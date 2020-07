Comité de Juan Fernández denuncia a la Seremi de Educación de Valparaíso de prometerles nuevo colegio si votaban por ella para nuevo cargo

Comité también acusó que cuando llegó el currículum de Patricia Colarte, detectaron que se encontraba adulterado, ya que al investigar sus datos no pudieron comprobar postulaciones a doctorados y otros títulos académicos.

Integrantes de un comité formado el 2019 en el archipiélago Juan Fernández con el objetivo de seleccionar a los postulantes al cargo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública, denunciaron a la seremi de Educación de Valparaíso, Patricia Colarte, de prometerles la construcción de un nuevo colegio en la zona si votaban por ella.

Según dio a conocer radio Biobío, esta acusación fue presentada formalmente ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, manifestando que recibieron una serie de presiones, insultos incluidos, para la elección del puesto.

Una de las ex representantes de Juan Fernández en este comité, Victoria Bertullo, indicó a la emisora que "tenemos cómo poder evidenciar, más todos los (mensajes de) WhatsApp que me enviaba el alcalde (Leopoldo González), más un correo donde, a petición del alcalde, tuve que enviarle a la señora Colarte para que me atendiera, porque me insistía en que tenía que ir a su oficina".

"Ella trató, de alguna manera, de dejarme contenta, diciéndome que tenía que votar por ella, porque ella llevaría un colegio nuevo, en el que estaban trabajando muchísimo, cuestión que nunca fue así", añadió la denunciante a la emisora.

De igual forma, el comité acusó que cuando llegó el currículum de la seremi Patricia Colarte, detectaron que se encontraba adulterado, ya que al investigar sus datos no pudieron comprobar postulaciones a doctorados y otros títulos académicos que manifestó poseer.

Consultada por lo ocurrido, la Seremi de Educación señaló a Biobío que "dada mi trayectoria profesional y mi interés por la educación pública, en la cual me he desempeñado por más de 30 años, he postulado a cargos de mi interés, ajustándome a los procedimiento y normas regulares, a cargo del proceso de selección por Alta Dirección Pública".

"No estuvo ni estoy al tanto de las conversaciones que se hayan producido por el tema. Me gustaría recordar que el proceso terminó y que se eligió a otra persona como director", concluyó Patricia Colarte.

Finalmente, el alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, adelantó que denunciará a Victoria Bertullo por "apropiación indebida" y "uso indebido de instrumento público", ya que aseguró que la denunciante seguiría integrando el comité, pese a ser despedida. Además, indicó que se ha negado a devolver un computador de propiedad municipal.

