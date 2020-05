Confusión y poca transparencia en cifras de contagios activos y de pacientes recuperados de Coronavirus en Región de Valparaíso

Llegada de Seremi subrogante Jaime Jamett revela que las cifras entregadas por las autoridades al menos en el último mes tienen errores que no han sido reconocidos ni aclarados por la autoridad.

Confusión total y una transparencia que queda en absoluta duda sobre cuáles son las reales cifras de contagios activos y de pacientes recuperados es lo que quedó al descubierto tras la llegada del Seremi de Salud subrogante Jaime Jamett al cargo que ocupaba hasta este lunes Francisco Alvarez quien dio positivo de Covid-19 y se encuentra hospitalizado en la Clínica Ciudad del Mar.

CASOS ACTIVOS Y CASOS RECUPERADOS

Tanto el Ministerio de Salud a nivel central y cada una de las Seremias de Salud de todo el país, a excepción de la Región de Valparaíso, calculan los casos activos y recuperados de una sola forma.

Primero debemos entender que se entiende por un contagiado, es todo aquel que haya dado positivo en un examen de PCR.

Este paciente positivo inmediatamente al día 15 pasa a ser recuperado para las estadísticas, así lo confirma Luis Ignacio de la Torre Presidente del Colegio Médico de Valparaíso.

Queda claro entonces que para calcular los casos positivos activos se le deben restar a los casos positivos las muertes por Covid-19 y los casos recuperados.

TOTAL PAÍS

Si vemos el cuadro oficial de las estadísticas nacionales al día 28 de mayo con datos obtenidos hasta las 21 horas del día anterior podemos visualizar que a nivel país encontramos 86.943 contagiados totales, de los cuáles se contabilizan 890 personas fallecidas y un total de 36.150 personas recuperadas.

Al restar de los 86.943 las personas fallecidas y las personas recuperadas no da exactamente el resultado de 49.903 casos activos que informa el Ministerio de Salud.

REGION DE VALPARAÍSO

En el caso de la Región de Valparaíso sí vemos el cuadro oficial publicado por el Seremi de Salud de la Región al 28 de mayo nos encontramos con 2.730 contagiados totales, de los cuáles se han reportado 60 fallecidos y se contabilizan 310 casos recuperados.

Sí bien el informe emitido por la autoridad de la Región de Valparaíso no detalla en forma escrita en su grafico los casos activos, y ocupando el mismo modus operandi que se sacan los casos a nivel país la cifra de activos debería ser 2.360 casos.

SEREMI DE SALUD ENTREGA OTRA CIFRA DE CASOS ACTIVOS

Este miércoles el ministro Jaime Mañalich dijo que "en la región de Valparaíso tenemos 683 personas como casos activos, contagiantes, para una población de 770 mil habitantes en las tres comunas".

El Seremi de Salud subrogante este miércoles en el punto de prensa re-afirmó tal cifra diciendo "En las últimas 24 horas, con corte a las 18:00 horas de ayer (martes 26), se han registrado 121 nuevos casos en la región de Valparaíso, totalizando 2.576 casos confirmados. De estos, 683 se mantienen activos, es decir, con capacidad de contagiar".

Tras aquella afirmación y en base a los datos entregados claramente se interpretó que al menos se estaban omitiendo 1.538 casos y que esto habría sido un "lapsus" del Seremi.

PERO NO FUE UN LAPSUS: QUEDA AL DESCUBIERTO GRUESO ERROR

Este jueves en el punto de prensa en donde se dan a conocer las cifras regionales de nuevos contagiados el Seremi Jaime Jamett volvió a insistir que el número de casos activos en la región alcanzaban solo a 676, pese a que las estadísticas que la misma Seremi de Valparaíso daban arrojan como resultado 2.360 casos y que a nivel país los activos es al menos el 50%, porqué en la región de Valparaíso deberían ser un cuarto de todos los casos.

El Seremi Jamett incluso trató de explicar aquella cifra diciendo "Quisiera precisar algunos conceptos que han causado dudas respecto de informes anteriores" agregando que "los casos activos de la región, según el informe epidemiológico número 20 del Ministerio de Salud, que se consolida cada tres días, entre el 13 y 24 de mayo, es decir, 14 días atrás desde que se pesquisa el contagio, donde las personas tiene un alto potencial de contagiar la enfermedad, aún siendo asintomáticos corresponde a 676. Para no incurrir en errores, no es posible hacer sumas o restas lineales respecto de casos totales informados. Este concepto epidemiológico está cruzado por una variable de tiempo y por lo tanto no es posible hacer esta correlación".

Según el Seremi Jamett no es posible hacer sumas lineales, pero claramente las estadísticas son una y los casos activos en Santiago, Talca ó Temuco se deberían calcular de igual manera que en Valparaíso, ¿porqué eso no sucede?.

EL ERROR ESTA EN LOS CASOS RECUPERADOS DADOS A CONOCER POR LA AUTORIDAD DESDE AL MENOS HACE UN MES

Junto al Presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso por separado, Puranoticia.cl realizó un análisis completo de los informes que habían sido dados a conocer por la autoridad local antes de caer a la clínica contagiado de Coronavirus llegando a la misma conclusión terminado el proceso.

Francisco Alvarez a la cabeza de la Seremi de Salud informaba en su informe diario del 30 de abril que en la Región de Valparaíso había 559 casos acumulados, 12 fallecidos y 110 casos recuperados.

15 días después, en el Informe del 14 de mayo el mismo seremi Francisco Alvarez a la cabeza informaba que a esa fecha en la Región de Valparaíso había 1.187 casos acumulados, 25 fallecidos y 201 casos recuperados.

Tras este informe del 14 de mayo se aprecia un primer error al hacer el cálculo de casos recuperados que puede estar generando la confusión y a la vez develando la poca transparencia en la entrega de datos por la autoridad.

Si entendemos que un caso recuperado es aquel que llega al día 15 luego de dar positivo, quiere decir que al 14 de mayo al menos deberían existir estadísticamente como recuperados los 590 casos acumulados que aparecían en el primer informe del 30 de abril menos los fallecidos.

En resumen en aquel informe del 14 de mayo los recuperados debieron ser al menos 687 casos y no 201 casos como informó el Seremi Alvarez.

Haciendo el mismo análisis tomamos el informe del 28 de mayo, es decir 14 días después de aquel segundo informe, ahora dado a conocer por el Seremi subrogante Jaime Jamett que arroja las siguientes cifras:

2.671 casos acumulados, 60 fallecidos y 302 recuperados.

Las cifras que debiesen aparecer en ese informe debiesen estar entre los 2.150 y los 2.200 recuperados, pero no en los 302 que informa la autoridad.

COMPARATIVO DE RECUPERADOS A NIVEL PAÍS

Sí revisamos por ejemplo las regiones del país nos encontramos que según datos de la Seremi de Arica y Parinacota al 28 de mayo los casos total son de 562 a la fecha y tiene 300 recuperados a la misma fecha, es decir dos menos que Valparaíso pese a que la Región de Valparaíso tiene 5 veces más de casos acumulados.

En la Región de Tarapacá los casos positivos totales son de 207 al 28 de mayo y sus recuperados llegan a 104, un tercio de lo que dice el Seremi de Salud de Valparaíso que existen en la Región, pese a que en aquella región los casos son el 10% del total que se informan desde Valparaíso.

Sí nos vamos a la zona sur del país, por ejemplo a la Región del Maule nos encontramos que existen 1.120 casos confirmados totales, menos de la mitad de lo que existen en la Región de Valparaíso, pero 459 recuperados, es decir casi un 50% más de lo que se contabilizan desde la Seremi de Salud de Valparaíso.

EL ERROR QUE HOY NO PERMITE TENER CLARIDAD DE CUANTOS CASOS ACTIVOS EFECTIVAMENTE EXISTEN EN LA REGIÓN

Pese a que el Seremi de Salud Jaime Jamett al cierre de esta nota no reconoce aún el error de casos recuperados que se han informado en la región y que se arrastra de al menos un mes cuando la autoridad sanitaria de la Región de Valparaíso estaba en manos de Francisco Alvarez, tampoco fue posible que el equipo comunicacional del Ministerio de Salud entregará precisión a estos datos.

Este mal cálculo ó error en las cifras de recuperados es vital para poder obtener hoy en día el número exacto de casos activos en la Región de Valparaíso, de hecho en menos de dos horas esta mañana de jueves tuvimos tres datos distintos de tres autoridades sobre estos casos activos en la región.

TRES AUTORIDADES Y TRES DATOS DISTINTOS

El Ministro Mañalich dijo en el informe nacional que "en número concretos en toda la región tenemos alrededor de 600 casos activos".

Por su parte el Intendente Jorge Martínez dijo que las "personas que se encuentran activas, es decir que actualmente están contagiando. En las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio el total es inferior, entiendo que es una cifra cercano a los 460, 459 casos".

Y luego el Seremi Jaime Jamett dice "Casos activos: en la región de Valparaíso corresponden a 676".

Puranoticia.cl le pidió al Presidente del Colegio Médico que pudiéramos analizar en base a los informes entregados por el propio Seremi de Salud Francisco Alvarez el 14 de mayo y el informe entregado por el Seremi Jaime Jamett este 28 de mayo que sacáramos desde su punto de vista, cuántos eran los casos activos en la región.

Luis Ignacio de la Torre Presidente del Colegio Médico de Valparaíso dice que "como colegio médico al revisar los casos de nuevos acumulados, fallecidos y recuperados y al hacer una comparación entre por ejemplo entre los informes del 14 de mayo y 28 de mayo nos resulta difícil comprender la cifra de recuperados que se hace mención, pues al hacer el análisis basado en que todo paciente Covid positivo catorce días después de su diagnostico va a ser contabilizado como recuperado, nosotros deberíamos considerar que a estas alturas a lo menos debieran haber 1.513 casos activos en la región, esto es lo que se obtiene al restar los 2.730 casos acumulados al día 28 de mayo de los casos acumulados al 14 de mayo".

PROBLEMAS CON LAS MATEMATICAS

El propio Seremi de Salud subrogante Jaime Jamett explicó este jueves la importancia de conocer los casos activos de una zona, debido a que "los casos activos corresponden a un concepto epidemiológico utilizado para focalizar las estrategias que se utilicen en la región con el mejor uso de los recursos disponibles. Son esenciales para las residencias sanitarias".

¿Pero si no tenemos claridad en la cifra podemos focalizar de buena manera las estrategias?.

¿Porqué el Ministro, el Seremi y el Intendente en menos de dos horas entregan tres cifras distintas?.

¿Porqué la Región de Valparaíso tiene tan pocos recuperados, están mal contados y realmente esa cifra se ha estado entregando mal a los medios de comunicación y público en general al menos por los últimos 30 días?.

Esperemos que la autoridad responda, y que con humildad reconozca el error que claramente queda en evidencia en vez de entregar respuestas rebuscadas que lo único que hacen es confundir aún más a la ciudadanía. ¿Cuántos son los recuperados realmente en la Región de Valparaíso, por comuna, y cuántos son los casos activos?.

Por ahora, la respuesta que esperamos de la autoridad.

