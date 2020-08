Concejal José Antonio Rebolar: "No sé cómo está el déficit" municipal de Quillota

Edil manifestó su desconocimiento del estado actual de las arcas financieras de la casa edilicia, aunque aseguró que espera en los próximos días tener mayor información, cuando la administración de Luis Mella entregue el balance semestral.

Si bien, la Municipalidad de Quillota reconoce que hasta el 31 de marzo del 2020 su déficit ascendía a $760 millones, lo cierto es que los datos expuestos por Puranoticia.cl, en base a una serie de documentos, dan cuenta que estas cifras están un tanto alejadas de la realidad. Esto, al considerar las facturas de abril, mayo y junio, por concepto de basura ($450 millones), gastos en medios de comunicación ($33 millones), la demanda perdida contra la constructora Desco ($300 millones) y los intereses por el Leaseback al Parque Aconcagua, con opción de compra ($350 millones).

Este panorama sombrío podría lisa y llanamente terminar por oscurecer definitivamente a la administración del alcalde Luis Mella, considerando que aún resta por conocer el fallo acerca de los juicios relacionados al centro turístico El Edén y a la Expo Quillota, que podrían derivar en sendas multas a pagar. Y si esto no fuera suficiente, también hay antecedentes de otras deudas que se desconocen a la luz pública.

DESCONOCIMIENTO EN EL CONCEJO

Este hecho fue corroborado por un concejal de Quillota que, si bien es muy cercano a Luis Mella (DC), también tiene diferencias políticas con el médico de profesión: se trata de José Antonio Rebolar (RN), edil que confirmó a Puranoticia.cl que desconoce a cuánto asciende la deuda de la Municipalidad: "No sé cómo está el déficit", reconoció.

"Todas esas cosas a nosotros nos informaron de la mayoría, en que la situación económica al año 2018 no era buena, que venía de $1.400 millones y en 2019 se corrigió para llegar a menos de $1.000 millones. Esto iba bien, hasta que empezó a ocurrir todo esto (estallido social) y a fines del 2019 se bajaron como $400 millones, a menos de $1.000 millones. Pensando en los impuestos que había que pagar; y al Fondo Comun Municipal, que llegó la mitad de lo que llegaba; entonces eso hizo que se mantuviera el déficit y con todo lo que ha ido pasando se fue agravando y sigue igual o menor, porque no sé cómo está el déficit", explicó el concejal de Renovación Nacional.

Consultado los motivos del por qué la administración de Mella no informaba a cabalidad y de manera constante acerca de la actualidad financiera de la Municipalidad, Rebolar explicó que "al día de hoy no nos ha llegado porque nos informan por semestre. No ha llegado, pero debería llegar estos días. Estos días deberámos tener mayor información".

CLAMAN POR UN ASESOR

Junto a reconocer que el jefe comunal "hace una bajada de información" al Concejo Municipal acerca de las arcas financieras del organismo, el edil RN dio su receta acerca de lo que está fallando en el seno de la casa edilicia quillotana: "A veces falta una expertiz en nosotros, los concejales, de tener más asesorías sobre las situaciones que están pasando".

En ese sentido, advirtió que "nosotros, generalmente, comprobamos todos los gastos, pero no somos como los diputados y senadores, no tenemos asesores expertos que nos digan en una contabilidad qué se hace, porque no se entiende mucho, que nos digan qué está pasando. Lo que falta es que los concejales tengamos un asesor permanentemente".

"Cada vez que hacemos alguna modificación o algo, preguntamos al Departamento Jurídico si está bien o está mal, y tenemos que confiar lo que nos digan ellos. Tenemos que confiar en ellos porque no tenemos cómo tener un abogado o un contador para saber si está bien o está mal tal situación", añadió José Antonio Rebolar, en conversación con Puranoticia.cl.

LAS DEUDAS MUNICIPALES

Juicios que perfectamente pueden ser perdidos, gastos en medios de comunicación y una millonaria demanda a pagar, son sólo parte de los ítems que la Municipalidad de Quillota debe cubrir pensando en el futuro, situación que también fue abordada por el edil de oposición -política, al menos- a Mella.

Acerca de los gastos en medios de comunicación, Rebolar sostuvo que "teníamos información en general, donde se aprobaron los gastos en general, pero no el gasto que se deja abierto para cuando se necesite. No lo sabemos en detalle, pero sabíamos que había harto para comunicaciones".

Tras esta nueva desconexión entre los ediles y el jefe comunal, prosiguió diciendo que la administración Mella "nos entrega la comunicación y, a lo mejor, al detalle no la hemos sabido, no nos hemos puesto a ver el detalle de cada inversión radial, pero en general nosotros pagamos las publicaciones radiales por todo lo que el municipio hace".

Respecto a los $300 millones que deberán pagarle a la empresa constructora Desco S.A., dijo que "de eso no teníamos mucha idea porque le pregunté al Alcalde, cuando nos informó que llegó la pérdida del juicio, y nos dijo que hicieron cosas que normalmente se hacen, pero que parece que no fueron pagadas, entonces se le debía".

Sobre la situación del centro turístico El Edén, Rebolar comentó que "ahí estamos, no sé qué va a pasar. Ahí yo creo que la persona que estaba no cumplió. Es cierto que dicen que la Municipalidad tampoco cumplió con las cosas sanitarias, pero la verdad es que nunca se habían exigido esas normas. No me acuerdo si en el contrato con El Edén estaba que la Municipalidad debía cumplir con todas las normas sanitarias".

En base a todos estos antecedentes conocidos, sin mencionar otros que podrían estar bajo la alfombra, el edil de Renovación Nacional señaló que "todo aumento de deudas complica a la Municipalidad, más aún con la caída de los permisos de circulación, el pago de patentes, todo esto, por supuesto que afecta a las Municipalidades"; razón por la que reconoció que hay que pensar en estos tópicos a la hora de elaborar el Presupuesto 2021: "Hay que considerar todas estas deudas y lo que hay que pagar".

¿PERFIL DE CANDIDATO A LA ALCALDÍA?

Teniendo en cuenta la promulgación de la ley que limita la reelección de Alcaldes una vez que hayan cumplido su tercer periodo, Luis Mella, de 28 años al mando de la administración municipal, será uno de los principales perjudicados, pues deberá salir del puesto que asumió el año 1992.

Esto, ha abierto el "apetito electoral" de José Rebolar, quien manifestó a Puranoticia.cl su intención de dar la pelea por este puesto, aunque reconoció que la tendrá difícil, pues Renovación Nacional también estaría sondeando a otra persona.

"Tengo la intención, se la dije a mi partido, que tendrá que decidir si hay más interesados, porque habían rumores de otra candidata que viene de afuera, pero no sé. Mi intención es, si salgo elegido, tratar de que en Quillota no haya más déficit, que se eleven las banderas de reducir gastos de la Municipalidad y también de hacer que esté más cerca de la gente, que sea más amigable a la gente. Es cercana, pero pienso que falta que sea más amigable, que llegue con más confianza a las personas", indicó la autoridad comunal.

Pero sus aspiraciones electorales -asegura- no interfieren en su buena relación y opinión de la labor efectuada por Luis Mella, pues al cerrar esta entrevista comentó que le diría al Alcalde que "ha hecho muchas cosas buenas, por supuesto que hay algunas que corregir, pero en realidad ha hecho una buena campaña, grandes cosas por Quillota, ha hecho progresar a la ciudad y ha tenido grandes fondos para hacer cosas que se esperaban para la ciudad: como la calle Condell, el estadio y consiguió una parte, porque hay muchas personas que influyeron, del tema del hospital biprovincial".

