Concejala Ruth Cáceres: "Hemos tenido muy malos alcaldes, pero Sharp se lleva todos los premios"

Edil RN de Valparaíso analizó el presente de la comuna, sumamente golpeada tras el estallido social, lo que se suma a una álgida sesión de Concejo, que incluyó lanzamiento de huevos y la toma de un salón municipal.

"Que el alcalde Jorge Sharp vea que hay gente que ya no lo soporta, porque realmente yo ya no lo soporto". Con estas palabras, la concejala de Valparaíso, Ruth Cáceres (RN), abordó las diversas problemáticas que tiene la comuna, las que este miércoles 22 de enero tuvieron un nuevo capítulo con el ingreso a la fuerza de un grupo de personas afectadas por las inundaciones de las tumbas de sus familiares en el cementerio Nº 3 de Playa Ancha, lo que derivó en forcejeos, insultos, lanzamiento de huevos y la toma por algunas horas de un salón del edificio consistorial.

LEER TAMBIÉN: Grupo irrumpe en sesión del Concejo de Valparaíso, lanza huevos y se toma el salón: Alcaldía culpa a la "derecha local".

"Ayer hubo un Concejo Municipal sumamente difícil. Nosotros pensamos que iba a estar el Alcalde, pero el jefe de gabinete nos dijo que andaba en Santiago. Todos creímos eso, pero dicen que no es así, yo no tengo cómo comprobarlo, pero supe que le dijeron que iba a haber un problema con la directiva social del cementerio. Entonces fue muy difícil mantener la calma y que no te llegaran huevos. Yo estuve en el medio. Era muy difícil llegar a acuerdo porque las dos partes se faltaban el respeto", comentó la edil en conversación con Puranoticia.cl.

CALDEADA SESIÓN DEL CONCEJO

Acerca del conflicto suscitado al interior del camposanto porteño, Cáceres indicó que "la Corporación Municipal no supo hacer la pega, no supo manejar la situación, no se puso en los zapatos de las personas, no logró entender lo que significa que las sepulturas de seres queridos tuvieran agua, no lograron dimensionar la situación. Fue muy difícil lo que traté de hacer. Tuve éxito en llegar a acuerdo en que conversaran sin groserías ni peleas, que es muy difícil y que trabajaran en conjunto. La Corporación no logró hacer que las partes se abuenaran, pero ahora ya está".

Esto, ya que luego de intensas y acaloradas conversaciones, la directiva de la Cormuval y representantes del Comité Social del Cementerio de Playa Ancha firmaron un acuerdo, ante notaría, con el que daban por superado el problema y llegaban a entendimiento respecto al traslado de las tumbas de sus deudos, entre otros puntos.

LEER TAMBIÉN: Inundaciones en cementerio de Valparaíso: Corporación logra acuerdo y manifestantes deponen toma de salón municipal.

A partir de esta situación, la concejala criticó la postura del alcalde Jorge Sharp frente al tema, asegurando que "el rol que debió haber tomado era hacer una buena gerencia de cómo llevar la situación entre el municipio, la Corporación y el Comité Social. No puede ser que él no estuviera, él lo podría haber solucionado en un dos por tres, y mucho antes, si hubiera querido. El problema es que delegan funciones en otros y no se llega a buen puerto si no se sabe gerenciar".

A juicio de la edil de Renovación Nacional, el problema "se le hizo muy grande" al jefe comunal porteño, y "pensó que iba a salir maltratado, porque las personas que tienen un cargo no les va a gustar que le tiren un huevo y que todos lo vean. Él pudo haberse lucido, era su tema, pero no lo hizo, se fue no sé a dónde y dejó a un concejal a cargo de esto. Él no dio la cara, él está sólo para la foto, para entrevistas con Canal 13, TVN, Mega, pero para Valparaíso él no se preocupa. Ahí tenemos el botón de muestra: prefirió irse antes de solucionar el problema. Valparaíso está desamparado. No tenemos alcalde. Ser el alcalde no significa eso, también debe bailar con la fea, no sólo debe estar en la buena".

VALPARAÍSO COMO UN TRAMPOLÍN

Justamente, a raíz de estas críticas, la autoridad local fue consultada respecto a sus palabras emitidas durante la sesión del Concejo Municipal del pasado miércoles 8 de enero, donde acusó al alcalde Sharp de utilizar a Valparaíso como "un trampolín" en su carrera política.

LEER TAMBIÉN: Concejala Cáceres al alcalde Sharp: "Como Valparaíso es un trampolín para usted, no hace ninguna cuestión, por la chucha".

Al respecto indicó que "eso lo sabe todo Valparaíso. Nuestra ciudad es un trampolín para él. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra ciudad es difícil, está empobrecida, le falta liderazgo, le falta de todo. Entonces, qué mejor que venir a experimentar a un lugar donde las cosas no son fácil, así se curte, así aprende de nuestros problemas, en vez de hacer un trabajo estupendo, como todos pensamos que lo iba a hacer. Yo voté por él pensando que iba a hacer un bonito trabajo".

"Es un cabro chico que no madura, no tiene la experiencia necesaria. No entiende que ésta es una ciudad que necesita un buen alcalde. Él ya no es un buen alcalde. Espero que realmente en las próximas elecciones llegue acá un alcalde que realmente haga la pega porque Valparaíso no resiste más. Hemos tenido muy malos alcaldes, pero éste se lleva todos los premios porque nuestra ciudad es un desastre, no puede estar peor", añadió la edil de Chile Vamos.

LA DERECHA LOCAL

Una vez que los afectados por las inundaciones en las tumbas del Cementerio Nº 3 de Playa Ancha se tomaron el salón del edificio consistorial, y tras haber lanzado huevos e insultos a las autoridades presentes, la Municipalidad de Valparaíso emitió un comunicado público en el que atribuyeron lo ocurrido a la "derecha local", a quien llamaron a "deponer esta actitud violenta y antidemocrática, que no la conducirá a ningún resultado positivo".

Ante esta situación, la concejala que forma parte del conglomerado derecha señaló que "todas las personas que se manifiestan y tengan un serio problema tienen que ser escuchadas. Pueden ser de izquierda o derecha, tienen que ser respetadas, sobre todo en una situación como las de ellas. Hablan tanto de Alcaldía Ciudadana y a la larga ellos no están respetando a nadie, entonces lo que hay que hacer es que la posición de la Alcaldía debió haber sido de escuchar y tener una relación abierta con ellas. Decir que esto es de la derecha es algo del pasado".

LEER TAMBIÉN: Contraloría asesta duro golpe a la "Alcaldía Ciudadana" de Jorge Sharp: eslogan no podrá ser utilizado en actos políticos.

"Esto no tiene nada que ver con política. Esto no tiene que ver con derecha o izquierda. Le preguntamos a todas las personas que estaban ahí, y te apuesto que ninguna debe ser de derecha. Yo lamento que el comunicado sea tan sesgado y que no se hable de que llegaron a acuerdo, que hubo consenso, que abandonaron el edificio consistorial. Esa es la forma de hacer las cosas, pero lo hacen como si estuvieran haciendo propaganda de que esto es la derecha y esto es la izquierda", agregó Cáceres.

EL FUTURO DE VALPARAÍSO

Teniendo en cuenta que las manifestaciones enmarcadas en el estallido social han continuado, aunque en menor número que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, se presume que el movimiento se reactivará en marzo, principalmente con el regreso de escolares y universitarios. Esta situación fue compartida por la concejala Cáceres, quien manifestó sus temores ante lo que pueda ocurrir en la Ciudad Puerto a partir de las próximas semanas.

"Mira, el 1 de febrero va a haber una marcha que le llaman "Marsharp", así... para ir en apoyo del alcalde. O sea, está fomentando una movilización en apoyó a él y después ¿qué va a pasar? Va a haber quebradura de vidrios, va a haber quemas, saqueos, va a haber gente herida por culpa de él", puntualizó la edil de RN.

Finalmente, respecto a marzo dijo que "yo lo proyecto muy difícil porque lo que no han hecho en todo este tiempo, van a salir a las calles y van a volver a romper. Yo creo que esa es la percepción que tenemos todos. Me preocupa y me preocupa mucho porque ya no tenemos nada más que perder. Pedro Montt está arruinado, mire Condell, donde teníamos tantas cosas y ya no hay. Está todo tan sucio, feo, pintado, meado, todo...".

PURANOTICIA