Concejala Cáceres al alcalde Sharp: "Como Valparaíso es un trampolín para usted, no hace ninguna cuestión, por la chucha"

Edil RN encaró con fuerza al jefe comunal porteño, a quien le dijo que si los hechos de violencia ocurrieran en Punta Arenas, donde nació, "seguramente que ahí pondría el grito en el cielo".

Caldeados estuvieron los ánimos en la primera sesión del año del Concejo Municipal de Valparaíso, donde tanto comerciantes como algunos concejales encararon fuertemente al alcalde Jorge Sharp, a quien responsabilizan de la violencia, delincuencia y vandalismo que ha afectado a la ciudad desde iniciado el estallido social en la región, el pasado 19 de octubre.

Tal fue el caso de la concejala Ruth Cáceres (RN), quien aprovechó su intervención para criticar al jefe comunal, de quien dijo que no ha hecho nada para frenar la violencia, deslizando la tesis de que Valparaíso no le importa porque él nació en la ciudad de Punta Arenas.

Al respecto, la edil dijo que "yo he visto cómo se ha destruido mi ciudad, Alcalde, por la misma miércale (sic). ¿Y sabe lo que he dicho? Que usted... claro, éste no es porteño, no es de aquí, pero si se lo hicieran a Punta Arenas, donde usted nació, seguramente que ahí pondría el grito en el cielo, pero como es en Valparaíso, como éste es un trampolín para usted, puta, no hace ninguna cuestión, por la chucha. ¿Qué está haciendo? ¡Haga algo!".

Previamente, la Concejala de Renovación Nacional comenzó sus palabras diciendo que "siento que usted tiene un doble discurso porque lo que usted debería hacer es ayudar a parar la violencia, darle su apoyo a Carabineros, porque no se puede seguir así como estamos".

"Usted sólo se preocupa de los Derechos Humanos de la gente que está manifestándose, de la gente que está haciendo violencia y recursos humanos para una cosa, recursos humanos para otra, pero ¿quién se preocupa de los derechos humanos de los vecinos que viven en los departamentos, de las personas de edad que huelen las bombas lacrimógenas?", agregó.

Cáceres también aseguró que "Valparaíso está hecho una mierda así como está. Espantoso se ve. Lleno de pintura. Las calles sucias por todos los temas que trae esta gente que hace la delincuencia, la brutalidad con la que se está tratando a los negocios".

Por último, la edil concluyó diciéndole a Jorge Sharp que "usted no apoya a quien tiene que apoyar. ¿Sabe cuándo le voy a creer? Cuando usted llame a parar las marchas hasta que controlemos la violencia. Nunca lo ha hecho, por la chucha (sic). Nunca lo ha hecho. ¿Qué está esperando que no lo hace?".

PURANOTICIA