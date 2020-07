Concejo de Valparaíso evaluará "enroque" de Claudio Opazo: pasó de Administrador Municipal al gabinete de Jorge Sharp

Funcionario salió debido a las presiones de ocho ediles, quienes solicitaron su destitución debido a acusaciones de "mala gestión".

La convivencia al interior de la Municipalidad de Valparaíso parece trizada en varios de sus estamentos, lo que se grafica principalmente con el quiebre en la relación entre el alcalde Jorge Sharp y el Concejo Municipal, específicamente con ocho de los ediles, quienes han sostenido una serie de dimes y diretes las últimas semanas, con acusaciones de "arrebatos", sorpresivos retiros de sesiones y hasta una solicitud de remoción del administrador municipal, Claudio Opazo, quien terminó renunciando a su cargo.

Es justamente esta última situación la que abrió un nuevo flanco de debate al interior de la casa edilicia porteña, puesto que tras ser oficializada la renuncia de Claudio Opazo, se confirmó que ahora cumplirá funciones como miembro del gabinete de Jorge Sharp, ostentando el cargo de grado 6 profesional, reafirmando de esta manera el estrecho vínculo que tiene con la máxima autoridad de la convulsionada Municipalidad de Valparaíso.

CRITICAN "ENROQUE" DE OPAZO

Teniendo en cuenta que en su reemplazo en la Administración Municipal asumió funciones este lunes 27 de julio Cecilia Ugalde Oliveros, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) que se desempañaba hasta este viernes 24 en el Departamento de Gestión de Personal de la Dirección de Administración y Finanzas del municipio porteño, es posible hablar de un enroque de cargos al interior de la casa edilicia.

Justamente esta situación fue analizada por dos de los concejales que se han manifestado contrarios a la administración de Jorge Sharp, como el caso de Ruth Cáceres (RN) y de Marcelo Barraza (DC), quienes indicaron que evaluarán algún tipo de acción a seguir ante este enroque en el municipio, enfocado principalmente en la labor que ahora cumple Claudio Opazo en el gabinete del Alcalde de Valparaíso.

En primer lugar, el concejal Marcelo Barraza sostuvo que "esto va a ser materia de la Contraloría General de la República y en base a ello, como Concejo Municipal, deberíamos tomar alguna definición. Particularmente, los funcionarios, o la multigremial de funcionarios municipales, no encuentran óptimo que tras ser destituido alguien con responsabilidad administrativa, siga trabajando en dependencias del municipio".

Por su parte, la concejala Ruth Cáceres planteó que "esto fue una resolución del Alcalde. Claudio Opazo, en lo que estuvo trabajando como administración, tuvo muchos problemas, muchas dificultades para varias cosas. Hubo varios contratos que no se hicieron bien. Entonces, hay que ver qué puede hacer en el gabinete y si pertenecerá al círculo de Sharp, que hoy tiene un círculo muy estrecho de amistades, que no son más que seis personas, quienes le sugieren, entonces vamos a ver si va a trabajar en ese círculo o si estará a cargo de otra situación".

ACCIÓN SERÁ DISCUTIDA EN COMISIÓN

Consultado respecto a si van a tomar algún tipo de acción, el edil de la Democracia Cristiana explicó que "esto está en desarrollo. Aún no hemos tomado ninguna determinación, pero sí vamos a llevar el punto a una comisión, para poder conversarlo, analizarlo, y desarrollarlo. Así, en diálogo, poder tomar alguna decisión. Creo que lo más probable es desarrollar una evaluación para después tomar algún tipo de acción".

Frente a esto, la edil de Renovación Nacional comentó que "a mí no me agrada que la gente esté sin trabajo, porque es una situación muy difícil. Uno no sabe si una persona va a poder encontrar una fuente laboral, sobre todo una persona que ya tiene su profesión, que no es cualquiera, como lo es la administración de empresas... creo. Yo lo único que espero es que Valparaíso esté bien y que se trabaje para la ciudad y no para las ideologías, no para polemizar solamente, sino que se trabajara como corresponde, como toda la gente de Valparaíso quiere, que esta administración haga su pega en lo que le falta hacer".

Cabe indicar que la ola de controversias al interior de la Municipalidad de Valparaíso tuvo un último episodio este lunes 27 de julio, cuando los ocho (de los 10) concejales que presentaron la solicitud de destitución contra Claudio Opazo decidieron restarse de una convocatoria del alcalde Jorge Sharp, quien citó al Concejo a las 9:00 horas, llegando a la cita sólo dos ediles: Zuliana Araya (PPD) y Yuri Zúñiga (IND).

La solicitud de remoción fue aprobada por los concejales Ruth Cáceres (RN), Carlos Bannen (UDI), Marcelo Barraza (DC), Eugenio Trincado (DC), Claudio Reyes (MVC), Luis Soto (UDI), Daniel Morales (MVC) e Iván Vuskovic (PC).

Desde la casa edilicia porteña indicaron al respecto que "la semana pasada se le envió la invitación a todos los concejales. De estos, sólo mostraron interés en participar Yuri Zúñiga y Zuliana Araya. Por lo tanto, buscaremos una nueva instancia de coordinación".

