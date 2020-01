Con dispositivos sociales ayudan a familias damnificadas por incendio en cerros San Roque y Rocuant

Plan del municipio porteño contempla acompañamiento permanente a familias para los próximos meses.

A 10 días de transcurrido el incendio que afectó a los cerros Rocuant y San Roque de Valparaíso, el municipio porteño continúa trabajando en el apoyo para las familias damnificadas.

El retiro de escombros se encuentra en una fase avanzada, y en paralelo se trabaja en el acompañamiento necesario para las familias, es por eso que habrá un equipo social que estará a disposición de los damnificados ante cualquier requerimiento que tengan.

Carla Meyer, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, explicó que el plan consiste en que "ninguna familia que haya sido afectada por el incendio se sienta desorientada, se sienta sola, que no sienta que la atención es pensando en cerrar rápidamente el proceso, sino que es una atención de calidad como la que nosotros estamos trabajando".

En esa línea es que un grupo de profesionales estará a cargo del acompañamiento para las familias damnificadas. "Se va a integrar un grupo de trabajadores y educadores sociales, que estarán vinculándose con todas las familias, en un trabajo que apunta a articular las redes y facilitar el trabajo institucional con las familias afectadas. Por lo tanto, los requerimientos inmediatos como trámites, alimentación, gestión, orientación de ayuda, lo podrán recibir a través de la persona que les va a ser asignada", explicó Meyer.

De esta manera, habrá un trato personalizado, con visitas semanales, en disposición de los tiempos que las familias tengan. Además, se espera que el dispositivo social permita contener y planificar en los sectores afectados, por ejemplo conocer en enero los requerimientos de uniforme escolar para niños y niñas, en enero saber cuáles son los adultos mayores que requieren de ayudas técnicas, o personas en situación de discapacidad que necesiten una específica derivación a la red de salud.

El alcalde Jorge Sharp señaló que "nosotros en este primer mes de trabajo, vamos a tener un acompañamiento permanente con las familias. Desde ya hemos estado trabajando con los dirigentes, con la entrega de ayuda desde distintas instituciones y de la gente, con el retiro de escombros. Pero ahora entra un equipo social que es mucho más focalizado, y que tratará de manera directa con las familias".

"A veces la gente olvida información, tiene dudas, no entiende temas específicos, y la idea es que este equipo municipal pueda despejar todos esos detalles y principalmente que las familias no se sientan solas, sino que el proceso si requiere tiempo y más claridad, cuenten con el apoyo para eso. Acá hay muchas familias que durante décadas han sido invisibles para las políticas públicas, y nosotros no queremos que eso se vuelva a repetir", concluyó Sharp.

