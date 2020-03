Con énfasis en escolares, Quilpué se prepara para enfrentar eventual llegada del coronavirus

Alcalde Mauricio Viñambres dio a conocer a organizaciones sociales, municipales, de educación, consultorios y entidades de Gobierno el plan preventivo de esta enfermedad.

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, se reunió en dependencias de Bomberos con representantes de organizaciones sociales y municipales, de colegios y liceos, consultorios y entidades de Gobierno, con el fin de presentar el plan preventivo que elaboró el municipio para enfrentar el coronavirus Covid-19, enfermedad que hasta el momento no ha causado estragos en el país, aunque se espera que a medida que se acerque la temporada de invierno, el contagio se haga presente, propagándose junto a otras afecciones respiratorias como la influenza (especialmente la cepa AH1N1) y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS), agudizando la situación sanitaria en la población.

En base a ello, el jefe comunal señaló que "nuestra primera preocupación son los establecimientos educacionales, fundamentalmente los jardines infantiles y escuelas; y no solo municipales, sino que de la comuna, para poder hacer una difusión como corresponde. Ello quiere decir que las personas puedan entender y no entrar en pánico o especulaciones, que a veces se dicen muchas cosas por las redes sociales y finalmente no son la realidad".

En tanto, el Dr. Luis Basáez manifestó que "lo importante es la etapa de la prevención, mediante la cual tenemos que participar todos. Eso significa entregar una gran cantidad de información a nuestra ciudadanía, porque aquí lo fundamental es tener el menor número de pacientes infectados, de tal manera que la mortalidad —que es baja en el caso del coronavirus— no dé cuenta de muchos de nuestros ciudadanos. Eso es lo importante: reducir la infección, y para eso debemos preparar a las personas; y que todos, no solamente el sistema de salud, cooperemos para evitar una infección mayor".

Finalmente, Basáez informó que "nos estamos coordinando entre todas las instituciones que manejan un número importante de personas, para posteriormente informales a través de charlas —con la participación del equipo de salud, que ya está preparado para aquello—, folletos, videos y página web, entre otras plataformas de información. Nuestro objetivo es que la gente pueda informarse respecto de cuáles son las medidas que debe tomar para prevenir la infección, que es el primer paso; y por eso es que tenemos que organizarnos como comuna".

