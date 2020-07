Concejo Municipal de Valparaíso barre con Jorge Sharp y vota a favor de la destitución de su Administrador

Con fuertes críticas hacia el Alcalde de Valparaíso, se desarrolló una acalorada sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la que tenía como objetivo votar la remoción de Claudio Opazo, hombre de confianza del jefe comunal porteño.

Con fuertes críticas hacia la labor desempeñada por el alcalde Jorge Sharp en su administración de la Municipalidad de Valparaíso, se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la cual fue autoconvocada por los ediles porteños, con el objetivo de votar la destitución de Claudio Opazo como administrador municipal, acusando "mala gestión".

Y a pesar de la expectación que existía en la previa a esta sesión, el jefe comunal porteño se ausentó de la instancia, situación que molestó aún más a los ediles que esperaban tener alguna respuesta acerca de las duras acusaciones. Esto, a pesar de que varios advirtieron que seguía en vivo la sesión, aunque sin aparecer formalmente en la plataforma Zoom.

LA CRÍTICA MÁS DURA

Bajo este contexto, han debido haber calado hondo las palabras expresadas por el concejal Claudio Reyes, del Movimiento Valparaíso Ciudadano (MVC), considerando que fue justamente él -y el concejal Daniel Morales- quien hizo campaña junto al abogado nacido en Punta Arenas para llegar al máximo sitial de la denominada Alcaldía Ciudadana.

"Señor Alcalde, déjeme decirle, en un minuto de confianza, que usted se farreó la gran oportunidad de levantar un liderazgo pro-ciudad. Del momento en que fue elegido con más del 50% de los votos, en un ya lejano 2016, desde ese día los ciudadanos le entregaron su respaldo para que cumpliera con su mandato de sacar adelante a la ciudad de la crisis en la que se encontraba. Hoy, con mucho dolor y angustia, vemos que estos objetivos están lejos de cumplirse en lo inmediato si se mantiene el actual estado de las cosas", indicó el concejal Claudio Reyes.

Tras ello, el edil hizo un llamado de atención tanto a Sharp como a su equipo más cercano, a "enmendar el rumbo en el último tramo de este gobierno comunal, levantando el diálogo respetoso y fructífero por sobre la calumnia y el descrédito hacia personas que son de la misma casa que dirige".

Finalmente sacó a colación una declaración del Alcalde de Valparaíso durante la sesión del Concejo Municipal del 15 de julio pasado, donde Sharp dijo que 'por eso le he pedido a un conjunto de abogados que escrute cada una de sus intervenciones, afirmaciones, imputaciones, porque en términos generales pienso que muchas de las cosas dichas rayan en hechos que merecen una revisión penal'. Déjeme decirle que el tono y clima de lo proferido no lo había escuchado desde el oscuro periodo de la dictadura de Pinochet".

DE LA UDI...

A su turno, el concejal Luis Soto (UDI) se refirió a lo ocurrido en sesión del miércoles 22, instancia en la que tras solicitarse la destitución del administrador municipal Claudio Opazo, el alcalde Jorge Sharp lisa y llanamente se retiró y desconectó su cámara de la plataforma Zoom, situación calificada como "una falta de respeto" por parte de los ediles.

"Rechazo profundamente el actuar del miércoles. Se equivocó porque atentó contra la democracia, la institucionalidad y le faltó el respeto al Cosov, a los Concejales, a la ciudad, en un tema tan sensible, pero sobre todo, le faltó el respeto a su administrador municipal, porque no tuvo las armas para argumentar, como corresponde, en defensa de su trabajador. Aquí hay un arrebato juvenil que da muestras de su poco manejo", sentenció el edil gremialista.

Por su parte, el otro Concejal de la UDI, Carlos Bannen, expresó su molestia contra Sharp diciendo que "siempre que le decimos algo que no le gusta, reacciona de la misma manera: alude ataques politicos, alude a ataques politicos de un sector determinado, siempre habla de administraciones anteriores. Alcalde, yo sé que nos está mirando, quiero decir que le quedan menos de seis meses y sigue hablando de administraciones anteiores".

Bannen cerró sus palabras indicando que el jefe comunal "después, siempre termina hablando de 'contratos truchos'. Concejales, no tenemos por qué seguir aguantando. Después termina todo con una funa en redes sociales. Dijo que era una operación política de la UDI, RN y la DC. Hay un dicho que dice que 'no hay peor ciego que el que no quiere ver'. Acá son ocho concejales, que representamos a la gran mayoría de la comuna, con distintas visiones políticas, los que nos damos cuenta que la cosa no va bien".

... AL PARTIDO COMUNISTA

La principal base de los argumentos expresados por los concejales porteños decía relación con la transversalidad del mensaje que se le quería enviar al alcalde Jorge Sharp, teniendo en cuenta que las críticas atravesaron todo el espectro político constituido en el seno del Concejo Municipal de Valparaíso.

En ese sentido, el concejal Iván Vuskovic (PC) explicó que convocaron a la remoción del administrador Claudio Opazo, con el objetivo de enviarle un mensaje al jefe comunal: "Sólo por este medio administrativo, podemos remover al administrador. No hay otro funcionario que podamos remover. Lo que queremos es decirle al Alcalde: atine, converse, dialogue. Se trata de buscar las mejores soluciones. En ese sentido, Opazo operaba igual, y por eso puede parecer injusto, pero es la manera única que tenemos de hacerle entender al señor Alcalde que las maneras de conducir el municipio tienen que ser otras".

Tras ello, compartió una carta redactada por la Multigremial Municipal, que señaló a grandes razgos que "como asociaciones de trabajadores valoramos los esfuerzos desarrollados en las últimas semanas por diferentes actores del quehacer comunal, orientados a hacerse cargo de la situación de funcionarios y funcionarias que han sido puestos en un ambiente hostil de laboralidad en el último periodo".

SOLICITUD DE REMOCIÓN DE CLAUDIO OPAZO

Tras la serie de argumentaciones, la concejala Ruth Cáceres (RN) fue la encargada de dar a conocer los motivos que sostienen los ocho ediles para presentar la solicitud de destitución en contra del administrador municipal, Claudio Opazo.

En primer lugar, expuso los "permanentes reclamos y denuncias de funcionarios municipales, acusando una constante conducta de acoso laboral, sin que se tomaran medidas administrativas para integrar y coordinar las distintas actividades internas desarrolladas por las unidades municipales, para asegurar un ambiente laboral respetuoso de los derechos fundamentales de los funcionarios, llegándose incluso a manifestaciones gremiales realizadas a través de comunicados públicos reclamando en este sentido;

Luego, Cáceres comentó que "existen antecedentes de toma de decisiones administrativas respecto de hechos en que puede cuestionarse la imparcialidad de actos administrativos suscritos por el administrador municipal, tales como el decreto 3884 de 2019, firmado por el administrador municipal en que se eximió del pago de derechos por ocupación de bien nacional de uso público al partido convergencia social sin considerar la relación existente entre ambos".

El tercer punto habla de que "existen reiteradas sentencias judiciales que reiteradamente han declarado ilegales una serie de actos de desvinculación de personal a honorarios o contrata, provocando una pérdida millonaria para el municipio por pago de costas e indemnizaciones derivadas de esos despidos declarados ilegales, no existiendo medidas administrativas para integrar y coordinar las distintas actividades internas que dieran efectiva protección de los recursos".

"Que en la última época las denuncias sobre erróneas entregas de cajas de alimento destinado a la población más vulnerable demuestran la necesidad de atender con sentido de urgencia el requerimiento de una mejora en la gestión de la prestación eficiente de los servicios municipales a la comunidad", añadió la edil de Renovación Nacional.

Finalmente, dio cuenta que "los funcionarios, la comunidad y el municipio como institución, tienen derecho a aspirar a una administración que asegure los principios de eficiencia, eficacia, economicidad y el aseguramiento de ambientes laborales respetuosos".

VOTACIÓN

Antes de llevar a cabo el proceso de votacion, el director del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Valparaíso, Nicolás Guzmán, recordó que a eso del mediodía, Claudio Opazo redactó una carta dirigida al alcalde Jorge Sharp, en la que le daba a conocer su renuncia al cargo, la cual fue aceptada por el jefe comunal. En ese sentido, el abogado municipal advirtió que el proceso de votación que estaba por comenzar no surtiría efectos prácticos, considerando que la renuncia ya se encontraba firmada y decretada por Contraloría.

Pese a esta advertencia, por ocho votos a favor, de un total de 10 concejales, se aprobó la remoción de Claudio Opazo como Administrador Municipal de Valparaíso, siendo sólo los votos del concejal Yuri Zúñiga y de Zuliana Araya los que respaldaron al hombre de confianza de Jorge Sharp, quien desde este lunes 27 de julio cumplirá funciones como parte del equipo de gabinete municipal, por lo que se mantendrá trabajando al interior de la casa edilicia porteña.

La solicitud fue aprobada por los concejales Ruth Cáceres (RN), Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), Eugenio Trincado (DC), Claudio Reyes (MVC), Luis Soto (UDI), Daniel Morales (MVC) e Iván Vuskovic (PC).

De igual forma, vale señalar que desde este lunes 27 asumirá funciones como Administradora Municipal, Cecilia Ugalde Oliveros, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quien posee 25 años de experiencia en el mundo municipal y en el área de la dirigencia gremial, que hasta la fecha se desempeñaba en el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad.

