Christian Cárdenas se opone a acuerdo "bajo cuatro paredes" con el PS y se aferra a respaldo de la DC para ser candidato Alcalde en Quilpué

"Si llega a haber un acuerdo por parte de la ex Nueva Mayoría, lamentablemente yo no puedo renunciar a la DC porque la ley me lo prohíbe", señaló el precandidato a la Alcaldía, tras conocer el surgimiento de un nombre del PS.

Los años de trabajo en terreno que el ex Concejal de Quilpué y ex Gobernador de la provincia de Marga Marga, Christian Cárdenas (DC), ha desarrollado en la Ciudad del Sol, pensando en las Elecciones Municipales de abril de 2021, parecen verse en entredicho luego de la arremetida del Partido Socialista (PS), que luego de meses navegando en aguas inciertas, hoy parecen tener a un candidato que pueda ser afín a la continuidad de Mauricio Viñambres, alcalde que no irá a la reelección por un periodo más.

Tal como publicó Puranoticia.cl este domingo 16 de agosto, la tienda socialista encontró en el doctor Luis Basáez, director del área de Salud Municipal, a su eventual candidato, por lo que estarían dispuestos a no darle en bandeja el cupo a la Democracia Cristiana, vale decir a Cárdenas, para llevarlo a la papeleta de abril de 2021. El gran argumento del PS, además, es que la falange ya tiene candidatos perfilados en Valparaíso y Viña del Mar, por lo que Quilpué los seduce.

Bajo este contexto, este medio conversó con Christian Cárdenas para conocer su visión frente a lo expuesto. Al respecto, el ex Gobernador de Marga Marga señaló frente a estas complicaciones que "creo que hoy los procesos no son los más adecuados. Si llega a haber un acuerdo por parte de la ex Nueva Mayoría, lamentablemente yo no puedo renunciar a la DC porque la ley me lo prohíbe. Tampoco lo haría. Creo que hoy uno debe ser disciplinado en ciertos aspectos".

"Si hay un acuerdo, sea el que sea, creo que no soy yo el que tiene que dar el voto a ese acuerdo, será la ciudadanía la que va a castigar o señalar qué ha pasado estos últimos años en la comuna de Quilpué. Creo que no soy el más indicado, creo que los que deben dar respuestas a la ciudadanía son los que hacen esos acuerdos, para que vean si efectivamente son los procesos que ellos están pidiendo hace años acá en la comuna", añadió el también ex edil quilpueíno.

CRÍTICAS A "UN SECTOR" DEL PARTIDO SOCIALISTA

Consultado acerca de las razones de este "cambio de idea" del Partido Socialista, el precandidato a la Alcaldía de Quilpué comentó que "yo creo que siempre, en esta situaciones, cuando se empiezan a acercar las fechas de una elección, ya sea primarias o una definitiva, en este caso las Municipales, comienzan a crearse operaciones políticas que muchas veces generan cierto ruido para ir en pos de la mejor opción que cada partido tenga".

En ese sentido, advirtió que en el socialismo ve hoy dos estructuras distintas: una liderada por las cúpulas, vale decir la mesa nacional y la regional; y otra conformada por "un sector" del partido, del cual no entregó nombres.

"Aquí no es el PS como un partido completo, hay un sector del PS que está buscando este acuerdo y, quizás, lo pueda estar haciendo con otros bloques de otros lugares. Yo creo que siempre en estos casos lo importante es ir a la fuente principal, en estos casos existe una estructura partidaria del Partido Socialista, existe un presidente nacional, existe un presidente regional y también existen parlamentarios que están en una situación donde requieren los mejores procesos y transparencia que corresponda en estos casos", añadió el hombre DC de cara a la Elección Municipal del 11 de abril próximo.

SE AFERRA AL APOYO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Pese a toda esta incertidumbre que genera la eventual irrupción del Partido Socialista por la candidatura de la ex Nueva Mayoría a la Alcaldía de Quilpué, el ex edil de la comuna se aferra a lo planteado por las cúpulas de la Democracia Cristiana, tanto a nivel nacional como regional, quienes han expresado su intención de que sea Cárdenas y nadie más que Cárdenas quien lidere las banderas de la falange en la Ciudad del Sol.

"En el caso de la DC, al menos lo que ha planteado el presidente regional y el nacional, es que Quilpué no es una comuna transable, es una comuna que hoy está con una muy buena opción de poder recuperar esta plaza, pero al mismo tiempo no de una manera autoritaria ni a través de una negociación, debido a que sentimos, y en este caso lo planteo de manera muy personal, de que el hecho que exista una situación como ésta genera un retroceso en los procesos democráticos y de participación ciudadana, que es lo que mucha gente está pidiendo", explicó el principal afectado con el auge del nombre del Dr. Luis Basáez como eventual candidato.

Además, planteó que el surgimiento de un candidato socialista en desmedro de su opción "sería una bofetada a la ciudadanía, sobre todo en estas circunstancias donde la mayor cantidad de personas que anda en las calles, incluso a partir del 18 de octubre, es que necesita de mayor participación. Entonces, acuerdos bajo cuatro paredes no son los que hacen transparente la política, hace que se pierda la credibilidad y, además, siempre, desde el 2012 cuando fui concejal hasta el 2016, e incluso ese año, he puesto mi nombre a disposición para ir a una primaria abierta".

PRIMARIAS

A raíz de estas complicaciones, la idea de realizar primarias entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, a todas luces, comienza a cobrar sentido, en especial para los primeros.

Esto, según Cárdenas, hará que "el proceso democrático sea lo más transparente posible y así el candidato represente a toda una unidad, llámese Concertación o ex Nueva Mayoría donde, independiente del nombre, se represente a todos los sectores políticos para enfrentar a nuestros reales contendores", que en este caso sería Amelia Herrera, la gran carta que tiene Chile Vamos para pelearle el puesto que hoy ostenta Mauricio Viñambres.

Acerca de si la irrupción del jefe de la Salud Municipal de Quilpué le puede abrir la puerta a candidatos de otros partidos, el ex Gobernador de Marga Marga aseguró que "me parecería fantástico, porque lo mejor que podría pasar hoy es que exista la mayor cantidad de candidatos para que podamos competir todos en un sólo bloque y, de esa manera, no existan partidos que se resten de un proceso democrático".

"Llevar candidatos, por ejemplo, del Partido por la Democracia (PPD), del Partido Radical (PR), sería espectacular. Creo que eso hace que mayor participación ciudadana exista y ese candidato de esa coalición tenga un respaldo ciudadano mucho mayor, porque creo que hoy los tiempos no están para retroceder, sino que para avanzar".

