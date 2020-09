Con más "garra y corazón" que "peso político" Renovación Nacional entra a la pelea por la alcaldía de Quillota

Cinco nombres son los inscritos para ser nominado como la carta del partido.

Los partidos políticos se encuentran trabajando en todo el país con miras a definir los nombres que afrontar, eventualmente las elecciones primarias, con miras a la Elección Municipal del 11 de abril de 2021. Renovación Nacional (RN) no se encuentra exento de esta situación, y en la región de Valparaíso ya comienzan a tomar forma las listas con las que buscarán quedarse con las Alcaldías de las 38 comunas de la zona, donde Quillota asoma como gran opción.

Esto, debido a que con la entrada en vigencia de la reforma constitucional que impide la reelección de alcaldes que hayan cumplido más de dos periodos, la salida de Luis Mella (DC) le abre el apetito a gran parte de los partidos con presencia en la zona, pero especialmente en RN, que tiene a cinco precandidatos inscritos para pelear por el cupo a asumir la candidatura oficial del partido y, luego, verse las caras con los candidatos de la UDI y Evópoli, en caso que así lo estipulen.

A pesar que Renovación Nacional es el partido que "ronca" en la Región de Valparaíso con dos senadores y cuatro diputados, ha logrado bajo la presidencia regional de Francisco Chahuán levantar nombres competititvos en 32 de las 38 comunas de la región, de hecho en el histórico bastión de la UDI, Viña del Mar, el nombre de Raúl Celis avanza con fuerza, pero en el caso puntual de Quillota no ha logrado hasta ahora poner nombres de "peso político" especifico como candidatos a la alcaldía.

Andrea Molina que se pensó una vez para ir por las filas de RN, el propio Alfonso Vargas que en más de una oportunidad se esperaba que se decidiera competir ó incluso el actual parlamentario Luis Pardo podrían ser cartas que no encontrarían rival al interior de las filas del partido para enfrentar una elección a alcalde en Quillota, estos tres nombres sin duda tiene fuerza propia en la ex ciudad de las paltas y chirimoyas y cualquiera de ellos podría derrotar al delfín del actual alcalde.

No obstante a esto, dentro de las filas del partido, dicen que hay "garra y corazón" y así queda de manifiesto a la hora de conocer los nombres inscritos como pre-candidatos.

Se trata del actual concejal José Antonio Rebolar; del ex concejal Cristián Cerda; del histórico militante Jorge Soto; además de Juan Manuel Leyton y de Esmerita Cortés, estos últimos dos no pudieron ser contactados por el medio y se desconoce mayores antecedentes de ellos, de hecho la única mujer de este quinteto se habría inscrito en forma on line por la plataforma del partido.

La "garra y el corazón" de Rebolar, Cerda y Soto recuerda en el interior del partido aquella frase del otrora fundador de Renovación Nacional Sergio Diez quien decía "que las elecciones se ganan o se pierden... pero se ganan o se pierden con los de uno, lo demás es oportunismo y deslealtad", y claramente nadie puede discutir que por las venas de estos tres pre-candidatos corre "sangre RN".

PROPUESTAS

Puranoticia.cl conversó con los otros tres precandidatos para conocer de primera fuente sus planes para liderar la comuna, donde existe un consenso en que las cosas al mando del alcalde Luis Mella se han hecho bien, que ha habido progresos, pero que es tiempo de que exista un cambio de timón en la comuna.

En ese sentido, el concejal José Antonio Rebolar expresó que "yo propongo seguir muchas de las cosas que se están haciendo, mejorarlas y seguir en el plan de hacer más Quillota. Idealmente, atraer a más gente que invierta en Quillota para que haya más empleo y estar más cerca de la gente, hacerla más parte. Yo sé que hoy se hace, pero yo lo haría más, que la gente no se sienta rechazada".

En tanto, entre los planes de Cristián Cerda está el ir recopilando mayor información de qué es lo que la gente necesita, porque aseguró que "no es lo que yo quiera, sino que lo que la ciudadanía necesita. Siempre he pensado que hay dos formas en que uno opta a un cargo público: los que quieren hacer un servicio público y los que que necesitan el cargo, que es otra cosa. Ellos están por desarrollar su propio programa, en vez del servicio público como yo pienso, y pienso en un sólo periodo, que para mí es lo ideal, porque prefiero morir como ex alcalde que morir como alcalde, al contrario de lo que piensan muchos".

Por su parte, Jorge Soto dijo que "hoy día vemos por primera vez que el mellismo está dividido, unos quieren que siga la cofradía del doctor, otros de su propio sector quieren recambio interno, entonces claramente tenemos una opción única de imponer un relato de ciudad que vaya directamente relacionada con la calidad de vida de los quillotanos sin apodos de la felicidad del ser humano ó con clichés más espirituales, aquí necesitamos un proyecto de ciudad real y tangible".

GESTIÓN MELLA

Acerca de la gestión de Luis Mella al mando de la Municipalidad de Quillota, el edil de RN, José Antonio Rebolar, dijo que "creo que ha sido bastante bueno todo lo que ha conseguido. Son muchos años, se ha invertido harto, ha conseguido mucho con su gestión, grandes cosas que le dieron impulso a Quillota, como la calle Condell, el estadio, el hospital, que no son cosas municipales, pero que se hicieron gracias a gestión".

En cuanto a las últimas polémicas en que se ha visto envuelta la Municipalidad de Quillota, dijo que "lo de la fiesta de Dideco es un error tremendo de la gente que trabaja ahí. El alcalde no se lo esperaba, nadie lo esperaba, creo que es un error de la gente, de la inconsciencia de quienes hicieron eso. Respecto al El Edén, la persona no cumplió con los requisitos que se habían dados, no cumplió, pero fue algo que la persona tampoco invirtió nada y dejó malo El Edén".

Bajo este mismo contexto, el ex concejal Cerda dijo que "yo pienso que cada uno tiene sus prioridades e ideas de cómo debe ser esto. En mi caso, lo que puedo hablar, es que siempre he pensado en hacer servicio público y nunca estar en un cargo público. Incluso cuando fui concejal, me dijeron "tienes que ir", por eso lo hice y creo que lo hice lo mejor posible, porque hasta hoy me dicen que he sido el único concejal que ha fiscalizado al municipio, no sólo al alcalde".

"Se ve que hay desorganización en el municipio. A lo mejor hay un exceso de personal, con gente que no tiene buena comunicación entre departamentos, y que a la larga aparecen en la prensa porque son irregularidades claras. Esta fiesta municipal, donde incluso participó un director, es impresentable, porque uno está consciente de las disposiciones legales referentes a la pandemia y no puede faltar de esa manera. El municipio siempre ha promovido la "ciudad saludable", es la que primero tiene que tomar esto de la sartén por el mango y demostrar dando el ejemplo. Yo creo que es impresentable", añadió Cerda en conversación con Puranoticia.cl.

Jorge Soto señaló al respecto que "yo tengo una excelente opinión del alcalde Mella, creo firmemente en su honestidad, en su amor y cariño por Quillota, pero debemos ser francos, en 28 años de gestión tiene grandes logros, pero también grandes deudas, no solo en la administración financiera del municipio, sino que de sus propios anuncios, el famoso Barrio Industrial hoy no existe, el denominado centro de la felicidad en El Edén tampoco, en más ni siquiera tenemos centro turistico, entonces claramente necesitamos inyectarle a la ciudad ideas que se concreten más que seguir soñando".

QUIÉN DEBE LIDERAR QUILLOTA

A la hora de hablar de las diferencias entre los precandidatos a la Alcaldía de Quillota, en primer lugar el concejal Rebolar dijo que "yo he trabajado durante muchos años con la gente, como concejal. He estado cerca de la gente. Cerda solamente estuvo un periodo y no ha estado cerca de la gente. Jorge Soto lo vi que trabajó un tiempo en la Gobernación. Creo que he sido el que más cerca de la gente ha estado. He tratado de solucionar sus problemas y he sido gestor de cosas que ellos han necesitado".

Cerda dijo al respecto que "hablaría de Rebolar solamente porque de Soto no puedo decir mucho o que mejor lo diga él mismo o las personas que lo conocen. Rebolar es amigo mío, no tengo ningún problema con él, lo apoyé cuando fue candidato a alcalde y yo a concejal, y no tengo problemas. Mi periodo, y en general, no solo por él, yo fiscalicé e hice cosas para el municipio. Conseguí ingresos por cosas que no se habían hecho durante años, como El Edén, que nunca pagó nada al municipio, conseguí $1,5 millones de arriendo y $1 millón de servicios municipales".

Finalmente, Jorge Soto quien de los tres nombres más potentes es el único que no ha ocupado un cargo de elección popular dice "creo que debemos apostar primero a un trabajo en conjunto, en nuestro partido existen muchas divisiones y si tomamos esta elección mirando la cuenta chica vamos a ser un nombre más, aquí debemos y podemos competir en serio, Calderón, el delfín ó quien sea no es Mella, en Quillota siempre ha ganado nuestro sector, en las presidenciales, en las parlamentarias, menos en la alcaldía, aquí hay una oportunidad única y eso es lo que me motivó a mí, creo que hoy más que nunca necesitamos unidad, yo he participado en muchas campañas apoyando a muchos candidatos de RN, ahora creo que merezco la oportunidad de representarlos a todos y juntos lograr poner nuestra estrella en el municipio, aquí no se trata de Soto, Rebolar ó Cerda, aquí no se trata de darnos un gustito ó entregar el puesto de candidato como reconocimiento, aquí se trata de poner al más competitivo en la pizarra y que detrás vamos todos y ese sinceramente y muy humildemente creo ser yo, espero que los militantes que decidan piensen en lo mejor para el partido, me encantaría por ejemplo que el Toño Rebolar ponga su experiencia como Consejero Regional, que se suban al carro nuevos liderazgos como el de Regina Brito ó de Carolina Lopez como concejales, más que nunca necesitamos generosidad, yo estoy dispuesto, espero que el partido también lo este".

Cabe indicar que los cinco precandidaturas de Renovación Nacional en Quillota serán analizadas en reunión del Consejo Distrital, donde cabe la posibilidad de que el candidato oficial del partido emerja ahí. De lo contrario, la situación pasará al Consejo Regional de RN en Valparaíso, donde también existe la posibilidad de que se baje alguna candidatura, elijan a un precandidato o permanezcan los cinco. En este caso, el tema pasará al Consejo Nacional, del 21 de septiembre, donde definitivamente se conocerá al nombre del próximo aspirante a liderar la Municipalidad de Quillota, en cupo del partido.

