Claudia Espinoza Cabezas: La mujer fuerte tras Mauricio Viñambres que busca transformarse en alcaldesa de Quilpué

La actual Dideco de la comuna dice a Puranoticia.cl que “Ya estoy inscrita como pre- candidata”.

Sin duda que las aguas políticas tras el estallido social, han generado más de algún agitado movimiento en las tiendas políticas, sobre todo para posicionar figuras que sean capaces de enfrentar el abierto descontento que tiene la sociedad respecto precisamente a la llamada clase política, una sociedad que – querámoslo o no reconocer – está hastiada de "los mismos de siempre".

Este 2020 vendrá cargado de elecciones, plebiscito constituyente, elecciones municipales y elecciones de Gobernadores Regionales, instancias que ya se ven en el horizonte republicano y donde en gran parte, por no decir que en todas las comunas de la región, se enfrentarán estas dos posturas, "los mismos de siempre" con "las caras nuevas" y es aquí donde en particular en la ciudad de Quilpué se podrían dar una de las "luchas electorales" más atractivas.

Por una parte, políticos de experiencia, como la RN Amelia Herrera, ex alcaldesa, ex diputada, ex Core; Ursula Mir, también RN, actual Concejala en ejercicio o Rodrigo Uribe (PS), actual Secpla de Quilpué, ex seremi de Vivienda y Urbanismo; Christian Cárdenas (DC) ex Concejal de Quilpué y ex Gobernador de la Provincia del Marga Marga o Valeria Melipillán, ex Core del Frente Amplio.

Dentro de las llamadas "caras nuevas" emerge Claudia Espinoza Cabezas, actual Directora de Desarrollo Comunitario de Quilpué pero que se desempeñó hasta hace poco como Administradora Municipal de la misma ciudad.

Concede esta entrevista a Puranoticia.cl amablemente el uno de enero de 2020, después de una ajetreada jornada de fin de año, ajetreada no solo en lo familiar compartiendo con su esposo, sus dos hijas y su madre, sino también en lo profesional porque ya se ha decidido a enfrentar el desafío de ser alcaldesa por Quilpué. "Ya estoy inscrita como pre- candidata" nos dice.

Geógrafa de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso de profesión. Nació en Santiago, a los pocos años se trasladó a Rancagua debido al trabajo de su padre, ingeniero agrónomo que trabajaba para la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. A los 12 años llega a Quilpué, también por motivos laborales de su padre, de quien reconoce heredó la vocación de servicio público.

"Él me dio esa visión del trabajo con la gente, aprendí de la empatía con la comunidad y las necesidades de la gente, de las demandas sociales. Para mí fue una gran pérdida el año pasado, pero me dejó esa herencia de servicio público y del respeto por la política" dice emocionada al recordar a su padre Luis Espinoza quien falleció recientemente.

Llegó a Quilpué a los 12 años, "en una etapa muy importante de mi vida" como ella misma reconoce, "aquí formé mi vida de adolescente y adulta". Estudió en el Colegio Coeducacional donde forjó importantes amistades, muchas de las cuales se mantienen hasta ahora. El año 1999 ingresó a estudiar Geografía a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La vocación de servicio, junto a la herencia social de su padre, la llevaron a transitar por un camino poco conocido de la carrera.

Si bien la Geografía se asocia directamente a lo tangible, ella se enfocó a la Geografía Social, apuntando directamente al rol de la mujer. Fue pionera en la lucha por la igualdad de género. "Me especialicé o me visualicé en la Geografía Social. Mi tesis la trabajé en base a la Geografía de Género, respecto a la zonificación urbana y como se visualizaba a la mujer en el espacio público y en las ciudades. Así llegué a Prodemu a hacer mi práctica profesional con el enfoque de mi tesis de planificación urbana con perspectiva de mujer y me quedé trabajando. Allí conocieron de mi trabajo en la Municipalidad de Quilpué y el alcalde Mauricio Viñambres me invitó a sumarme a su equipo para trabajar precisamente los temas de género como política de ciudad y no lo dudé porque el servicio público y el trabajo con mujeres obviamente me motivó a seguir en el municipio".

En la Municipalidad de Quilpué, Claudia Espinoza ha trabajado prácticamente alejada de la exposición en los medios, pero ha tenido roles y responsabilidades fundamentales para la función comunitaria y de desarrollo de la ciudad. Estuvo a cargo de varios departamentos, Oficina de la Mujer, Oficina de Desarrollo Humano, Oficinas de Infancia, Adultos Mayores, Asuntos Indígenas, todos ligados al área social y con un contacto directo y fluido con la comunidad. Su trabajo en materia de desarrollo social la llevaron a transformarse en la Jefa de Gabinete de la alcaldía y luego en la Administradora Municipal.

Actualmente es la Directora de Dideco, cargo que asume en medio del estallido social. Si bien la decisión de cambiarla había sido tomada con anterioridad, cuando se genera el levantamiento en las calles el 18 de octubre pasado, Espinoza debió enfrentar algunos temas como Administradora Municipal y luego darle seguimiento como Dideco, lo que da cuenta de la capacidad resolutiva y de gestión que tiene – como la han calificado incluso al interior del municipio - la mujer fuerte detrás de la figura del alcalde Mauricio Viñambres, siendo la gestora de varios de los aciertos comunales en materia social. De hecho ha sidopieza clave en el trabajo que se realiza con miras a la creación de la Comuna de El Belloto, siendo una de las impulsoras de la instalación de la "Delegación Municipal" en ese sector, instancia que sigue defendiendo con fuerza, por eso la reconocen también como la heredera natural del emblemático jefe comunal quilpueíno quien ya ha anunciado que no irá a una reelección.

CARRERA POLÍTICA

Espinoza milita hace más de 10 años en el Partido Socialista, colectividad en la que ha ocupado diversos cargos como Vicepresidenta de la Mujer y Secretaria Política del Comunal Quilpué, Presidenta Provincial Marga Marga del PS y actualmente integra el Comité Central del Partido Socialista a nivel Nacional, transformándose en la primera política mujer que llega a esas instancias y además integra la Comisión Política del Partido Socialista también a nivel nacional. "A pesar de que estoy en cargos nacionales, sigo siendo una militante de base que tengo las mismas demandas que la ciudadanía y siento hoy día que nos han fallado desde las cúpulas de los distintos partidos políticos, por eso la gente hoy día no confía en los partidos políticos pero sigo teniendo la convicción y como creo y defiendo la democracia, de que estoy en un partido con el que podemos sacar adelante al País" dice Espinoza.

Este renacer político, como ella misma lo califica, se lo atribuye a la figura de su fallecido padre y a las conversaciones donde siempre destacaron la empatía y respaldo a las demandas sociales, lo que sigue manteniendo en estos días.

Respecto a la responsabilidad de los políticos en el estallido social, Espinoza afirma que "cada partido debe hacerse una autocrítica desde sus ideales, convicciones, estatutos y hasta lo que llegó hoy día donde en este caso los partidos más de izquierda se acostumbraron al modelo neoliberal que prima en el país, pero donde en realidad todos nos acostumbramos a vivir bajo este sistema que hoy día nos está afectando y que ha reforzado las desigualdades sociales. La gente vive sin dignidad, sobre todo los más pobres y también la clase media".

"Por eso hay que hacer primero una autocrítica y segundo los dirigentes políticos tradicionales tienen que ir dando un paso al costado, ellos ya tuvieron su oportunidad de hacer cambios reales a niveles nacionales, regionales y también comunales y no lo hicieron en su momento, tienen que darle espacio a los más jóvenes, pero no me refiero a jóvenes de edad, sino a gente que no ha estado en política en las grandes cúpulas, porque hay muchos militantes de base – en todos los partidos – que tienen hartas ganas de hacer cosas, pero no lo hacen porque no quieren darle el voto a los mismos diputados, alcaldes o cores que ya les han fallado, que votan en contra de lo que gente quiere , porque no hacen propuestas, porque no van a las reuniones de partidos y sienten que no escuchan a las bases. Por eso mi compromiso y mi intención de presentarme a las instancias nacionales del Partido Socialista tiene que ver con eso, de pelear desde las bases, de representar a las bases y llevar las demandas de la ciudadanía a las cúpulas. No hay que tenerle miedo a la democracia y no tenerle miedo a la gente, ese es el tema".

FUTURO POLÍTICO

La comuna de Quilpué será una de las más atractivas en materia de las próximas elecciones, por eso los pasos se están dando de manera tranquila y sin acelerar los procesos en ninguna de las tiendas políticas, tanto del oficialismo como en la oposición. En el caso de Claudia Espinoza reconoce que está trabajando en un proyecto con ideas renovadas, pero que también es cauta para decir que pueden surgir otros nombres en las primarias.

"Previo al estallido social yo ya había tomado la decisión de presentarme a la alcaldía de Quilpué. Para nadie es desconocido que el alcalde Mauricio Viñambres ha confirmado que no va a una reelección, por eso me puse a disposición del proyecto político del que formo parte, pero también con ideas nuevas y renovadas, aunque suene un poco patudo de decir que son ideas jóvenes. Lo cierto es que ya estoy inscrita como precandidata pero con un proyecto que no solo es mío, sino de un equipo de compañeros del partido, vecinos, vecinas, dirigentes, amigos que me están apoyando", dice Espinoza.

Las inscripciones para los precandidatos en el interior del Partido Socialista están abiertas hasta el 13 de enero, por lo que pueden surgir otros nombres dice Espinoza, "pero como creo en la democracia, estoy disponible para ir a primarias dentro de mi partido y también con otros conglomerados que se presenten de otros partidos de lo que fue la Nueva Mayoría para las primarias de junio" puntualiza.

