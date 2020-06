Comunidad del Liceo Industrial de Valparaíso destaca mejoras en la pasarela de la avenida España

Los trabajos financiados por recursos municipales, consistieron en el reemplazo de escaleras, estructuras y la construcción de gradas de hormigón y barandas.

A raíz de la preocupación manifestada por la comunidad escolar del Liceo Industrial de Valparaíso, luego del lamentable accidente que terminó con la vida del estudiante porteño Luis Puga, en junio del año pasado, la Municipalidad de Valparaíso, junto a los apoderados, cuerpo directivo y estudiantes del tradicional establecimiento, iniciaron un trabajo en conjunto que dio como resultado la reparación de la pasarela que conecta avenida España con el establecimiento.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, destacó la funcionalidad de la obra al asegurar que "sabemos la importancia que tiene la pasarela que conecta avenida España con el Liceo Industrial para los porteños y porteñas, pero sobre todo para niños, niñas, jóvenes y la comunidad escolar que lamentablemente sufrió la pérdida de Luis hace unos meses. El compromiso que asumimos fue realizar una serie de obras entre las que se encontraba la rehabilitación de esta pasarela lo que hacemos también para incrementar los niveles de seguridad vial para cientos de niños, niñas y jóvenes que estudian en el liceo y también para la comunidad en un lugar donde se requiere de este tipo de infraestructura. Esto fue un trabajo en conjunto con la comunidad escolar que es algo que esperamos perdure en el tiempo".

Por su parte, la directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Tania Madriaga, especificó que "se ejecutaron diversas obras que jamás limitaron el acceso de transeúntes y estudiantes, al mantenerse una escalera provisoria. Los trabajos ejecutados consistieron en el reemplazo de la escalera del acceso poniente, la que se encontraba reforzada mediante puntales o maderos que la sostenían de forma provisional al presentar daño estructural irreparable. Junto a ello, el antiguo acceso de madera que conectaba hacia el lado poniente, que se encontraba en malas condiciones, fue reemplazado por una estructura del tipo reticulado de acero, con una fundación de hormigón armado. Además, se realizó una construcción nuevas barandas de acero en su estructura, reforzando su resistencia y seguridad".

La autoridad de la Secpla porteña destacó que "para el resto de la pasarela estamos trabajando en un diseño de mejoramiento, el cual debería estar listo a finales del presente año".

COMUNIDAD ESCOLAR

El director del tradicional establecimiento porteño, Julio Molina, se manifestó agradecido "a nombre de la comunidad, por la preocupación y el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por el municipio en reuniones que sostuvimos a raíz del accidente", detallando que "ya reparado el tramo que estaba defectuoso, la pasarela está absolutamente transitable, con seguridad, por lo que estoy contento con la respuesta de la autoridad comunal a una problemática que mantenía muy preocupada a nuestra comunidad escolar y vecinos".

La autoridad del Liceo Industrial fue crítica al agregar que "lamentablemente, la parte más fundamental que fue la que provocó el accidente, tiene que ver con la seguridad vial, para lo cual se comprometió la Intendencia a realizar trabajos de protección vial y eso es cero, no hay nada. Todo lo que es poner baranda de protección para evitar un posible nuevo accidente, no existe, es decir, eso siguió tal como está". Molina agregó que "todo lo que se cumplió es lo que se comprometió la alcaldía en materia de señaléticas y arreglo de pasarela, pero seguimos frágiles en temas de seguridad vial, porque la vereda es muy baja y en cualquier momento, un accidente como el de mayo pasado, se puede volver a repetir".

Jessica Vega apoderada de segundo medio del Liceo Industrial manifestó su conformidad con las obras al sostener que "es muy buena labor la que está haciendo la alcaldía ya que el cambio en la pasarela es notorio, nos brinda mayor seguridad y tranquilidad para cuando nuestros niños vuelvan a clases".

"El cambio en la estructura es notorio, pese a que no está terminada del todo, sin embargo, espero que los acuerdos se sigan cumpliendo al pie de la letra y se agradece que no nos han abandonado. Aún así, lo reiteramos, se necesita mucho más resguardo de las autoridades competentes y que no se han hecho cargo de sus compromisos", añadió la apoderada.

