Con criterios dispares y sorpresa en Villa Alemana RN en Marga Marga aprueba nombres de candidatos a las municipales

Cerrado Quilpué y Limache, la sorpresa fue en Villa Alemana donde el hijo del actual alcalde no fue "nominado" y va en carrera con otros tres aspirantes al municipio, eso sí que los tres son militantes.

Este viernes se cerraron los denominados consejos distritales de Renovación Nacional para ir nominando a los candidatos a las municipales de cara al consejo regional del partido que se realizará este sábado, el último fue en la provincia de Marga Marga.

La primera comuna en donde claramente no había discusión era Limache, donde el actual alcalde Daniel Morales va a la re-elección y donde no hay mucho que discutir al respecto.

En Quilpué por su parte habían dos aspirantes, la actual concejal Ursula Mir y la ex consejera regional y ex alcaldesa de la comuna Amelia Herrera quien pretende recuperar la alcaldía en la ciudad del sol.

El consejo distrital de Marga Marga decidió dejar fuera a Ursula Mir y proponer solo a Amelia Herrera para el consejo regional, cerrando filas, a lo que ellos señalan es la mejor carta del partido.

SORPRESA EN VILLA ALEMANA

Pero la sorpresa fue en Villa Alemana, el nombre de José Sabat Srur, hijo del actual alcalde en ejercicio quien no puede repostularse al cargo, parecía que corría como carta segura en el partido y prácticamente nadie ponía en duda su nominación, sin embargo el consejo distrital no solo no nominó a Sabat hijo, sino que además se levantaron tres nombres del partido para ir en busca del sillón municipal en esa comuna.

El concejal Marcelo Valderrama, el mismo que hizo noticia hace una semanas al ser sacado de su cargo en la unidad del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), esto debido a que en una reunión de teletrabajo apareció con una foto de Augusto Pinochet.

Otro nombre que se subió a la mesa fue el del actual consejero regional Fernando Urrutia, el cual de aprobarse la eliminación de la inhabilidades en el Congreso que recae en contra de estas autoridades podría postularse a la alcaldía.

Urrutia salió en tercer puesto en la pasada elección de Core tras Amelia Herrera y Percy Marín en Villa Alemana y solo pudo llegar al Consejo Regional luego que la madre del diputado Longton renunciará a su cargo justamente para disputar la alcaldía de Quilpué.

El tercer nombre y quizás la razón por la cual no fue nominado Sabat hijo de forma unánime por el concejo distrital es el del ex Gobernador de Marga Marga y actual administrador municipal de Limache Cesar Molina.

Molina es una de las cartas del partido con mayor expertis en el mundo municipal y con mayor conocimiento de la realidad comunal tras su cargo como ex Gobernador, su nominación dicen en el partido nace a expresa petición de las bases antiguas de Renovación Nacional, por el fuerte nexo que tuvo Molina con el ex diputado Arturo Longton y en donde los más históricos militantes de RN aún recuerdan su paso por la Gobernación justamente sucediendo al hoy fallecido ex parlamentario y gobernador.

CRITERIOS DISPARES EN LA LLEGADA AL CONSEJO REGIONAL

La "no" nominación de Sabat hijo también se puede entender porque a diferencia de lo que se suponía José Sabat Srur no es actualmente militante del partido, pese a que en su minuto si estuvo inscrito en las huestes de Renovación Nacional, pero renunció tal como el mismo lo confirmo a este medio.

Este punto no es menor para los históricos militantes del partido que no han visto con buenos ojos aquella denominada independencia de "Sabat padre" en su gestión actual, de hecho en la última elección municipal el partido sí paro un candidato, Divka Rojic, quien sacó un 17% de los votos.

La sorpresa de no nominar a Sabat Srur en Villa Alemana por el consejo distrital podría entenderse, dicen militantes del partido, como un acto de consecuencia dentro de Renovación Nacional, sobre todo entendiendo lo que sucedió en Papudo justamente la noche anterior en el consejo distrital del antiguo distrito 10.

En Papudo Claudia Adasme, militante de RN, fue proclamada candidata del partido en desmedro de Rodolfo Fernandez quien es el concejal más votado en aquella localidad, pero la ex mano derecha de la alcaldesa Rosa Prieto, quien no puede ir a la re-elección, renunció al partido hace un tiempo, igual que el hijo de José Sabat en Villa Alemana, por lo tanto pese a que podría ser mejor carta que Adasme el partido mantuvo el criterio de dar preferencia a sus militantes.

DUDAS EN EL CONSEJO REGIONAL DEL PARTIDO

Este sábado con esta discrepancia deberá sesionar el Consejo Regional, abrirle la puerta a un militante del partido en Villa Alemana con serias competencias para el cargo ó bien entregarle en bandeja a un no militante y sin trayectoria política, más que ser el hijo del actual alcalde, la nominación de candidato, toda una sorpresa lo ocurrido en Marga Marga y toda una incógnita cuál será el criterio del partido y de su Presidente Regional Francisco Chahuán este sábado, en todo caso de no ser nominado Sabat hijo por RN claramente igual estará en la "papeleta" finalmente, aquí la duda que queda es si RN necesita a Sabat ó Sabat a RN, noticia en desarrollo.

