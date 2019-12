Con drones, cámaras infrarrojas y un avión no tripulado evitarán incendios forestales en Año Nuevo en Valparaíso

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, definió, junto a otras instituciones, medidas preventivas para tener un fin de año seguro en la región de Valparaíso.

Para coordinar medidas de prevención de incendios forestales durante la noche de Año Nuevo en la región de Valparaíso, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió con representantes de distintos organismos ligados al tema, definiéndose la utilización de drones, aviones con cámaras infrarrojas, cámaras de televigilancia y patrullajes terrestres nocturnos.

El secretario de Estado explicó que "nos hemos puesto de acuerdo en varias medidas, como la presencia de drones de la Municipalidad de Valparaíso y de Conaf, que van a estar sobrevolando las zonas críticas, al igual que helicópteros de Carabineros y aviones con cámaras infrarrojas de alta resolución de Conaf".

A esto se suma el aporte de la Fuerza Aérea (FACh), con el avión Hermes 900, aeronave no tripulada que vuela de noche y que se utiliza para apoyar al monitoreo de los incendios forestales y que, además, puede volar hasta 36 horas ininterrumpidas.

SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS

Cabe señalar que en el incendio registrado en Valparaíso en vísperas de Navidad, el que se denominó "La Plantación", se registraron 274 casas destruidas, más de 1.000 damnificados y 132 hectáreas afectadas.

En lo que va corrido de la temporada, la región de Valparaíso anota 302 incendios (20% menos que el año pasado), pero con una superficie dañada de 6.724 hectáreas (629% más que el período anterior).

Por tal motivo, el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, comentó que ya "hemos dispuesto, junto a todos los organismos pertinentes, distintos equipos tecnológicos y personal para que durante la noche de año nuevo estén patrullando y vigilando los sectores más críticos de nuestra provincia".

Finalmente, el director ejecutivo de Conaf, José Manuel Rebolledo, indicó que "sabemos que ésta será una temporada muy compleja, con altas temperatura, baja humedad, viento y mucho combustible fino muerto, escenario que se agrava por una larga sequía. Cualquier chispa puede generar una gran catástrofe. En consecuencia, que las personas nos colaboren no usando fuego en las cercanías de vegetación, no utilizando herramientas eléctricas, no estacionar los vehículos sobre pasto seco, no hacer fogatas, ni lanzar cigarrillos. Queremos que todos pasen una fiesta de fin de año seguro, sin incendios forestales".

