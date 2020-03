Colectiveros y vecinos cortaron ruta a San Antonio impidiendo el ingreso de turistas

"No vengan de vacaciones" dijo un manifestante en un video que fue publicado en redes sociales.

Colectiveros de San Antonio cortaron el acceso a la comuna en la ruta 78 o también llamada Autopista del Sol.

El motivo de este bloqueo, a la altura del sector de Leyda, en el kilometro 92, dirección costa, es en medida de protesta por el ingreso de personas que vienen de la región Metropolitana y así evitar posibles contagios de coronavirus.

"No queremos visitas aquí, no queremos vacaciones, esto no es chiste...así que no vengan de vacaciones a San Antonio", dijo un manifestante en un video publicado en Twitter.

También, se reportó que vecinos de Lo Gallardo prendieron barricadas en la ruta San Juan para evitar la entrada de vehículos procedentes de la capital a Santo Domingo.

Cerca de las 21:30 horas, la Autopista del Sol anunció del fin de las manifestaciones en el sector Leyda, dirección a la costa.

Por la razón o la fuerza! Estas NO son vacaciones! Devuélvanse a sus casas irresponsables! #CoronavirusChile #CuarentenaTOTALChile #CierreTotal gracias a los colectiveros de San Antonio! pic.twitter.com/Yx67ssUqGd — María Gabriela Jeria (@magajedi36) March 20, 2020

[✅RUTA HABILITADA] Fin de manifestaciones km 92,0 sector Leyda dirección costa. #VíasChile Avanza con precaución. pic.twitter.com/PVYAwoCS3V — Autopista del Sol (@autopista78) March 21, 2020

