Confusión por pago del permiso de circulación origina largas filas en la Municipalidad de Viña del Mar

La columna de gente era tan extensa que incluso reportaron que ésta llegaba a las cercanías del hotel O'Higgins, a unas tres cuadras de distancia, aproximadamente.

La confusión generada en torno al pago de los permisos de circulación ha originado que cientos de personas se volcaran hasta el edificio de la Municipalidad de Viña del Mar para hacer efectivo su pago.

Si bien, se aprecia que gran parte de los vecinos respeta la recomendación de tener al menos un metro de distancia entre persona y persona, lo cierto es que muchos otros no lo han hecho así.

En la fila, los contribuyentes manifestaron que tuvieron que ir a hacer el trámite de manera presencial, ya que el sitio web habilitado para esto presentaba problemas y no pudieron llevar a cabo el procedimiento.

LEER TAMBIÉN: Polémica por pago de patentes de autos: Evelyn Matthei y Luis Mella hablan de pago de intereses y multas, mientras que Andres Longton habla de "interpretación errada".

La columna de gente era tan extensa que incluso reportaron que ésta llegaba a las cercanías del hotel O'Higgins, a unas tres cuadras de distancia, aproximadamente.

A esto se sumó la confusión generada este lunes 30 de marzo, cuando los alcaldes de Providencia y Quillota, Evelyn Matthei y Luis Mella, respectivamente, plantearon que si no se pagaba el permiso de circulación este martes 31 de marzo, se les cobrarían multas e intereses, además que no podrían pagarlo en dos cuotas, como regularmente se hace.

Al respecto, el diputado Andrés Longton (RN), uno de los autores del proyecto aprobado en el Congreso, señaló a Puranoticia.cl que "creemos que los municipios están errados en esa interpretación porque en ninguna parte de la ley dice que tú le quitas el derecho a la gente que después del 31 de marzo no puedas pagar en dos cuotas. Si tú pagas en agosto la segunda cuota, pero no lo haces, ¿que pasa después? Hay intereses y multas, pero no significa que te van a cobrar la próxima cuota entera".

Todo el mundo confiado de que la ley de permiso de circulación ayudaría un poco a tener más liquidez... Hasta que alguien cachó que si no pagábamos la wea ahora... El SOAP no cubre ni una wea. PUTO GOBIERNO, PUTOS LEGISLADORES... Ahora a hacer la fila #PermisoDeCirculacion #vina pic.twitter.com/RJ2RIjOS9i — Christian Rojas (@Crispitoo) March 31, 2020

PURANOTICIA