuando sale de ella el resto del núcleo familiar ingresa a sus dormitorios.

También se encarga de sanitizar cada cosa que toca con sus manos, como por ejemplo la loza que utiliza para comer. "Antes de tocar cualquier cosa me lavo las manos, por ejemplo el almuerzo, después lo lavo, me lavo las manos y vuelvo a mi habitación", señaló.

"ME HE PUESTO CREATIVA"

Al contrario de lo que se podrían imaginar muchos. Este encierro en su habitación no ha sido sinónimo de aburrimiento o pérdida de tiempo, ya que aseguró que "me he puesto creativa" y ha aprovechado las largas horas del día para moldear una iniciativa que podría ser útil a Valparaíso a la hora de enfrentar esta pandemia del Covid-19.

Se trata de la utilización de unos terrenos de 6.800 metros cuadrados que Federico Santa María donó a la ciudad, los cuales se encuentran en el sector de Laguna Verde y que hoy pertenecen a Fonasa, que le está dando un uso de centro recreativo y de bienestar. Pues bien, la consejera González sostiene que este espacio podría ser utilizado en post de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

"En el entorno del lugar hay galpones que pueden ser utilizados como bodegas y tienen habitaciones, las cuales podrían ser muy útiles, como lo que ocurrió con el hotel O'Higgins. Lo particular de este centro recreativo de Fonasa, que hoy en día no tiene mayor uso, yo creo que sería perfecto para la contingencia. Entonces algunos habitantes de Valparaíso que no puedan realizar su cuarentena en el hogar, quizás sería bueno utilizar este recinto. Puede ser habilitado para lo que sea necesario", manifestó.

